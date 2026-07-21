الهلال: سالم الدوسري يجري عملية جراحية ناجحة… والتأهيل 8 أسابيع

أجرى صباح اليوم سالم الدوسري قائد نادي الهلال والمنتخب السعودي عملية ناجحة في موضع إصابته في وتر الركبة، على يد الطبيب الفنلندي المختص لاسي لمباينن. وتقرر أن يجري الدوسري برنامجه العلاجي والتأهيلي في الفترة المقبلة في أحد المراكز الطبية المتخصصة، تحت إشراف ومتابعة من الجهاز الطبي للفريق، للتعافي تماماً من هذه الإصابة، التي سيحتاج فيها الدوسري لفترة علاج وتأهيل تتراوح ما بين 6 إلى 8 أسابيع. وستغيب هذه الإصابة اللاعب من المشاركة مع فريقه في افتتاحية منافسات الموسم الرياضي المقبل، حيث ستنطلق منافسات الدوري السعودي للمحترفين يوم 13 أغسطس (آب) المقبل، كما ستنطلق منافسات دور الـ32 لكأس الملك يوم 16 من الشهر نفسه.