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عُمان تشدد على ضرورة تجنب التصعيد في البحر الأحمر

أكدت تنسيقها مع السعودية لاستئناف المسار السياسي

صورة لـ«إنسيليا» من موقع شركة «بحار» التي تتبع لها السفينة
صورة لـ«إنسيليا» من موقع شركة «بحار» التي تتبع لها السفينة
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عُمان تشدد على ضرورة تجنب التصعيد في البحر الأحمر

صورة لـ«إنسيليا» من موقع شركة «بحار» التي تتبع لها السفينة
صورة لـ«إنسيليا» من موقع شركة «بحار» التي تتبع لها السفينة

أكدت سلطنة عُمان أنها تتابع باهتمام بالغ التطورات الأخيرة في منطقة البحر الأحمر، مشددةً على ضرورة تجنُّب التصعيد وكل ما من شأنه تعريض حرية الملاحة للخطر، فيما تواصل بالتنسيق مع السعودية والأطراف اليمنية والمبعوث الأممي إلى اليمن جهودها الرامية إلى استئناف المسار السياسي وتنفيذ خريطة الطريق، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان مصدر سعودي مسؤول، أفاد، فجر الخميس، بتعرض سفينة «إنسيليا» لاستهداف في البحر الأحمر، مؤكداً سلامة طاقمها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها.

وأوضح المسؤول بهيئة النقل، في بيان، أن السفينة «إنسيليا» التابعة لإحدى الشركات السعودية تعرضت لاستهداف، خلال إبحارها في البحر الأحمر نتج عنه حريق في مقدمتها، وأكد سلامة جميع أفراد طاقم السفينة، واتخاذ الجهات المعنية جميع الإجراءات اللازمة لتأمينها وطاقمها وحماية البيئة البحرية.

وشدَّد المسؤول على أن هذه الاستهدافات تُعدّ انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها.

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