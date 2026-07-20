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الرياضة رياضة سعودية

لماذا شَكّل إيقاف رئيس «قلوة» حدثاً هاماً في الشارع الرياضي؟

القرار يعد ضربة لتزامنه مع انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم

علي عبيد الزهراني (حسابة على منصة إكس)
علي عبيد الزهراني (حسابة على منصة إكس)
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لماذا شَكّل إيقاف رئيس «قلوة» حدثاً هاماً في الشارع الرياضي؟

علي عبيد الزهراني (حسابة على منصة إكس)
علي عبيد الزهراني (حسابة على منصة إكس)

رفض رئيس مجلس إدارة نادي قلوة، علي عبيد الزهراني، التعليق على القرار الصادر بحقه من لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مؤكداً أن القضية لا تزال منظورة، وأنه ملتزم بعدم الإدلاء بأي تصريحات في الوقت الراهن.

وقال الزهراني لـ«الشرق الأوسط»: «القضية لا تزال منظورة، ولا يحق لي التعليق عليها في هذه المرحلة، وسأتبع الإجراءات النظامية من خلال التقدم باستئناف وفقاً للوائح المعمول بها».

وتزامن صدور قرار لجنة الانضباط والأخلاق مع فترة الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث يضم المرشح معيض الشهري في قائمته علي عبيد الزهراني، رئيس نادي قلوة، الذي شمله قرار اللجنة. ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الإجراءات الانتخابية وفق الجدول الزمني الذي سبق أن أعلنته لجنة الانتخابات.

ويعتمد معيض الشهري على الزهراني بشكل كبير جداً كون علاقاته قوية مع الأندية مع العلم أن المرشح قال إنه يحظى بدعم 32 صوتاً من أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم 49.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم أصدرت، الاثنين، قراراً يقضي بحرمان رئيس مجلس إدارة نادي قلوة، علي عبيد الزهراني، من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة ثلاث سنوات، بعد ثبوت مخالفته للمادة (76) من لائحة الانضباط والأخلاق.

وأوضحت اللجنة أن الزهراني ثبت قيامه بالتأثير غير المشروع على نتائج مباريات دوري الدرجة الثالثة، وذلك عقب تلقي إفادة من وحدة النزاهة بالاتحاد السعودي لكرة القدم، واستكمال إجراءات التحقيق وسماع أقوال الأطراف ذات العلاقة.

كما قررت اللجنة إلزام رئيس نادي قلوة بدفع غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأكدت لجنة الانضباط والأخلاق أن القرار قابل للاستئناف، وفقاً للمادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق.

وبحسب الجدول الزمني لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، تستمر إجراءات استقبال طلبات الترشح خلال الفترة المحددة من لجنة الانتخابات، على أن تستكمل بقية المراحل النظامية وصولاً إلى موعد الاقتراع لاختيار مجلس الإدارة.

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