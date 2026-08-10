عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:5 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

جيف بيزوس يقترب من ليفربول... 33 % من النادي مقابل 6 مليارات دولار

جيف بيزوس (رويترز)
جيف بيزوس (رويترز)
TT
TT

جيف بيزوس يقترب من ليفربول... 33 % من النادي مقابل 6 مليارات دولار

جيف بيزوس (رويترز)
جيف بيزوس (رويترز)

يقترب الملياردير الأميركي جيف بيزوس، مؤسس شركة «أمازون»، من إبرام صفقة للاستثمار في نادي ليفربول الإنجليزي، ضمن تحالف استثماري يضم أيضاً إدواردو سافرين، أحد المؤسسين المشاركين لشركة «فيسبوك»، ويقوده أميت باتيا، صهر الملياردير الهندي لاكشمي ميتال، مالك إمبراطورية صناعة الصلب.

وحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية، فإن الصفقة قد تعلن قبل نهاية الأسبوع الحالي، فيما قد تصل قيمة نادي ليفربول بموجبها إلى نحو 4.5 مليار جنيه إسترليني (نحو 6 مليارات دولار).

وكانت الأنباء عن تحالف باتيا قد ظهرت للمرة الأولى الشهر الماضي، خلال جولة ليفربول التحضيرية للموسم الجديد في الولايات المتحدة، عندما كشفت تقارير عن سعي المجموعة إلى الاستحواذ على حصة أقلية في شركة «فنواي سبورتس غروب» (FSG)، المالكة للنادي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوضع المالي لليفربول.

وكانت التقديرات الأولية تشير إلى أن التحالف يسعى إلى الحصول على حصة محدودة، على غرار شركة «دايناستي إكويتي» الأميركية للاستثمار، التي اشترت في سبتمبر (أيلول) 2023 نحو 4 في المائة من ليفربول مقابل قرابة 100 مليون جنيه إسترليني، من دون أن تحصل على دور في إدارة النادي اليومية.

إلا أن شبكة «سكاي نيوز» أفادت بأن استثمار تحالف باتيا، الذي يضم بيزوس وسافرين ومستثمرين آخرين، قد يصل إلى 33 في المائة من النادي. ومن شأن صفقة بهذا الحجم أن ترفع قيمة ليفربول إلى نحو 4.5 مليار جنيه إسترليني، ما يمثل عائداً ضخماً على الاستثمار الأولي لـ«فنواي سبورتس غروب»، التي اشترت النادي مقابل 300 مليون جنيه إسترليني في أكتوبر (تشرين الأول) 2010.

ورفضت مصادر مقربة من تحالف باتيا التعليق على التطورات الأخيرة، بينما طلبت الصحيفة تعليقاً من مصادر «فنواي سبورتس غروب» في بوسطن. إلا أن المؤشرات الحالية توحي بأن الصفقة باتت أقرب إلى الإتمام.

وتثير مشاركة أسماء بهذا الحجم تساؤلات بشأن مستقبل ملكية ليفربول على المدى البعيد، رغم تأكيد «فنواي سبورتس غروب» أنها لا تزال متمسكة بالنادي. وكان لافتاً أن المجموعة الأميركية لم تسارع هذه المرة إلى نفي أو تقليل أهمية اهتمام المستثمرين، بخلاف مواقف سابقة عندما ظهرت تقارير عن إمكانية دخول مستثمرين جدد.

وكان بيلي هوغان، الرئيس التنفيذي لليفربول، قد أكد في 29 يوليو (تموز) الماضي أن النادي تلقى عرضاً من تحالف يقوده ويديره ويمثله أميت باتيا، مشيراً إلى أن العرض يتعلق «باستثمار استراتيجي من أقلية» في النادي.

وقال هوغان حينها: «لا يمكنني سوى الإشارة إلى بيان (فنواي سبورتس غروب) الذي أكد أننا تلقينا عرضاً من تحالف يقوده ويديره ويمثله أميت باتيا للاستثمار الاستراتيجي في النادي، ولن أقول أكثر من ذلك في هذه المرحلة».

ويملك بيزوس ثروة تقدر بنحو 280.6 مليار دولار، ما يجعله واحداً من أغنى الأشخاص في العالم، بينما تقدر ثروة سافرين بنحو 33.2 مليار دولار، وهو يقيم في سنغافورة.

ويُعتقد أن سافرين لديه اهتمام كبير بالدوري الإنجليزي الممتاز، إذ كان ضمن تحالف حاول شراء نادي تشيلسي عام 2022، في أعقاب تجميد أصول مالكه السابق رومان أبراموفيتش.

ولا تعني الصفقة، في حال إتمامها، بالضرورة انتقال السيطرة على ليفربول إلى المستثمرين الجدد، لكنها قد تمثل تحولاً مهماً في هيكل ملكية النادي، خصوصاً إذا بلغت الحصة نحو الثلث.

وتولت «فنواي سبورتس غروب» ملكية ليفربول منذ عام 2010، وخلال هذه الفترة شهد النادي تطوراً كبيراً على الصعيدين الرياضي والبنية التحتية، إذ أعادت المجموعة تطوير ملعب «أنفيلد» ورفعت سعته إلى أكثر من 61 ألف متفرج، كما أنشأت مركزاً تدريبياً جديداً في كيركبي.

وعلى صعيد الملعب، حقق ليفربول خلال عهد «فنواي» جميع البطولات الكبرى تقريباً، بما في ذلك لقبان للدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان بيتر مور، الرئيس التنفيذي السابق لليفربول، قد تحدث أخيراً عن مستقبل ملكية النادي، مشيراً إلى أن «فنواي سبورتس غروب» تضم عدداً كبيراً من المستثمرين، وليس فقط جون هنري وتوم فيرنر ومايك غوردون.

وقال مور إن بعض المستثمرين المهتمين بليفربول «يتقدمون في العمر»، ما قد يدفع إلى التفكير في مسألة السيولة و«متى يكون الوقت المناسب» لإجراء تغييرات في هيكل الملكية.

وفي حديثه لموقع المشجعين «ذا ريدمن تي في»، رأى مور أن أميت باتيا قد يكون أكثر من مجرد مستثمر، نظراً إلى شغفه بكرة القدم، متوقعاً أن يكون لديه اهتمام بالمشاركة بصورة أكبر في إدارة النادي والحوكمة اليومية.

وأضاف أن ملاك ليفربول الحاليين «لا يأتون إلى ليفربول كثيراً كما كانوا يفعلون في السابق»، بينما قد يكون باتيا أكثر رغبة في لعب دور مباشر داخل النادي.

وفي حال إتمام الصفقة، ستكون مشاركة بيزوس في ليفربول من أبرز استثمارات أحد أغنى رجال العالم في كرة القدم الإنجليزية، فيما ستمنح النادي شريكاً استثمارياً يملك إمكانات مالية هائلة، من دون أن يكون واضحاً حتى الآن ما إذا كانت الخطوة ستتطور مستقبلاً إلى تغيير أوسع في ملكية النادي.

مواضيع
الرياضة كرة القدم ليفربول الدوري الإنجليزي إنجلترا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

رياضة عالمية آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)

سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

كشف آرني سلوت، المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي، أنه انسحب من الترشيحات لتدريب منتخب هولندا الشاغر لأنه يرغب في البقاء في عالم كرة القدم للأندية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
رياضة عالمية

كورينثيانز البرازيلي يتخلى عن ديباي لأسباب مالية

قرر نادي كورينثيانز البرازيلي، عدم تجديد عقد اللاعب الهولندي ممفيس ديباي، وقد اتُخذ هذا القرار حصراً مراعاةً للوضع المالي للنادي.

«الشرق الأوسط» (ساو باولو (البرازيل))
رياضة عالمية المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
رياضة عالمية

الأرجنتيني ألفاريز يعود إلى أتلتيكو... وتكهنات حول مستقبله

عاد المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز صباح الثلاثاء، إلى ملعب سيرو ديل إسبينو التدريبي للانضمام مجددًا إلى أتلتيكو مدريد بعد انتهاء إجازته عقب كأس العالم.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية البرتغالي رافائيل لياو لاعب ميلان (رويترز)
رياضة عالمية

لياو لاعب ميلان يرد على الشائعات بشأن مستقبله

أعرب رافائيل لياو عن استيائه من «التكهنات والأخبار غير الصحيحة» حول مستقبله مع ميلان، مؤكداً أنه لا أحد غير عائلته ومحاميه مخوّل بالتحدث باسمه.

«الشرق الأوسط» (ميلانو)
رياضة عالمية الفرنسي بنجامين بافارد لاعب انتر ميلان (د.ب.أ)
رياضة عالمية

بافارد يقترب من البقاء مع إنتر ميلان

أصبح المدافع الفرنسي بنجامين بافارد خارج حسابات أولمبيك مرسيليا.

«الشرق الأوسط» (ميلانو)
الرياضة رياضة عالمية

سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
TT
TT

سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)

كشف آرني سلوت، المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي، أنه انسحب من الترشيحات لتدريب منتخب هولندا الشاغر لأنه يرغب في البقاء في عالم كرة القدم للأندية.

وقاد الهولندي /47 عامًا/ فريق ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول في أنفيلد، لكنه أُقيل في مايو (أيار) بعد احتلال الفريق المركز الخامس في موسمه الثاني.

ويبحث المنتخب الهولندي عن مدرب جديد بعد استقالة رونالد كومان عقب خسارته أمام المغرب في دور الـ32 من كأس العالم هذا الصيف.

وكان سلوت من بين أبرز المرشحين لتولي المنصب، لكنه نفى التقارير التي تفيد بانسحابه من المنافسة بعد مفاوضات مطولة حول راتبه ومدة عقده، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وقال، وفقًا لمجلة «فوتبال إنترناشونال» الهولندية: «هذه التكهنات غير صحيحة. ببساطة، لم نصل إلى هذه المرحلة من المفاوضات».

وأضاف: «في هذه المرحلة من مسيرتي، أفضل أن أكون في الملعب مع لاعبي فريقي يومياً، وهو أمر غير ممكن بنفس الطريقة مع المنتخب الوطني».

وقال: «أكن احتراماً كبيراً للمنتخب الوطني والاتحاد الهولندي لكرة القدم، ولا يسعني إلا أن أكون إيجابياً بشأن احترافية المفاوضات التي جرت ذلك الأسبوع. في الوقت الراهن، أعتقد أن كرة القدم على مستوى الأندية لا تزال تقدم لي الكثير».

مواضيع
الرياضة كرة القدم كرة القدم الأوربية بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

كورينثيانز البرازيلي يتخلى عن ديباي لأسباب مالية

الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
TT
TT

كورينثيانز البرازيلي يتخلى عن ديباي لأسباب مالية

الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)

قرر نادي كورينثيانز البرازيلي، عدم تجديد عقد اللاعب الهولندي ممفيس ديباي. وقد اتُخذ هذا القرار حصراً مراعاةً للوضع المالي للنادي، الأمر الذي يتطلب إدارةً دقيقةً ومسؤولةً للموارد المتاحة.

وقال النادي عبر حسابه على «إكس»: «نتقدم بجزيل الشكر للاعب ممفيس ديباي وفريقه بأكمله، الذين سعوا منذ بداية المفاوضات إلى التوصل لأفضل اتفاق ممكن».

وأضاف في بيانه: «وإلى اللاعب تحديداً، يُعرب النادي عن امتنانه العميق لتفانيه والإنجازات التي حققها طوال مسيرته معنا، والتي تشمل 79 مباراة، و20 هدفاً، والأهم من ذلك، الفوز بثلاثة ألقاب مهمة: كأس باوليستا وكأس البرازيل عام 2025، وكأس السوبر الملكي عام 2026. ستبقى هذه الإنجازات بلا شك جزءاً لا يتجزأ من تاريخ كورينثيانز».

وتابع: «نتفهم أن الإجراءات امتدت لما بعد الموعد النهائي المعتاد، ولكن هذا يعود بالدرجة الأولى إلى كوننا نتعامل مع لاعب متميز».

مواضيع
الرياضة كرة القدم رياضية برازيلية البرازيل
الرياضة رياضة عالمية

الأرجنتيني ألفاريز يعود إلى أتلتيكو... وتكهنات حول مستقبله

المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
TT
TT

الأرجنتيني ألفاريز يعود إلى أتلتيكو... وتكهنات حول مستقبله

المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)

عاد المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز صباح الثلاثاء، إلى ملعب سيرو ديل إسبينو التدريبي للانضمام مجددًا إلى أتلتيكو مدريد بعد انتهاء إجازته عقب كأس العالم، ورافقه وكيل أعماله، سيرجيو دياز، الذي كان يجلس إلى جواره في السيارة، في عودة أثارت حماسًا كبيرًا في النادي.

ومع ذلك، لم يتدرب الأرجنتيني بعد مع بقية اللاعبين الدوليين ، إذ تدرب خوليان بشكل فردي مع لويس بينيدو، مدرب اللياقة البدنية لأتلتيكو، في جلسة تدريبية موزعة بين الملعب وصالة الألعاب الرياضية. وأكمل جزءًا من التدريب على أرض الملعب وجزءًا آخر في الصالة، كجزء من عودته التدريجية إلى التدريبات.

وخلال وصوله وإقامته في سيرو ديل إسبينو، بدا المهاجم جادًا. تأتي عودته بعد أن اجتاز بالفعل الفحوصات البدنية واختبارات الإجهاد اللازمة في مركز الطب الرياضي عالي الأداء التابع لمستشفى فيثاس مدريد أرتورو سوريا الجامعي.

وكانت عودة خوليان محل ترقب بالنسبة لأتلتيكو مدريد بعد صيفٍ كان فيه مستقبله موضع تساؤل. وقد أشعلت تصريحاته خلال كأس العالم، والتي لم يستبعد فيها إمكانية تحقيق أحد أكبر أحلامه، شائعات حول رحيله المحتمل، فيما كان برشلونة يراقب وضعه عن كثب. والآن، عاد الأرجنتيني إلى مدريد.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإسباني برشلونة إسبانيا