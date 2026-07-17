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الرياضة رياضة عالمية

هل يتعين على توخيل إعادة بناء الثقة بعد نكسة نصف النهائي؟

الألماني توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا (أ.ف.ب)
الألماني توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا (أ.ف.ب)
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هل يتعين على توخيل إعادة بناء الثقة بعد نكسة نصف النهائي؟

الألماني توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا (أ.ف.ب)
الألماني توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا (أ.ف.ب)

يتطلع المدرب الألماني توماس توخيل منذ الآن إلى كأس أوروبا 2028 المقررة على أرض منتخبه الإنجليزي، بعد الخروج المرير من كأس العالم. لكن هل سيكون عليه استعادة ثقة لاعبيه؟

تعرّض مدرب إنجلترا لانتقادات حادة بسبب تبديلاته الدفاعية في الخسارة أمام الأرجنتين 1-2 في نصف النهائي الأربعاء في أتلانتا، إذ اتُّهم بالتخلي عن زمام المبادرة لصالح فريق ليونيل ميسي.

ووضع أنتوني غوردون إنجلترا على طريق بلوغ أول نهائي لكأس العالم منذ عام 1966، لكن هدفين متأخرين من إنزو فرنانديز ولاوتارو مارتينيز قلبا النتيجة في نهاية دراماتيكية.

وفشل توخيل، الألماني الذي تم تعيينه لاتخاذ قرارات جريئة وحاسمة في أكبر اللحظات، في أصعب اختبار له، بعدما انهار فريقه تحت الضغط الأرجنتيني المكثف.

وألمح المدافع مارك غيهي إلى أنه كان ينبغي على إنجلترا مواصلة نهجها الهجومي أمام حاملة اللقب، قائلاً: «كان ينبغي أن نستمر، كان ينبغي أن نواصل الضغط. بدا وكأننا سجلنا الهدف ثم أصبحت الذهنية هي التراجع والدفاع».

كما شكك القائد هاري كين في أسلوب فريقه، لكنه رفض تحميل توخيل مسؤولية إدارة المباراة.

أما اللاعبون السابقون والمحللون فكانوا أكثر صراحة، معربين عن دهشتهم الواسعة من خياراته التكتيكية.

وقال قائد إنجلترا السابق واين روني لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن «الأسود الثلاثة» كانوا «سلبيين أكثر من اللازم»، فيما وصف الدولي الإنجليزي السابق كريس ساتون ما حدث بأنه «كارثة تدريبية».

وأضاف ساتون: «كان سلبياً، ولذلك فإن السؤال الذي سأطرحه هو: كيف يمكن الوثوق بتوماس توخيل لقيادة هذا الفريق إلى الأمام؟».

وعلى الرغم من طريقة الهزيمة، تشير المعطيات إلى أن توخيل لا يزال يحظى بدعم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الذي عيّنه في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 خلفاً لغاريث ساوثغيت.

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد مارك بولينغهام: «أن تكون قريباً إلى هذا الحد أمر يفطر القلب».

وأضاف: «بذل اللاعبون وتوماس كل ما لديهم اليوم، ولم يكن في وسع التشكيلة أو المدربين أو الجهاز المساند العمل بجهد أكبر طوال البطولة».

تابع: «أود أن أشكرهم جميعاً، كما أتوجه بخالص الشكر إلى جماهيرنا الرائعة هنا في الولايات المتحدة وفي الوطن».

تم التعاقد مع توخيل (52 عاماً)، المعروف بصراحته وشخصيته القوية، باعتباره صاحب رؤية تكتيكية مميزة وقادراً على منح إنجلترا ما ينقصها لعبور الخط نحو لقب كبير، بعد سلسلة من الإخفاقات المؤلمة في عهد ساوثغيت.

لكن بطولة 2026 انتهت بصورة مألوفة وحزينة.

وكان العقد الأول لتوخيل يمتد حتى نهاية كأس العالم 2026، لكنه وقع لاحقاً عقداً جديداً يبقيه في منصبه حتى نهائيات كأس أوروبا 2028 التي ستقام في المملكة المتحدة وإيرلندا.

وبات المدرب السابق لباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني يتطلع بالفعل إلى المستقبل، رغم أن إنجلترا لا تزال مطالبة بخوض مباراة المركز الثالث أمام فرنسا في ميامي السبت.

وقال: «لا تزال هناك مباراة يتعين علينا لعبها، وهي مباراة لا نتطلع إليها كثيراً، لكنها لا تزال قائمة».

وأضاف: «بعد ذلك، بالطبع، سنواصل العمل. لدي عقد يمتد حتى كأس أوروبا على أرضنا، وأنا أتطلع إلى ذلك، رغم أنه من الصعب حالياً التفكير بعيداً إلى هذا الحد».

وكان معسكر إنجلترا خلال كأس العالم إيجابياً إلى حد كبير، وبرزت أجواؤه بعد احتفال توخيل بالرقص مع لاعبيه عقب الفوز المثير على المكسيك 3-2 في مكسيكو.

لكن البطولة تنتهي بشكل محبط، ويجب على توخيل معالجة أسئلة ملحّة، من بينها المشاكل الدفاعية والاعتماد المفرط على المهاجم هاري كين الذي سيبلغ الثالثة والثلاثين من عمره في وقت لاحق من هذا الشهر.

كما يتعين عليه إقناع لاعبيه والبلاد بأكملها بأنه سيتخذ القرارات الصحيحة في اللحظات الحاسمة المقبلة.

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الإسباني لامين يامال يستعد لنهائي المونديال ضد «أرجنتين ميسي» (رويترز)
الإسباني لامين يامال يستعد لنهائي المونديال ضد «أرجنتين ميسي» (رويترز)
TT
TT

حي لامين يامال في إسبانيا يشعر بالفخر قبل نهائي المونديال

الإسباني لامين يامال يستعد لنهائي المونديال ضد «أرجنتين ميسي» (رويترز)
الإسباني لامين يامال يستعد لنهائي المونديال ضد «أرجنتين ميسي» (رويترز)

كان الملعب الذي صقل فيه المهاجم الإسباني لامين يامال مهاراته في حي للطبقة العاملة، متعدد الأعراق على مشارف برشلونة، يعج بالحياة يوم الخميس، حيث يتطلع السكان المحليون بفخر إلى نهائي كأس العالم لكرة القدم أمام الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي.

وقال كيبا، وهو شاب سنغالي يبلغ من العمر 18 عاماً: «الآن وقد حان الوقت الذي سيتواجه فيه الاثنان، فإنَّ الأمر لا يصدق» في إشارة إلى إعجاب مهاجم برشلونة لامين يامال الشهير بميسي. قضى ميسي (39 عاماً) أفضل سنوات مسيرته الكروية في برشلونة بعد أن تخرَّج في أكاديمية الناشئين بالنادي، واستحوذت صورة انتشرت على نطاق واسع تظهر الأرجنتيني مع لامين يامال وهو طفل رضيع، والذي يبلغ الآن 19 عاماً، على خيال الجمهور قبل المباراة النهائية التي ستُقام يوم الأحد في نيوجيرسي.

وبينما كان أطفال من عائلات مهاجرة يلعبون على ملعب خلف لوحة جدارية تُصوِّر وجه لامين يامال في حي روكافوندا، بمدينة ماتارو الساحلية، كانت جدته فاطمة نصراوي وقريبه ريان البالغ من العمر 15 عاماً يشاهدانهم من مقعد قريب.

وقالت: «أريد أن تفوز إسبانيا»، مضيفة أنَّها ستصرخ بصوت عالٍ إذا سجَّل هدفاً.

وقال قريبه: «بالنسبة لي، لامين يعني كثيراً من الأشياء الجيدة، لكنه قبل كل شيء بمثابة أخ لي لأننا نشأنا معاً».

ولم ينسَ لامين يامال، الذي وُلد في إسبانيا لأب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، جذوره أبداً. وطوال مسيرته الكروية، كان يفتخر بحي روكافوندا بإشارة يده المميزة «304» بعد تسجيل الأهداف، في إشارة إلى الرمز البريدي للحي.

وخلال كأس العالم، ارتدى عصابة رأس كتب عليها «روكافوندا»، ووضع علمَي بلدَي والديه الأصليَّين على حذائه. وقال إنَّ كرة القدم مثال على الاندماج العرقي والاجتماعي.

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الرياضة رياضة عالمية

أوليسيه مهتم بالانتقال إلى ريال مدريد

الفرنسي مايكل أوليسيه هل ينتقل لريال مدريد؟ (أ.ف.ب)
الفرنسي مايكل أوليسيه هل ينتقل لريال مدريد؟ (أ.ف.ب)
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أوليسيه مهتم بالانتقال إلى ريال مدريد

الفرنسي مايكل أوليسيه هل ينتقل لريال مدريد؟ (أ.ف.ب)
الفرنسي مايكل أوليسيه هل ينتقل لريال مدريد؟ (أ.ف.ب)

ثارت التكهنات مجدداً حول انتقال الفرنسي مايكل أوليسيه، لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، لريال مدريد الإسباني إلى الواجهة قبيل نهاية بطولة كأس العالم 2026.

ونشرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية الرياضية اليومية صورة لأوليسيه على صفحتها الأولى، الجمعة، وكتبت: «أشعر برغبة في الانضمام إلى ريال مدريد».

وذكرت الصحيفة أن أوليسيه أعرب عن رغبته في الانتقال للعملاق الإسباني داخل قائمة المنتخب الفرنسي المشارك في المونديال، واستفسر من لاعبي الريال في منتخب «الديوك»، كيليان مبابي وأوريليان تشواميني.

وانضم أوليسيه إلى بايرن في عام 2024، ويرتبط بعقد حتى عام 2029، دون شرط جزائي، علماً بأنه انتقل للفريق البافاري مقابل 55 مليون يورو (63 مليون دولار) قادماً من كريستال بالاس الإنجليزي، بينما تضاعفت قيمته السوقية الآن ثلاث مرات تقريباً لتصل إلى 150 مليون يورو.

وأعلن بايرن أن أوليسيه ليس للبيع، لكن من غير الواضح ما إذا كان مبلغ الانتقال الضخم سيغير موقف إدارته.

وقدم أوليسيه مستويات رائعة مع بايرن، حيث سجل 32 هدفاً وصنع 46 هدفاً في 107 مباريات مع حامل لقب الدوري الألماني، وذكرت «ليكيب» أن لاعب بايرن الآخر، الفرنسي دايوت أوباميكانو، يبذل قصارى جهده لإبقاء أوليسيه.

وأشارت «ليكيب» إلى أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، معجب للغاية بأوليسيه، مضيفة أن النادي يرغب في التركيز على التعاقدات بعد انتهاء كأس العالم نهاية هذا الأسبوع، فيما يلعب المنتخب الفرنسي ضد إنجلترا لتحديد صاحب المركز الثالث بالمونديال، السبت.

وكشفت «ليكيب» أن ريال مدريد مستعد للتخلي عن بعض اللاعبين لتمويل صفقة أوليسيه، وربما حتى نجمه البرازيلي، الجناح فينيسيوس جونيور.

ونفى ريال مدريد الشهر الماضي تقارير أفادت بتواصله مع أوليسيه بشأن انتقال محتمل، مؤكداً أنه «لم يكن هناك أي تواصل مباشر أو غير مباشر مع اللاعب المذكور، أو وكلائه، أو المقربين منه».

وأوضح النادي أن أي اهتمام بضم أوليسيه سيبدأ من الناديين، نظراً للعلاقة الوطيدة التي تربطهما.

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الرياضة رياضة عالمية

نهاية «بطعم مرّ» لديشان بعد 14 عاماً استثنائياً

ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا (أ.ف.ب)
ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا (أ.ف.ب)
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نهاية «بطعم مرّ» لديشان بعد 14 عاماً استثنائياً

ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا (أ.ف.ب)
ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا (أ.ف.ب)

لن يغطي الخروج المرير لفرنسا أمام إسبانيا (0-2) في نصف نهائي مونديال 2026 على المسيرة المذهلة لديدييه ديشان منذ 14 عاماً على رأس منتخب «الزرق» الذي يخوض، السبت، مباراة تحديد المركز الثالث في ميامي.

وسيودّع المدرب البالغ 57 عاماً مشواره مع فرنسا بخيبة، لكنه سيبقى إلى الأبد مرتبطاً بالتتويج الفرنسي الثاني بكأس العالم عام 2018، كما نجح في إعادة المنتخب إلى الواجهة بعد أن كان في الحضيض عقب كارثة مونديال 2010 والإضراب الشهير عن التدريب في نايسنا.

ومنذ توليه المسؤولية عام 2012، أعاد بصبر بناء الصرح الفرنسي حجراً فوق حجر، مع تطور مستمر تمثّل في بلوغ ربع نهائي واعد في مونديال البرازيل 2014، ثم خسارة محبطة في نهائي كأس أوروبا 2016 على أرضه، قبل التتويج العالمي عام 2018 والوصول إلى نهائي جديد في 2022، على بُعد ركلتين ترجيحيتين من الاحتفاظ باللقب.

ويضاف إلى هذه القائمة أيضاً لقب مسابقة دوري الأمم الأوروبية عام 2021، وبلوغ نصف نهائي كأس أوروبا 2024.

ويعدّ الخروج في ثمن نهائي كأس أوروبا 2021 بركلات الترجيح أمام سويسرا، أبرز إخفاقات حقبة ديشان.

كان يطمح إلى مغادرة «الزرق» وهو في القمة، لكنه لم ينجح في رابع ظهور له في نهائيات كأس العالم بذلك بسبب عقدته الإسبانية، المنتخب الوحيد الذي لم يجد أمامه حلاً لتحقيق الفوز.

ورغم قسوة الخروج الثلاثاء، فإنه سيجد عزاءه في أنه أبقى فرنسا طوال هذه السنوات ضمن نخبة أفضل المنتخبات في العالم.

ولن يكون بلوغ نصف النهائي، وهو الهدف المحدد سلفاً، كافياً لإرضائه، لا سيما أن هذا الإخفاق جاء للمرة الثالثة توالياً في بطولة دولية أمام إسبانيا المتألقة بقيادة لويس دي لا فوينتي والتي كانت هزمت فرنسا أيضاً في نصف نهائي كأس أوروبا 2024 (2-1) وفي دوري الأمم الأوروبية العام الماضي (5-4).

في الولايات المتحدة، ضل «ديه ديه» الطريق هذه المرة عبر التخلي عن المبادئ التي جعلت منه «أباً للانتصار»، وهو الذي كثيراً ما تعرض للانتقاد بسبب خياراته التكتيكية الدفاعية.

وكما فعل قبل خمسة أعوام، راهن المدرب البراغماتي، المولع بالتحكم الكامل في المباريات، على قوة هجومية لا مثيل لها قوامها الثلاثي السحري كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي ومايكل أوليسيه، ومنح مهاجميه حرية غير مألوفة.

ورفض ديشان الاستغناء عن نجمه مبابي، أو حامل الكرة الذهبية ديمبيلي، أو موهبته أوليسيه، بعدما تأثر بالانتقادات التي أعقبت خروج فرنسا من نصف نهائي كأس أوروبا 2024 في ألمانيا، حين بدا الأداء الهجومي باهتاً للغاية (أربعة أهداف في ست مباريات، بينها هدف من ركلة جزاء وهدفان عكسيان).

وأعاد مدرب «الزرق» التفكير في تنظيم فريقه، وعمل بصبر على تجديد مجموعته عبر دمج ستة من أصحاب الميدالية الفضية الأولمبية في باريس 2024، يتقدمهم أوليسيه. وجاء ذلك حتى على حساب التوازن الجماعي، وهو جانب نادراً ما تنازل عنه خلال مسيرته التدريبية، بوصفه أحد تلامذة إيميه جاكيه، مدرب أبطال العالم عام 1998.

وقال في 25 مارس (آذار): «يمكننا اللعب بأربعة عناصر هجومية، وإذا كنا نمتلك الكرة فلا توجد أي مشكلة. الهدف هو خلق أكبر قدر ممكن من المشكلات للمنافس».

كما أكد خلال المونديال أن «المنتخب الفرنسي فريق هجومي. لديه القدرة على صناعة الفرص. هذا أمر مهم. يجب الحفاظ على هذه القدرة التي نملكها على وضع المنافس تحت الضغط والتمكن من تسجيل الأهداف».

وكان ديشان مرشحاً للمنافسة على اللقب العالمي ولا شيء غيره، لكنه لن يضيف نجمة ثالثة إلى سجله، رغم أن هذا السجل يبقى الأجمل في تاريخ كرة القدم الفرنسية.

وتبدو حملته الأخيرة أكثر حزناً لأنها تزامنت مع وفاة والدته غداة فوز فرنسا على العراق (3-0) في فيلادلفيا، وهو المصاب الذي اضطره إلى مغادرة الولايات المتحدة لحضور مراسم الدفن في فرنسا. حدث زاد من وحدة المجموعة، كما صرّح أدريان رابيو في اليوم السابق للدور نصف النهائي.

وأوضح رابيو قائلاً: «خارج الملعب، تسير الأمور على ما يرام، وأعتقد أن هذا جزء كبير من هذا النجاح. هناك أيضاً أمور قرّبتنا من بعضنا أكثر، على سبيل المثال الصعوبات التي واجهها المدرب أيضاً، وهو يعلم أن هذه هي آخر بطولة له على رأس المنتخب الفرنسي».

ومع إغلاق صفحة ديشان، تتجه الآن كل الأنظار نحو زين الدين زيدان. فأيقونة الرياضة الفرنسية الذي تحول إلى مدرب ناجح مع ريال مدريد (ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا بين 2016 و2018)، يفترض أن يتم تعيينه قريباً لخلافة ديشان في المنصب الذي يحلم به منذ زمن طويل.

مع المهمة الثقيلة المتمثلة في الحفاظ على الإرث الهائل الذي تركه ديشان.

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