تشافاريا... اختيار ألونسو لتعويض كوكوريلا

لم يكن طريق الإسباني بيب تشافاريا إلى تشيلسي تقليدياً، إذ احتاج الظهير الأيسر، البالغ 28 عاماً، إلى سنوات في الدرجات الدنيا من الكرة الإسبانية قبل أن يثبت نفسه في الدوري الإسباني، ثم يحجز مكانه في أحد أكبر أندية أوروبا.

وحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، أكمل تشافاريا انتقاله من رايو فايكانو إلى تشيلسي بعقد يمتد لـ5 أعوام، مقابل 16.3 مليون جنيه إسترليني (نحو 22 مليون دولار) مع 1.7 مليون (2.3 مليون دولار) إضافية حوافز. وقال اللاعب: «هذا حلم بالنسبة لي، لأن تشيلسي من أكبر الأندية في العالم».

بدأ تشافاريا مسيرته في إقليم كاتالونيا، قبل الانتقال إلى ريال سرقسطة عام 2020، ومنه إلى رايو فايكانو في 2022؛ حيث حصل على فرصته الأولى في الدوري الإسباني. وخلال 4 أعوام، خاض 125 مباراة مع رايو، بينها 45 مباراة الموسم الماضي، سجل خلالها هدفاً وصنع 3.

ولفت تشافاريا الأنظار بأدائه الدفاعي وقوته البدنية، وقدّم مستويات جيدة أمام أندية القمة، من بينها ريال مدريد في التعادل السلبي الموسم الماضي، كما شارك أساسياً في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي أمام كريستال بالاس.

ويأتي انتقاله إلى تشيلسي في إطار إعادة تشكيل الفريق تحت قيادة تشابي ألونسو، الذي يعتمد على أظهرة قادرة على أداء أدوار هجومية ودفاعية متعددة. وسينضم تشافاريا إلى الظهير الأيمن ماركو باليسترا، القادم من أتالانتا مقابل 47 مليون جنيه إسترليني، في وقت يبحث فيه الفريق عن بديل لمارك كوكوريلا بعد انتقاله إلى ريال مدريد.

وكانت الصفقة أكثر تعقيداً مما توحي به قيمتها النهائية، إذ تمسك رايو في البداية بالشرط الجزائي البالغ 42.4 مليون جنيه إسترليني (57 مليون دولار)، قبل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق بقيمة أقل بكثير. كما منح النجاح الذي حققه رايو فايكانو في سوق الانتقالات النادي قدرة أكبر على مقاومة الضغوط لبيع لاعبيه، إذ لم يكن مضطراً إلى التخلي عن تشافاريا لتحسين وضعه المالي، وهو ما أسهم في تمسكه بمطالبه خلال المفاوضات.

ويُمثل الانتقال فرصة كبيرة لتشافاريا لإثبات نفسه على أعلى مستوى، بعدما انتقل من الدرجات الدنيا في إسبانيا إلى الدوري الممتاز الإنجليزي في غضون سنوات قليلة.