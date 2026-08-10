جيف بيزوس يقترب من ليفربول... 33 % من النادي مقابل 6 مليارات دولار

يقترب الملياردير الأميركي جيف بيزوس، مؤسس شركة «أمازون»، من إبرام صفقة للاستثمار في نادي ليفربول الإنجليزي، ضمن تحالف استثماري يضم أيضاً إدواردو سافرين، أحد المؤسسين المشاركين لشركة «فيسبوك»، ويقوده أميت باتيا، صهر الملياردير الهندي لاكشمي ميتال، مالك إمبراطورية صناعة الصلب.

وحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية، فإن الصفقة قد تعلن قبل نهاية الأسبوع الحالي، فيما قد تصل قيمة نادي ليفربول بموجبها إلى نحو 4.5 مليار جنيه إسترليني (نحو 6 مليارات دولار).

وكانت الأنباء عن تحالف باتيا قد ظهرت للمرة الأولى الشهر الماضي، خلال جولة ليفربول التحضيرية للموسم الجديد في الولايات المتحدة، عندما كشفت تقارير عن سعي المجموعة إلى الاستحواذ على حصة أقلية في شركة «فنواي سبورتس غروب» (FSG)، المالكة للنادي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوضع المالي لليفربول.

وكانت التقديرات الأولية تشير إلى أن التحالف يسعى إلى الحصول على حصة محدودة، على غرار شركة «دايناستي إكويتي» الأميركية للاستثمار، التي اشترت في سبتمبر (أيلول) 2023 نحو 4 في المائة من ليفربول مقابل قرابة 100 مليون جنيه إسترليني، من دون أن تحصل على دور في إدارة النادي اليومية.

إلا أن شبكة «سكاي نيوز» أفادت بأن استثمار تحالف باتيا، الذي يضم بيزوس وسافرين ومستثمرين آخرين، قد يصل إلى 33 في المائة من النادي. ومن شأن صفقة بهذا الحجم أن ترفع قيمة ليفربول إلى نحو 4.5 مليار جنيه إسترليني، ما يمثل عائداً ضخماً على الاستثمار الأولي لـ«فنواي سبورتس غروب»، التي اشترت النادي مقابل 300 مليون جنيه إسترليني في أكتوبر (تشرين الأول) 2010.

ورفضت مصادر مقربة من تحالف باتيا التعليق على التطورات الأخيرة، بينما طلبت الصحيفة تعليقاً من مصادر «فنواي سبورتس غروب» في بوسطن. إلا أن المؤشرات الحالية توحي بأن الصفقة باتت أقرب إلى الإتمام.

وتثير مشاركة أسماء بهذا الحجم تساؤلات بشأن مستقبل ملكية ليفربول على المدى البعيد، رغم تأكيد «فنواي سبورتس غروب» أنها لا تزال متمسكة بالنادي. وكان لافتاً أن المجموعة الأميركية لم تسارع هذه المرة إلى نفي أو تقليل أهمية اهتمام المستثمرين، بخلاف مواقف سابقة عندما ظهرت تقارير عن إمكانية دخول مستثمرين جدد.

وكان بيلي هوغان، الرئيس التنفيذي لليفربول، قد أكد في 29 يوليو (تموز) الماضي أن النادي تلقى عرضاً من تحالف يقوده ويديره ويمثله أميت باتيا، مشيراً إلى أن العرض يتعلق «باستثمار استراتيجي من أقلية» في النادي.

وقال هوغان حينها: «لا يمكنني سوى الإشارة إلى بيان (فنواي سبورتس غروب) الذي أكد أننا تلقينا عرضاً من تحالف يقوده ويديره ويمثله أميت باتيا للاستثمار الاستراتيجي في النادي، ولن أقول أكثر من ذلك في هذه المرحلة».

ويملك بيزوس ثروة تقدر بنحو 280.6 مليار دولار، ما يجعله واحداً من أغنى الأشخاص في العالم، بينما تقدر ثروة سافرين بنحو 33.2 مليار دولار، وهو يقيم في سنغافورة.

ويُعتقد أن سافرين لديه اهتمام كبير بالدوري الإنجليزي الممتاز، إذ كان ضمن تحالف حاول شراء نادي تشيلسي عام 2022، في أعقاب تجميد أصول مالكه السابق رومان أبراموفيتش.

ولا تعني الصفقة، في حال إتمامها، بالضرورة انتقال السيطرة على ليفربول إلى المستثمرين الجدد، لكنها قد تمثل تحولاً مهماً في هيكل ملكية النادي، خصوصاً إذا بلغت الحصة نحو الثلث.

وتولت «فنواي سبورتس غروب» ملكية ليفربول منذ عام 2010، وخلال هذه الفترة شهد النادي تطوراً كبيراً على الصعيدين الرياضي والبنية التحتية، إذ أعادت المجموعة تطوير ملعب «أنفيلد» ورفعت سعته إلى أكثر من 61 ألف متفرج، كما أنشأت مركزاً تدريبياً جديداً في كيركبي.

وعلى صعيد الملعب، حقق ليفربول خلال عهد «فنواي» جميع البطولات الكبرى تقريباً، بما في ذلك لقبان للدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان بيتر مور، الرئيس التنفيذي السابق لليفربول، قد تحدث أخيراً عن مستقبل ملكية النادي، مشيراً إلى أن «فنواي سبورتس غروب» تضم عدداً كبيراً من المستثمرين، وليس فقط جون هنري وتوم فيرنر ومايك غوردون.

وقال مور إن بعض المستثمرين المهتمين بليفربول «يتقدمون في العمر»، ما قد يدفع إلى التفكير في مسألة السيولة و«متى يكون الوقت المناسب» لإجراء تغييرات في هيكل الملكية.

وفي حديثه لموقع المشجعين «ذا ريدمن تي في»، رأى مور أن أميت باتيا قد يكون أكثر من مجرد مستثمر، نظراً إلى شغفه بكرة القدم، متوقعاً أن يكون لديه اهتمام بالمشاركة بصورة أكبر في إدارة النادي والحوكمة اليومية.

وأضاف أن ملاك ليفربول الحاليين «لا يأتون إلى ليفربول كثيراً كما كانوا يفعلون في السابق»، بينما قد يكون باتيا أكثر رغبة في لعب دور مباشر داخل النادي.

وفي حال إتمام الصفقة، ستكون مشاركة بيزوس في ليفربول من أبرز استثمارات أحد أغنى رجال العالم في كرة القدم الإنجليزية، فيما ستمنح النادي شريكاً استثمارياً يملك إمكانات مالية هائلة، من دون أن يكون واضحاً حتى الآن ما إذا كانت الخطوة ستتطور مستقبلاً إلى تغيير أوسع في ملكية النادي.