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الرياضة رياضة سعودية

«سرج» للاستثمار الرياضي تطلق منصة «راديا»

ستتولى دعم البنية التحتية الرياضية في السعودية

جانب من توقيع إطلاق المشروع المشترك «راديا» لدعم نمو البنية التحتية الرياضية (سرج)
جانب من توقيع إطلاق المشروع المشترك «راديا» لدعم نمو البنية التحتية الرياضية (سرج)
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«سرج» للاستثمار الرياضي تطلق منصة «راديا»

جانب من توقيع إطلاق المشروع المشترك «راديا» لدعم نمو البنية التحتية الرياضية (سرج)
جانب من توقيع إطلاق المشروع المشترك «راديا» لدعم نمو البنية التحتية الرياضية (سرج)

أعلنت شركة «سرج» للاستثمار الرياضي؛ إحدى شركات «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، الخميس، إطلاق المشروع المشترك «راديا» لدعم نمو البنية التحتية الرياضية، من خلال إدارة وتشغيل وتسويق المنشآت والمناطق الرياضية والترفيهية في المملكة، بالشراكة مع شركة «لايف نيشن» ومجموعة «أوك فيو غروب».

ستعمل «راديا» منصةً استراتيجيةً تجمع باقة واسعة من الخبرات العالمية في المجال؛ «لتقديم أفضل مستوى وفق أعلى المعايير العالمية، من خدمات الإدارة وتشغيل المنشآت، والتسويق، وتوفير المحتوى، إلى جانب الخدمات الاستشارية المتعلقة بهذا المجال؛ لمواكبة وتلبية الطلب المتنامي للملاعب والصالات والمجمعات الرياضية التي طُوّرت فعلياً، إضافة إلى المنشآت التي يجري العمل عليها حالياً لمواكبة التطورات والفعاليات الجديدة».

وستعمل «راديا» منصة لخدمات الإدارة المتكاملة للمنشآت الرياضية في المملكة، لتشمل كل مراحل هذه المنشآت والمناطق والتجمعات الرياضية والترفيهية؛ بدءاً من المراحل الأولى للتصميم والتخطيط، ووصولاً إلى الإشراف على التطوير والتشغيل والتسويق، وتسعى «راديا» إلى «تعزيز مكانة المملكة عالمياً في مجالات الرياضة والتجارب الحية، وإتاحة مزيد من فرص الأعمال والنمو لكل العاملين في المجال؛ من ملاك ومشغلي مراكز الفعاليات، والمنظمين، والأندية الرياضية المختلفة، إضافة إلى المجتمع المحلي الذي تقام فيه الفعاليات».

ومن خلال توظيف الحلول الرقمية، والتحليلات المبنية على البيانات، وتعزيز تجربة الجماهير، والتركيز على استدامة المنشآت، ستسهم «راديا» في «تحويل البنية التحتية الجديدة وجهاتٍ حيةً ومزدهرة تجارياً».

ستعمل «راديا» منصةً لخدمات الإدارة المتكاملة للمنشآت الرياضية في المملكة (سرج)

وسيتولى زافير كامبل منصب الرئيس التنفيذي لشركة «راديا»، وقد «لعب دوراً رئيسياً في تطوير نموذج أعمال الشركة، وسيتولى قيادة انطلاقتها وتنفيذ استراتيجية نموها على المدى الطويل».

ويتماشى إطلاق «راديا» مع التزام «صندوق الاستثمارات العامة» دعم نمو وتطوير قطاعَي الرياضة والترفيه في المملكة. ويُعد قطاع الرياضة أحد القطاعات الاستراتيجية ضمن محفظة السياحة والسفر والترفيه في استراتيجية «الصندوق» للمرحلة من 2026 إلى 2030. كما يُتوقع أن تتجاوز قيمة القطاع الرياضي في المملكة 82 مليار ريال سعودي (22 مليار دولار) بحلول عام 2030.

من ناحيته، قال داني تاونسند، الرئيس التنفيذي لشركة «سرج» للاستثمار الرياضي: «تمثل الشراكة الجديدة علامة فارقة في مسيرة (سرج) لتعزيز نمو وتطوير قطاع الرياضة في المملكة، والإسهام في إحداث أثر وترك إرث مستدام للأجيال المقبلة. الشراكة مع اثنين من أبرز رواد هذا القطاع عالمياً يعزز من قدرات (سرج) على الابتكار في مجال تصميم الملاعب والمنشآت الرياضية، وتقديم تجارب مميزة للجمهور. وهذه الشراكة الجديدة تعزز نمو منظومة الرياضة في المملكة، وتطوير بنيتها التحتية، وتعزيز وصولها إلى تجارب عالمية المستوى، وتسهم في ضمان الجاهزية لاستضافة وتنظيم كل الأحداث والفعاليات العالمية الكبرى».

في المقابل، قال جون ريد، رئيس مجلس إدارة شركة «لايف نيشن» بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «تعمل (لايف نيشن) في المملكة منذ عام 2017، ويأتي هذا التعاون امتداداً لهذا الالتزام طويل الأمد. من خلال توظيف خبراتنا في تشغيل المنشآت، وتنظيم الفعاليات الحية، سنسهم في تطوير منشآت وتجارب متكاملة تلبي احتياجات الفنانين، والرياضيين، والجماهير، وكذلك منظومة القطاع عموماً. ونهدف من خلال هذه الشراكة إلى الإسهام في بناء بيئة مستدامة للفعاليات الحية بالمملكة، ترتكز على تقديم تجارب عالمية المستوى وتعزز من نمو القطاع على المدى الطويل».

وقال أيضاً كريس غرانجر، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أوك فيو غروب»: «تُعدّ المنشآتُ الرياضية والترفيهية عالمية المستوى محركاتٍ اقتصاديةً وثقافية مهمة، حيث تسهم في خلق فرص العمل، وجذب السياحة، وتحفيز التنمية... والأهم من ذلك، أنها تشكل مساحات تربط المجتمعات، وتعزز التواصل، وتصنع لحظات وتجارب مشتركة تمتد عبر الأجيال. نفخر في (أوك فيو غروب) بشراكتنا مع (سرج) و(لايف نيشن) في مشروع (راديا)، ونتطلع معاً إلى تحقيق أثر مستدام، وتقديم تجارب استثنائية، وتعزيز مكانة هذه المنشآت بوصفها وجهات تعكس الفخر المحلي والحضور العالمي في المملكة العربية السعودية».

وستسهم «راديا» في «دعم نمو قطاع الرياضة بالسعودية؛ من خلال ترسيخ التعاون والاستدامة، ووضع الجماهير في صميم أعمالها، بما يعزز تطوير منظومة عالمية المستوى للرياضة والترفيه».

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الرياضة رياضة سعودية

الألماني فيسينغ يعوّل على الشغف والهوية لاستعادة أمجاد «الاتحاد»

ينس فيسينغ (نادي الاتحاد)
ينس فيسينغ (نادي الاتحاد)
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الألماني فيسينغ يعوّل على الشغف والهوية لاستعادة أمجاد «الاتحاد»

ينس فيسينغ (نادي الاتحاد)
ينس فيسينغ (نادي الاتحاد)

يضع المدرب الألماني ينس فيسينغ استعادة الشغف والهوية التنافسية على رأس أولوياته مع «الاتحاد»، مع انطلاق تحضيرات الفريق للموسم الجديد. ويؤمن المدرب بأن لقب «النمر» الذي يحمله النادي يجب أن ينعكس داخل الملعب، عبر فريقٍ يتسم بالشراسة والروح القتالية، وهي السمات التي ارتبط بها «الاتحاد» على مدار تاريخه.

وفي أول اجتماع له مع اللاعبين، خلال المعسكر الإعدادي في مدينة ماربيا الإسبانية، استهل فيسينغ حديثه بالإشارة إلى اقتراب النادي من الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيسه، مؤكداً أن هذا الإرث يفرض مسؤولية كبيرة على الجميع. وقال: «هوية (الاتحاد) تقوم على العقلية الانتصارية والشخصية القوية. تاريخ النادي مليء بالبطولات، وجماهيره تستحق فريقاً يعكس هذه المكانة. سنحتفل قريباً بمرور 100 عام على تأسيس النادي، وشعارنا يحمل النمر، وهو رمز للصبر والهيمنة. قد يبدو هادئاً، لكنه عندما ينقضّ يفعل ذلك بكل قوة ودون تردد».

ويراهن المدرب الألماني، البالغ من العمر 38 عاماً، على إعادة صياغة هوية الفريق بعد موسم افتقد فيه «الاتحاد» كثيراً من شخصيته وشغفه داخل الملعب. ويُعد فيسينغ من أصغر المدربين الذين تولّوا قيادة الفريق، بعد الإسباني بينات الذي تسلّم المهمة وهو في الثالثة والثلاثين من عمره، ويسعى لبناء فريق أكثر انسجاماً وصلابة، بعد أن أخفق المدرب السابق سيرغيو كونسيساو في استعادة هذه السمات، في ظل الظروف التي أحاطت بفترته مع النادي.

وتنتظر فيسينغ تحديات كبيرة قبل انطلاق الموسم الجديد، إذ تضم قائمة «الاتحاد» حالياً 15 لاعباً أجنبياً، هم: رايكوفيتش، وسيميتش، ودانيلو بيريرا، وكيلر، وميتاي، وماتيو بوريل، وأورتيغا، ومحمدو دومبيا، وحسام عوار، وموسى ديابي، وبيرغوين، وروجر، ويوسف النصيري، وجورج، وأوناي هيرنانديز.

وسيكون على إدارة الاتحاد تقليص هذا العدد قبل إبرام أي تعاقدات أجنبية جديدة، في ظل رغبة النادي بتدعيم خط الوسط، خلال فترة الانتقالات الصيفية. ومن المنتظر أن يرفع فيسينغ، خلال الأيام المقبلة، توصياته الفنية النهائية إلى الإدارة، متضمنة أسماء اللاعبين الذين يرغب في استمرارهم، إلى جانب العناصر التي لا تدخل ضمن خططه للموسم المقبل؛ تمهيداً لإعادة تشكيل القائمة بما يتوافق مع رؤيته الفنية وطموحات النادي في الموسم الذي يتزامن مع اقتراب مئويته.

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الرياضة رياضة سعودية

رسمياً... 30 أغسطس موعداً لانتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم

حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم البرنامج الزمني للانتخابات (الاتحاد السعودي)
حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم البرنامج الزمني للانتخابات (الاتحاد السعودي)
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رسمياً... 30 أغسطس موعداً لانتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم

حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم البرنامج الزمني للانتخابات (الاتحاد السعودي)
حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم البرنامج الزمني للانتخابات (الاتحاد السعودي)

أعلنت لجنة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم (الخميس)، البرنامج الزمني لانتخابات الدورة السادسة (2026-2030)، وذلك وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثامنة من لائحة الانتخابات، على أن تُختتم العملية الانتخابية بعقد الجمعية العمومية غير العادية يوم 30 أغسطس (آب) المقبل.

ووفق البرنامج المعلن، يُفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة بدءاً من 22 يوليو (تموز) حتى الأول من أغسطس، على أن تُفحص طلبات المترشحين خلال الفترة من 2 إلى 7 أغسطس، فيما تُعلن القوائم الأولية للمترشحين في الثامن من الشهر ذاته.

صورة ضوئية من البرنامج الزمني للانتخابات (الاتحاد السعودي)

وخصصت اللجنة الفترة من 9 إلى 13 أغسطس لاستقبال الطعون والتظلمات على القوائم الأولية، على أن ينظر مركز التحكيم الرياضي السعودي في تلك الطعون خلال الفترة من 15 إلى 23 أغسطس، قبل إعلان النتائج النهائية للفصل فيها يوم 24 أغسطس.

وحدد البرنامج يوم 25 أغسطس موعداً أخيراً لانسحاب المترشحين، على أن تُعلن القوائم النهائية في 26 أغسطس، لتبدأ بعدها الحملات الدعائية للمرشحين خلال الفترة من 27 إلى 29 أغسطس.

صورة ضوئية لاستمارة الترشح للرئاسة (الاتحاد السعودي)

وتُختتم مراحل الانتخابات بعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد السعودي لكرة القدم يوم 30 أغسطس، الذي سيشهد إجراء عملية الاقتراع لاختيار مجلس الإدارة الجديد للدورة السادسة.

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الرياضة رياضة سعودية

روميرو يهاجم نيفيل: آمل ألا أصبح «غبياً» مثله بعد الاعتزال

كريستيان روميرو (أ.ف.ب)
كريستيان روميرو (أ.ف.ب)
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روميرو يهاجم نيفيل: آمل ألا أصبح «غبياً» مثله بعد الاعتزال

كريستيان روميرو (أ.ف.ب)
كريستيان روميرو (أ.ف.ب)

هاجم الأرجنتيني كريستيان روميرو، مدافع منتخب بلاده، الإنجليزي غاري نيفيل بعد انتقاد الأخير للشراكة الدفاعية التي تجمعه بليساندرو مارتينيز، مؤكداً أنه يأمل ألا يصبح «غبياً» عندما يعتزل كرة القدم، وذلك وفقاً لشبكة «بي بي سي البريطانية».

وكان نيفيل، المدافع السابق لمانشستر يونايتد والمحلل في قناتي «آي تي في» و«سكاي سبورتس»، وصف روميرو ومارتينيز قبل مواجهة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم بأنهما «أفضل وأسوأ ثنائي قلب دفاع في العالم».

ورغم حصول روميرو ومارتينيز على بطاقتين صفراوين خلال المباراة، لعب الثنائي دوراً بارزاً في الحد من خطورة إنجلترا، التي اكتفت بتسديدتين فقط بين الخشبات الثلاث، قبل أن تقلب الأرجنتين تأخرها إلى فوز 2-1 وتحجز مقعدها في النهائي.

وقال روميرو في تصريحات لقناة «دي سبورتس»: «كل ما أتمناه هو ألا أكون غبياً عندما أعتزل كما هو الحال مع نيفيل. آمل ألا أهاجم أي لاعب أو أي شخص، لأننا في النهاية نبذل كل ما لدينا من أجل منتخبنا الوطني. أحياناً ننجح وأحياناً لا، لكننا سعداء بالوصول إلى نهائي كأس العالم مجدداً».

وأضاف: «أعتقد أننا نصنع التاريخ. ما نحققه يعني لنا الكثير، ونشعر بقيمة هذا القميص أكثر من أي شخص آخر».

من جانبه، قلل ليساندرو مارتينيز من أهمية الانتقادات، وقال: «اعتدنا أن يتحدث الناس عنا باستمرار، ويبدو أنهم يستمتعون بذلك، أما نحن فنرد داخل الملعب، ودائماً بكل احترام».

ويُعد روميرو ومارتينيز الركيزة الأساسية لدفاع الأرجنتين في البطولة، إذ شاركا معاً أساسياً في خمس من أصل ست مباريات، ونجح المنتخب في الحفاظ على نظافة شباكه مرتين، بينما استقبل ستة أهداف خلال المباريات التي لعباها معاً.

وتلتقي الأرجنتين مع إسبانيا في نهائي كأس العالم الأحد، سعياً لإحراز لقبها الرابع، فيما تواجه إنجلترا منتخب فرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث.

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