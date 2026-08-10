غيوكيريس: أشعر بحالة بدنية أفضل بكثير قبل انطلاق الموسم

قال فيكتور غيوكيريس، لاعب فريق آرسنال الإنجليزي لكرة القدم، إنه يشعر بأنه في حالة بدنية أفضل بكثير مما كان عليه عندما انضم إلى آرسنال قبل عام.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن المهاجم البالغ من العمر 28 عاماً، انضم إلى آرسنال في الصيف الماضي، بعدما سجل 97 هدفاً خلال 102 مباراة مع سبورتينغ لشبونة، قبل أن يعيش موسماً أول متبايناً على ملعب الإمارات.

وتعرض غيوكيريس لانتقادات بسبب بعض مستوياته، ولم يبدأ أساسياً سوى في 26 مباراة من أصل 36 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع ذلك، أنهى الموسم برصيد 21 هدفاً خلال 55 مباراة في جميع المسابقات، بعدما توج آرسنال بأول لقب له في الدوري منذ 22 عاما، وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل غيوكيريس ركلة جزاء في الشوط الثاني، أمس (الأحد)، لكن آرسنال خسر 2 - 3 أمام بوروسيا دورتموند في نهائي كأس الإمارات.

وقال غيوكيريس، وفقاً للموقع الرسمي لآرسنال: «أشعر بأنني أفضل بكثير، بكثير مقارنة بما كنت عليه على الأرجح في فترة الإعداد للموسم الماضي».

وأضاف: «حصلت الآن على أسابيع إضافية، وأشعر بأن حالتي البدنية جيدة جداً».

وقدم آرسنال لاعبه الجديد برونو جيمارايش للجماهير قبل انطلاق المباراة أمام دورتموند، بينما خاض القائد مارتن أوديجارد أول مباراة له في فترة الإعداد للموسم الجديد.

وكان مايكل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، يتوقع اكتمال صفوف الفريق في مقر التدريبات يوم الاثنين، بعد عودة اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم.

وقال غيوكيريس، لاعب منتخب السويد: «كان من الرائع العودة والشعور بالأجواء ورؤية الجماهير مجدداً، لكن بالطبع كنا نريد تحقيق نتيجة جيدة أيضاً».

وأضاف: «أعتقد أننا في مرحلة جيدة، والجميع يعود الآن من كأس العالم، لذلك أنا متأكد من أننا سنكون مستعدين لكل ما هو مقبل».