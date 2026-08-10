«مبادرة مستقبل الاستثمار» تنطلق أكتوبر المقبل بنسختها العاشرة في الرياض

تستضيف العاصمة السعودية الرياض، في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، النسخة العاشرة من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، بمشاركة رؤساء دول ومستثمرين وصنّاع سياسات ومبتكرين وقادة أعمال، لمناقشة أبرز التحولات التي تعيد تشكيل مستقبل الاقتصاد والاستثمار العالمي.
وتُعقد النسخة العاشرة من المؤتمر تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر 2026 في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، تحت شعار «قوة الإرث».
ويركز المؤتمر على استكشاف الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي ومستقبل الاستثمار، من خلال 4 محاور رئيسية تتمثل في «رأس المال الذي يبني»، و«التكنولوجيا التي ترتقي»، و«المجتمعات التي تزدهر»، و«القيادة التي تُلهم».
ومن المقرر أن يقدم المؤتمر، على مدى 4 أيام، برنامجاً يناقش أبرز القضايا والأولويات الاقتصادية والاستثمارية الملحّة عالمياً، إلى جانب استشراف التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية التي يُتوقع أن تؤثر في توجهات الاستثمار والاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة.
وثمّنت الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري بن عبد العزيز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، الرعاية الملكية للنسخة العاشرة، والدعم الذي تحظى به فعاليات المؤسسة وأنشطتها، مشيرة إلى دور توجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي ترتكز عليها «رؤية السعودية 2030» لصياغة مستقبل اقتصادي مستدام.
وقالت إن المبادرة استطاعت على مدى 10 سنوات جمع قادة «يدركون قوة الاستثمار في دفع عجلة التقدم البشري»، موضحة أن النسخة العاشرة تدعو المجتمع العالمي إلى التفكير في الإرث الذي ستتركه الخيارات الاستثمارية الحالية، والشراكات التي يجري بناؤها، والابتكارات التي يتم دعمها.
وأضافت: «هدفنا هو تحويل هذه الخيارات إلى أثر مستدام للناس والأجيال القادمة».
وتأتي النسخة العاشرة بعد مسيرة امتدت عقداً كاملاً تحولت خلالها «مبادرة مستقبل الاستثمار» إلى منصة دولية تجمع قادة الحكومات والمؤسسات الاستثمارية والشركات وصنّاع القرار لمناقشة توجهات الاقتصاد العالمي والفرص الاستثمارية الجديدة.
كما شهدت دورات المبادرة السابقة الإعلان عن اتفاقيات والتزامات وشراكات استراتيجية في قطاعات مختلفة، في وقت تسعى فيه الرياض إلى تعزيز حضورها مركزاً دولياً للاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال وصنع القرار الاقتصادي، بالتوازي مع التحولات التي يشهدها الاقتصاد السعودي في إطار «رؤية 2030».