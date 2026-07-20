عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:7 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

النصر يؤجل قائمة «الراحلين»... والأندية تترقب

بوستيكوغلو يريد منح اللاعبين فرصة أكبر لتقديم ما لديهم (موقع النادي)
بوستيكوغلو يريد منح اللاعبين فرصة أكبر لتقديم ما لديهم (موقع النادي)
TT
TT

النصر يؤجل قائمة «الراحلين»... والأندية تترقب

بوستيكوغلو يريد منح اللاعبين فرصة أكبر لتقديم ما لديهم (موقع النادي)
بوستيكوغلو يريد منح اللاعبين فرصة أكبر لتقديم ما لديهم (موقع النادي)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الأسترالي بوستيكوغلو، مدرب فريق النصر، قرر تأجيل اختيار أسماء اللاعبين الذين سيغادرون الفريق بنظام الإعارة أو الانتقال هذا الموسم، حتى نهاية المعسكر الإعدادي المقام حالياً في البرتغال، وذلك بسبب رغبته في متابعة جميع اللاعبين وتقييم مستوياتهم قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الأسماء المغادرة.

وأوضحت المصادر أن إدارة النصر تلقت خلال الفترة الماضية عدة استفسارات من أندية في دوري روشن السعودي حول عدد من اللاعبين المتوقع مغادرتهم، إلا أن الأندية لم تتقدم حتى الآن بخطابات رسمية، بانتظار حسم قائمة اللاعبين الذين سيقرر الجهاز الفني عدم حاجته إلى خدماتهم.

وكان النصر أعلن إعارة اللاعب جون دوران إلى نادي بنفيكا البرتغالي، مع أحقية النادي البرتغالي في شراء عقده، في أولى حالات مغادرة اللاعبين للفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

وفي شأن آخر، طالب الجهاز الطبي في النصر إخضاع الإسباني مارتينيز لبرنامج علاجي في الرياض، على أن يتم تقييم وضعه الطبي قبل تحديد إمكانية مغادرته للالتحاق بمعسكر الفريق في البرتغال من عدمها.

ولم يتحدد حتى الآن موعد مغادرة اللاعب للالتحاق ببعثة النصر، في انتظار نتائج التقييم الطبي وتوصية الجهاز الطبي بشأن حالته وبرنامجه العلاجي.

مواضيع
نادي النصر كرة القدم رياضة سعودية السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: تأشيرة« شنغن» خلف تأخر الثلاثي عن معسكر النصر

رياضة سعودية من مباراة النصر الودية امام بنفيكا (موقع النادي)

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: تأشيرة« شنغن» خلف تأخر الثلاثي عن معسكر النصر

وصل لاعبو النصر سامي النجعي وعواد أمان وسعد حقوي إلى معسكر الفريق المقام في البرتغال.

أحمد الجدي (الرياض )
رياضة سعودية بدر الرزيزاء (الشرق الأوسط)
رياضة سعودية

«الشرق الأوسط» تكشف عن قائمة الرزيزاء... ومشعبي «نائباً»

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن القائمة الكاملة التي سيدخل بها بدر الرزيزاء سباق انتخابات رئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
رياضة سعودية بوستيكوغلو مدرب النصر لدى وصوله مطار لشبونة برفقة البعثة النصراوية (موقع النادي)
رياضة سعودية

بعثة النصر في لشبونة... و5 وديات تنتظر الفريق

وصلت بعثة نادي النصر إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، وذلك لإقامة معسكر خارجي ضمن برنامجه الإعدادي للموسم الكروي الجديد.

إبراهيم الشليل (الرياض )
رياضة سعودية من تدريبات النصر في الرياض (موقع النادي)
رياضة سعودية

دوليو النصر يلتحقون بالتدريبات في معسكر لشبونة

أنهى فريق النصر مرحلة تحضيراته الصيفية في الرياض، من خلال خوضه حصة تدريبية، قبل المغادرة إلى العاصمة البرتغالية لشبونة.

إبراهيم الشليل (الرياض )
رياضة سعودية (نادي النصر)
رياضة سعودية

بنفيكا وألميريا يجهزان النصر للموسم الجديد

أعلن نادي النصر عن برنامج مبارياته الودية استعداداً للموسم الجديد ضمن معسكره التحضيري المقرر أن يقام في العاصمة البرتغالية لشبونة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)