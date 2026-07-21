مونديال 2026: بطولة الأرقام القياسية والريمونتادا… وإسبانيا بطلة بفضل «دكة البدلاء»

اختتمت بطولة كأس العالم 2026 فصولها بتتويج المنتخب الإسباني باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على الأرجنتين في المباراة النهائية، في نسخة موسعة شهدت مشاركة 48 منتخباً، وإقامة 104 مباريات على مدار خمسة أسابيع، ووصفت بأنها واحدة من أكثر النسخ إثارة على الصعيدين الفني، والإحصائي.

وشهدت البطولة العديد من الظواهر اللافتة، من كثرة الأهداف، والعودة في النتائج، إلى الجدل التحكيمي، واستراحات شرب المياه، إضافة إلى بروز اتجاهات تكتيكية جديدة، ما جعل النهائي يعكس كثيراً من السمات التي ميزت البطولة بأكملها.

وبحسب شبكة «The Athletic»، فإن نسخة 2026 سجلت أعلى معدل تهديفي في كأس العالم منذ نسخة عام 1970، بعدما بلغ متوسط الأهداف 2.96 هدف في المباراة الواحدة، متجاوزاً جميع النسخ التي أُقيمت خلال العقود الماضية. كما أظهرت بيانات الأهداف المتوقعة (xG) أن البطولة شهدت تسجيل 37 هدفاً أكثر مما كانت تتوقعه النماذج الإحصائية، أي بزيادة بلغت 14 في المائة عن المعدل المنتظر، حتى مع احتساب العدد المرتفع من الأهداف العكسية، الذي بلغ 14 هدفاً، وهو رقم قياسي جديد.

مبابي أسهم في الغزارة التهديفية للبطولة (أ.ب)

وأشار التقرير إلى أن سباق الحذاء الذهبي كان من الأقوى في تاريخ البطولة، بعدما توج الفرنسي كيليان مبابي بالجائزة للمرة الثانية توالياً برصيد 10 أهداف، ليصبح الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 22 هدفاً. كما شهدت البطولة تألق عدد كبير من أبرز نجوم اللعبة، حيث سجل ليونيل ميسي ثمانية أهداف، بينما أحرز كل من إرلينغ هالاند وجود بيلينغهام سبعة أهداف، في حين وصل هاري كين وعثمان ديمبيلي إلى ستة أهداف لكل منهما، في ظاهرة نادرة لم تشهدها النسخ السابقة.

ولم يقتصر التميز على الهدافين، بل امتد إلى صناع اللعب، إذ أظهرت بيانات الاتحاد الدولي لكرة القدم أن أكثر اللاعبين نجاحاً في اختراق الخطوط الدفاعية بتمريراتهم كانوا ميكايل أوليسيه، ورودري، وفينيسيوس جونيور، وليونيل ميسي، ولامين يامال، بينما تصدر الفرنسي برادلي باركولا القائمة من حيث نسبة المحاولات الهجومية لكسر خطوط المنافس، ما عكس شخصيته الهجومية، وجرأته في صناعة الفرص.

وعلى مستوى الأندية، تصدر ريال مدريد قائمة أكثر الأندية التي سجل لاعبوها أهدافاً في البطولة برصيد 22 هدفاً عبر أربعة لاعبين، متقدماً على باريس سان جيرمان الذي سجل لاعبوه 16 هدفاً بواسطة تسعة لاعبين يمثلون خمسة منتخبات مختلفة. كما لفت التقرير إلى أن جميع أهداف إنتر ميامي جاءت عبر ليونيل ميسي، بينما برزت أندية مثل كريستال بالاس، وسندرلاند، بفضل مساهمات لاعبيها مع منتخباتهم الوطنية.

وأوضح التقرير أن نسق المباريات كان أقل فوضوية مقارنة بالنسخ السابقة، رغم الظروف المناخية الصعبة التي شهدتها البطولة بين الحرارة المرتفعة، والرطوبة، والارتفاعات المختلفة.

ليونيل ميسي وضع بصمة تهديفية لا تُنسى بفضل التسجيل والصناعة (أ.ف.ب)

وأظهرت الأرقام أن متوسط الاستحواذات المستعادة خلال المباراة بلغ 76.8 فقط، وهو أدنى معدل في كأس العالم منذ عام 1966، ما يعكس اتجاهاً متزايداً نحو السيطرة على الكرة، والاعتماد على الاستحواذ بدلاً من اللعب المفتوح.

وفي المقابل، استمرت ظاهرة الرميات الطويلة داخل منطقة الجزاء، حيث نفذت المنتخبات 112 رمية طويلة نحو المنطقة في مونديال 2022، بينما ارتفع الرقم في نسخة 2026. وكان المنتخب الكندي الأكثر اعتماداً على هذا الأسلوب بـ27 رمية، في حين نجحت منتخبات تونس وتركيا وألمانيا والتشيك والولايات المتحدة في تسجيل أهداف انطلاقاً من هذه الكرات.

كما سجلت البطولة رقماً تاريخياً في عدد مباريات العودة بالنتيجة، بعدما شهدت 15 انتصاراً لمنتخبات كانت متأخرة في النتيجة، وهو أكبر عدد في تاريخ كأس العالم. واستعرض التقرير عودة بلجيكا أمام السنغال من تأخر 0-2 إلى الفوز 3-2 بعد التمديد، إلى جانب انتصاري الأرجنتين على مصر وإنجلترا بعد التأخر، إضافة إلى فوز إنجلترا على الكونغو الديمقراطية والنرويج رغم استقبالها الهدف الأول في كلتا المباراتين.

وأكد التقرير أن التبديلات لعبت دوراً حاسماً في تغيير نتائج المباريات، إذ سجل البدلاء 21 هدفاً غيّرت مجرى اللقاءات، وهو أعلى رقم منذ السماح بإجراء التبديلات في كأس العالم عام 1970.

ميرنيو لعب دوراً بارزاً في مباريات إسبانيا عند مشاركته كلاعب بديل (رويترز)

واعتبرت شبكة «The Athletic» أن المنتخب الإسباني ربما لم يكن ليحقق اللقب لولا التأثير الكبير لدكة البدلاء، إذ لعب ميكايل ميرنيو دور «البديل الذهبي» بتسجيله هدفي الفوز أمام البرتغال وبلجيكا في الأدوار الإقصائية، بينما حسم فيران توريس المباراة النهائية بهدفه في الوقت الإضافي بعد مشاركته بديلاً مع بداية الشوط الثاني، ليصبح هدفه سابع هدف مؤثر يسجله لاعب بديل في الأدوار الإقصائية، وهو أعلى رقم في تاريخ البطولة منذ عام 1970.

وخلص التقرير إلى أن تتويج إسبانيا بفضل قوة دكة البدلاء، وارتفاع المعدل التهديفي، وكثرة مباريات العودة، وكل ذلك جعل من مونديال 2026 واحداً من أكثر نسخ كأس العالم إثارة، وإنتاجاً للأرقام القياسية، ليختتم صيفاً وصفه بأنه استثنائي في تاريخ كرة القدم.