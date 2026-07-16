«سرج» للاستثمار الرياضي تطلق منصة «راديا»

أعلنت شركة «سرج» للاستثمار الرياضي؛ إحدى شركات «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، الخميس، إطلاق المشروع المشترك «راديا» لدعم نمو البنية التحتية الرياضية، من خلال إدارة وتشغيل وتسويق المنشآت والمناطق الرياضية والترفيهية في المملكة، بالشراكة مع شركة «لايف نيشن» ومجموعة «أوك فيو غروب».

ستعمل «راديا» منصةً استراتيجيةً تجمع باقة واسعة من الخبرات العالمية في المجال؛ «لتقديم أفضل مستوى وفق أعلى المعايير العالمية، من خدمات الإدارة وتشغيل المنشآت، والتسويق، وتوفير المحتوى، إلى جانب الخدمات الاستشارية المتعلقة بهذا المجال؛ لمواكبة وتلبية الطلب المتنامي للملاعب والصالات والمجمعات الرياضية التي طُوّرت فعلياً، إضافة إلى المنشآت التي يجري العمل عليها حالياً لمواكبة التطورات والفعاليات الجديدة».

وستعمل «راديا» منصة لخدمات الإدارة المتكاملة للمنشآت الرياضية في المملكة، لتشمل كل مراحل هذه المنشآت والمناطق والتجمعات الرياضية والترفيهية؛ بدءاً من المراحل الأولى للتصميم والتخطيط، ووصولاً إلى الإشراف على التطوير والتشغيل والتسويق، وتسعى «راديا» إلى «تعزيز مكانة المملكة عالمياً في مجالات الرياضة والتجارب الحية، وإتاحة مزيد من فرص الأعمال والنمو لكل العاملين في المجال؛ من ملاك ومشغلي مراكز الفعاليات، والمنظمين، والأندية الرياضية المختلفة، إضافة إلى المجتمع المحلي الذي تقام فيه الفعاليات».

ومن خلال توظيف الحلول الرقمية، والتحليلات المبنية على البيانات، وتعزيز تجربة الجماهير، والتركيز على استدامة المنشآت، ستسهم «راديا» في «تحويل البنية التحتية الجديدة وجهاتٍ حيةً ومزدهرة تجارياً».

ستعمل «راديا» منصةً لخدمات الإدارة المتكاملة للمنشآت الرياضية في المملكة (سرج)

وسيتولى زافير كامبل منصب الرئيس التنفيذي لشركة «راديا»، وقد «لعب دوراً رئيسياً في تطوير نموذج أعمال الشركة، وسيتولى قيادة انطلاقتها وتنفيذ استراتيجية نموها على المدى الطويل».

ويتماشى إطلاق «راديا» مع التزام «صندوق الاستثمارات العامة» دعم نمو وتطوير قطاعَي الرياضة والترفيه في المملكة. ويُعد قطاع الرياضة أحد القطاعات الاستراتيجية ضمن محفظة السياحة والسفر والترفيه في استراتيجية «الصندوق» للمرحلة من 2026 إلى 2030. كما يُتوقع أن تتجاوز قيمة القطاع الرياضي في المملكة 82 مليار ريال سعودي (22 مليار دولار) بحلول عام 2030.

من ناحيته، قال داني تاونسند، الرئيس التنفيذي لشركة «سرج» للاستثمار الرياضي: «تمثل الشراكة الجديدة علامة فارقة في مسيرة (سرج) لتعزيز نمو وتطوير قطاع الرياضة في المملكة، والإسهام في إحداث أثر وترك إرث مستدام للأجيال المقبلة. الشراكة مع اثنين من أبرز رواد هذا القطاع عالمياً يعزز من قدرات (سرج) على الابتكار في مجال تصميم الملاعب والمنشآت الرياضية، وتقديم تجارب مميزة للجمهور. وهذه الشراكة الجديدة تعزز نمو منظومة الرياضة في المملكة، وتطوير بنيتها التحتية، وتعزيز وصولها إلى تجارب عالمية المستوى، وتسهم في ضمان الجاهزية لاستضافة وتنظيم كل الأحداث والفعاليات العالمية الكبرى».

في المقابل، قال جون ريد، رئيس مجلس إدارة شركة «لايف نيشن» بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «تعمل (لايف نيشن) في المملكة منذ عام 2017، ويأتي هذا التعاون امتداداً لهذا الالتزام طويل الأمد. من خلال توظيف خبراتنا في تشغيل المنشآت، وتنظيم الفعاليات الحية، سنسهم في تطوير منشآت وتجارب متكاملة تلبي احتياجات الفنانين، والرياضيين، والجماهير، وكذلك منظومة القطاع عموماً. ونهدف من خلال هذه الشراكة إلى الإسهام في بناء بيئة مستدامة للفعاليات الحية بالمملكة، ترتكز على تقديم تجارب عالمية المستوى وتعزز من نمو القطاع على المدى الطويل».

وقال أيضاً كريس غرانجر، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أوك فيو غروب»: «تُعدّ المنشآتُ الرياضية والترفيهية عالمية المستوى محركاتٍ اقتصاديةً وثقافية مهمة، حيث تسهم في خلق فرص العمل، وجذب السياحة، وتحفيز التنمية... والأهم من ذلك، أنها تشكل مساحات تربط المجتمعات، وتعزز التواصل، وتصنع لحظات وتجارب مشتركة تمتد عبر الأجيال. نفخر في (أوك فيو غروب) بشراكتنا مع (سرج) و(لايف نيشن) في مشروع (راديا)، ونتطلع معاً إلى تحقيق أثر مستدام، وتقديم تجارب استثنائية، وتعزيز مكانة هذه المنشآت بوصفها وجهات تعكس الفخر المحلي والحضور العالمي في المملكة العربية السعودية».

وستسهم «راديا» في «دعم نمو قطاع الرياضة بالسعودية؛ من خلال ترسيخ التعاون والاستدامة، ووضع الجماهير في صميم أعمالها، بما يعزز تطوير منظومة عالمية المستوى للرياضة والترفيه».