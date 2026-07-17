وكيل محمد صلاح يكشف موعد الإعلان عن فريقه الجديد

وكيل محمد صلاح يكشف موعد الإعلان عن فريقه الجديدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5297061-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
تحدث الكولومبي اللبناني، رامي عباس، وكيل أعمال النجم الدولي المصري محمد صلاح، عن مستقبل اللاعب، مشيراً إلى أنه ربما يتم الكشف عن النادي الجديد لقائد منتخب الفراعنة «قريباً جداً».
ويثير صلاح الكثير من التكهنات بشأن وجهته القادمة، التي لم تحسم بعد، لا سيما عقب مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026 مع المنتخب المصري، الذي تألق بشكل لافت معه، ليقوده لبلوغ دور الـ16 بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.
ونشر رامي عباس عبر صفحته الرسمية على موقع «إكس» للتواصل الاجتماعي، الجمعة: «نحن ما زلنا لا نعرف أين سيلعب محمد صلاح الموسم المقبل ولكن قد نعرف ذلك قريباً جداً».
وأضاف: «ليس من أسلوبنا الدخول في نقاشات مع أندية لا يرغب محمد في اللعب لها لمجرد إثارة الضجة».
وكانت تقارير إخبارية أشارت في الأيام الماضية عن اهتمام عدد من الأندية في تركيا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بالحصول على خدمات صلاح، الذي أصبح لاعباً حراً بعد انتهاء مسيرته مع ليفربول في ختام الموسم المنصرم، بالإضافة إلى ناديه السابق تشيلسي الإنجليزي.
وخاض صلاح 442 مواجهة مع ليفربول، بكل المسابقات، طوال 9 سنوات قضاها داخل قلعة آنفيلد، حيث سجل خلالها 257 هدفاً وقام بـ123 تمريرة حاسمة لزملائه.
كان يُوصف توماس توخيل بأنه أفضل فرصة لإنجلترا للفوز بكأس العالم لكرة القدم.
«الشرق الأوسط» (دالاس)
تقارير تركية: وكيل محمد صلاح في إسطنبول لبحث انتقاله إلى بشكتاشhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5296707-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%B4
تقارير تركية: وكيل محمد صلاح في إسطنبول لبحث انتقاله إلى بشكتاش
محمد صلاح (إ.ب.أ)
يدرس نادي بشكتاش التركي إمكانية التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، الذي يطالب براتب سنوي يبلغ 15 مليون يورو، بحسب الصحافي التركي ياغيز سابونجو أوغلو.
وأوضح سابونجو أوغلو أن صلاح يبدي رغبة إيجابية في الانتقال إلى بشكتاش، إلا أن المطالب المالية المرتفعة قد تشكل العقبة الأبرز أمام إتمام الصفقة، لا سيما في ظل التساؤلات حول قدرة النادي التركي على توفير هذا الراتب.
وأضاف أن زيارة وكيل أعمال اللاعب إلى مدينة إسطنبول لم تكن مخصصة للاجتماع مع مسؤولي بشكتاش فقط، بل هدفت أيضاً إلى استطلاع مدى اهتمام قطبي الكرة التركية فنربخشه وغلطة سراي، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل اللاعب.
وأشار إلى أن وكيل صلاح يسعى إلى تقييم فرص انتقاله إلى أحد الأندية التركية، وذلك قبل دراسة عرض مالي ضخم من أحد أندية الدوري السعودي، مبيناً أن الأولوية في الوقت الحالي هي إتمام انتقال اللاعب إلى تركيا، إذا توصل إلى اتفاق مع أحد الأندية المهتمة.
وختم بالتأكيد على أن السيناريو الأقرب يتمثل في توقيع صلاح مع أحد الأندية التركية، حال التوصل إلى اتفاق. أما إذا لم تنجح المفاوضات، فإن الوجهة التالية للنجم المصري قد تكون إلى الدوري السعودي.
سمير مديراً في نادي سيراميكا بعد اعتزاله كرة القدمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5296696-%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
سمير مديراً في نادي سيراميكا بعد اعتزاله كرة القدم
سعد سمير (حسابه في «فيسبوك»)
أعلن سيراميكا كليوباترا المنافس في الدوري المصري الممتاز اليوم الخميس تعيين سعد سمير مدافع مصر والأهلي السابق مديراً للكرة بعد يوم واحد من إعلانه اعتزال اللعب.
وأسدل سمير (37 عاماً) أمس الأربعاء الستار على مسيرة حافلة في كرة القدم، حصد خلالها 28 لقباً، معظمها مع النادي الأهلي، قبل أن يختتم مشواره بقميص سيراميكا كليوباترا.
وقال النادي في بيان: «يعلن نادي سيراميكا كليوباترا تعيين سعد سمير مديراً للكرة بالفريق الأول، وذلك في إطار استراتيجية النادي الرامية إلى تعزيز منظومة العمل الإداري والاستفادة من الكفاءات الوطنية التي تمتلك الخبرة والرؤية والقدرة على صناعة الفارق».
وأضاف: «يعد سمير أحد أبرز المدافعين في الكرة المصرية، بعدما سطر اسمه بحروف من ذهب في الملاعب، وحقق مسيرة استثنائية حافلة بالبطولات والإنجازات المحلية والقارية والدولية، وعرف على مدار سنوات طويلة بالاحترافية والانضباط والشخصية القيادية، ليصبح أحد النماذج المميزة داخل وخارج المستطيل الأخضر».
وتابع: «ولم يكن قرار اعتزال كرة القدم نهاية لمسيرته، بل بداية لمرحلة جديدة من العطاء».
فقد حرص سعد سمير على الاستعداد لهذا الدور من خلال تطوير نفسه علمياً وعملياً، ويأتي اختياره مديراً للكرة انطلاقاً من الثقة الكبيرة في قدراته وما يمتلكه من خبرات تراكمية اكتسبها على مدار سنوات طويلة داخل أكبر الأندية والبطولات، إلى جانب شخصيته القيادية وقدرته على إدارة المنظومة بروح الفريق، بما يخدم أهداف النادي ويعزز طموحاته خلال المرحلة المقبلة».
ولعب سمير لمدة 14 عاماً في صفوف النادي الأهلي، حصد خلالها 26 لقباً، كما توج بلقبين في كأس الرابطة مع سيراميكا كليوباترا. ومثل سمير منتخب مصر في جميع المراحل السنية، بداية من منتخبات الناشئين والشباب والمنتخب الأولمبي، وصولاً إلى المنتخب الأول، وشارك في بطولات كأس الأمم الأفريقية، كما كان ضمن قائمة المنتخب في كأس العالم 2018 بروسيا.
نكاية في الأرجنتين و«ميسي»... فنانون مصريون يعلنون انحيازهم لإنجلترا
منتخب إنجلترا يصل إلى نصف النهائي بكأس العالم (فيسبوك)
بصورة من مشهد تجسد فيه شخصية سيدة شعبية بسيطة، أطلت الفنانة المصرية نيللي كريم على متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع «فيسبوك» لكن اللقطة حملت تفصيلة بسيطة، معدلة بتقنية «الفوتوشوب» فيما يبدو، لكنها كافية لتفجير ضحك الجمهور، حيث تم استبدال الطفل المصري الذي كانت تعانقه ضمن أحداث العمل بآخر يحمل ملامح أوروبية ويرتدي قميص منتخب إنجلترا، مع عبارة: «الأمل فيك أنت بقى».
يأتي موقف نيللي كريم ضمن تيار شعبي مصري واسع النطاق أعلن انحيازه لمنتخب إنجلترا في مباراته المرتقبة أمام نظيره الأرجنتيني في نصف نهائي بطولة كأس العالم المقامة حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في تحول لافت ومفاجئ، حيث اعتاد المصريون تاريخياً الميل نحو راقصي «التانغو» على حساب «الأسود الثلاثة»، لكن إحساسهم بالتعرض لـ«ظلم تحكيمي» في مباراة بلادهم أمام الأرجنتين جعلهم يشجعون الإنجليز نكاية في الأرجنتين.
وتحول أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي من «معشوق الجماهير» لدى قطاع واسع من المصريين إلى لاعب «يقبل بالظلم ولا يريد اللعب النظيف» في الوجدان الشعبي عند كثيرين ممن شعروا أنه مارس نوعاً من «الضغوط» على حكم مباراة «الفراعنة» و«التانغو» وهو الفرنسي فرنسوا ليتكسييه، والتي أسفرت عن عدم احتساب «ركلة جزاء واضحة» لمحمد صلاح وإلغاء «هدف صحيح» لمصطفى زيكو، بحسب تحليلات رياضية عدة.
واتبع عدد من الفنانين النهج نفسه في تأكيدهم تشجيع إنجلترا ورغبتها في الفوز أو تشجيع الأرجنتين باعتبار أنهم اعتادوا أن كل من يشجعونه يخرج من البطولة فيما يشبه «متلازمة الحظ السيئ»؛ ومن هؤلاء نسرين أمين ومصطفى غريب.
وعَدّ الناقد الفني طارق الشناوي تفاعل نجوم الفن مع الرياضة بأحداثها الساخنة «نوعاً من السلوك البديهي والمفهوم باعتبارهم جزءاً أصيلاً من نسيج المجتمع وصوتهم مسموع، كما أنهم وجدوا في منصات التواصل الاجتماعي وسيطاً مباشراً للتعبير عن انفعالاتهم وتوصيلها بشكل مباشر إلى الجمهور».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك أحداثاً وقضايا أخرى ذات طبيعة سياسية أو اقتصادية أو حتى علمية قد لا يجد الفنان نفسه ملماً بها أو قادراً على اتخاذ موقف واضح منها سلباً أم إيجاباً، على عكس كرة القدم التي تصنع حالة من الشغف الجماهيري الشعبي الذي يجمع بين الفنان والمواطن في لحظة نفسية واحدة مشحونة بالانفعالات».
ومن جانبه، اختار الفنان الكوميدي الشاب مصطفى غريب أسلوباً ساخراً للتعبير عن تشجيعه للمنتخب الإنجليزي، حيث ظهر في صورة وهو يرتدي قميص الأرجنتين مع تعليق يقول: «كل ما أشجع منتخب يطلع»؛ في إشارة إلى رغبته في توديع «التانغو» للبطولة بعد أن تصيبه «لعنة النحس».
كما نشر صورة أخرى معدلة بـ«الفوتوشوب» وهو يعاتب ميسي على بقائه حتى الآن في البطولة، رغم أن «الفقير والغني خرجا منها».
ولجأت الفنانة نسرين أمين إلى مقطع فيديو تظهر عبره في مشهد مع الفنان أحمد السقا من مسلسلهما الشهير «العتاولة»، الجزء الثاني، حيث تم وضع إشارة إلى اسم ميسي وعلم الأرجنتين على السقا، الذي كانت تتوعده بالانتقام الشديد وتهدده ولكن بصورة عاطفية ساخرة.
واعتبر الناقد الرياضي محمود صبري أن «مشاركة مصر هذه المرة في كأس العالم تميزت بأشياء تحدث للمرة الأولى، وهو ما جعل تفاعل الشخصيات العامة والمشاهير بتلك القوة التي عايشناها جميعاً، إذ حققنا الفوز لأول مرة في تاريخنا وكنا نداً قوياً لبلجيكا، ورأينا كيف لعب المنتخب الوطني بقوة وأداء رجولي لافت».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «ما زاد من حرارة تفاعل الرأي العام، وفي القلب منه الفنانون، هو ذلك الإحساس المرير بالتعرض لظلم تحكيمي فادح شهد به القاصي والداني في سقطة تاريخية للحكم الفرنسي الذي أدار مباراتنا أمام الأرجنتين».