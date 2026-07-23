عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:7 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

بريزبين تكشف النقاب عن ساعة العد التنازلي لأولمبياد 2032

بريزبين تكشف النقاب عن ساعة العد التنازلي لأولمبياد 2032 (د.ب.أ)
بريزبين تكشف النقاب عن ساعة العد التنازلي لأولمبياد 2032 (د.ب.أ)
TT
TT

بريزبين تكشف النقاب عن ساعة العد التنازلي لأولمبياد 2032

بريزبين تكشف النقاب عن ساعة العد التنازلي لأولمبياد 2032 (د.ب.أ)
بريزبين تكشف النقاب عن ساعة العد التنازلي لأولمبياد 2032 (د.ب.أ)

ظهر طائر محلي مزعج فوق منصة التتويج بينما كان المنظمون يستعدون للكشف عن ساعة العد التنازلي التي تشير إلى بقاء ست سنوات على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2032 في بريزبين.

ومازح رئيس بلدية بريزبين، أدريان شريينر، الحضور، قائلاً: «لن يكون حدثاً في بريزبين من دون ظهور دجاجة الحاوية»، وهو الاسم الشائع لطائر الأيبس على المستوى المحلي.

وهناك جهود لجعل طائر الأيبس تميمة لدورة ألعاب بريزبين بدلاً من أحد الحيوانات الشهيرة في أستراليا مثل الكنغر أو الكوالا.

وتسلط الساعة الجديدة الضوء على تضاؤل الوقت المتاح لأعمال الإنشاءات الخاصة بالأولمبياد، حيث لم تبدأ بعد أي أعمال رئيسية في الاستاد الرئيسي الذي تبلغ تكلفته 3 مليارات و600 مليون دولار أسترالي (مليارين و600 مليون دولار أميركي) بعد مرور نحو خمس سنوات على منح بريزبين حق استضافة دورة الألعاب الصيفية.

وأكد أندرو ليفيريس، رئيس اللجنة المنظِّمة لأولمبياد بريزبين 2032، أنه لا يوجد داعٍ للخوف، مشيراً إلى أن «ست سنوات فترة كافية تماماً في مجال الإنشاءات، حتى تحت الضغط، وأنا واثق للغاية من بناء الخطط البديلة للسماح بتحقيق ذلك».

وأضاف ليفيريس أنه تحدث إلى رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية كيرستي كوفينتري، يوم الاثنين الماضي، في نيويورك، في أعقاب نهائي كأس العالم، موضحاً: «أجرينا محادثة طويلة حول الجداول الزمنية والملاعب والرياضات».

وحسب وكالة الأنباء الأسترالية (إيه إيه بي)، يجرى التخطيط لإقامة أكثر من 12 موقعاً رياضياً جديداً، بما في ذلك مركز التجديف في روكهامبتون، وهي مدينة ساحلية في وسط كوينزلاند. ويرى الناقدون أن تأثير حركة المد والجزر والتماسيح في نهر فيتزروي يجعله غير مناسب لاستضافة الدورة الأولمبية.

مواضيع
أولمبياد رياضة أستراليا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

9 دول أوروبية تطالب بخفض مخصصات لهيئات الرياضية بعد قبول رياضيي روسيا

رياضة عالمية وزارة الثقافة الإستونية (رويترز)

9 دول أوروبية تطالب بخفض مخصصات لهيئات الرياضية بعد قبول رياضيي روسيا

قالت وزارة الثقافة الإستونية يوم الثلاثاء إن تسع دول أوروبية طلبت من الاتحاد الأوروبي خفض التمويل المخصص للهيئات الرياضية، بينها اللجنة الأولمبية الدولية.

«الشرق الأوسط» (تالين)
رياضة عالمية جياني إنفانتينو (أ.ب)
رياضة عالمية

اللجنة الأولمبية الدولية تتلقى شكوى بشأن سلوك إنفانتينو في كأس العالم

تم تقديم شكوى للجنة الأولمبية الدولية تتهم السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بانتهاك قواعد الحياد السياسي في تعامله.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
رياضة عالمية ماكس ويتلوك (رويترز)
رياضة عالمية

ويتلوك بطل الأولمبياد في الجمباز ينسحب من ألعاب الكومنولث للإصابة

انسحب ماكس ويتلوك، الحاصل على ثلاث ميداليات ذهبية أولمبية في الجمباز، من دورة ألعاب الكومنولث المقبلة بسبب إصابة في يده تعرض لها أثناء التدريب.

«الشرق الأوسط» (لوس أنجليس)
رياضة عالمية تعرضت قاعة لمسابقة البادمنتون في أولمبياد أثينا 2004 لأضرار جسيمة جراء حريق (رويترز)
رياضة عالمية

حريق يتسبب في أضرار جسيمة بقاعة استخدمت خلال أولمبياد أثينا 2004

تعرضت قاعة خصصت لمسابقة البادمنتون في أولمبياد أثينا 2004 وكلّف تشييدها الملايين، لأضرار جسيمة جراء حريق اندلع ليل الأحد، ما أدى إلى انهيار سقفها.

«الشرق الأوسط» (أثينا)
رياضة عالمية ملعب «سوفي» يتوجه نحو استضافة فعالياته الكبرى المقبلة بثقة أكبر بعد النجاح (رويترز)
رياضة عالمية

نجاح ملعب «سوفي» في كأس العالم يعزز الثقة قبيل «سوبر بول» و«الأولمبياد»

قال مسؤول تنفيذي بارز إن ملعب «سوفي» يتوجه نحو استضافة فعالياته الكبرى المقبلة بثقة أكبر، بعد النجاح في التعامل مع حشود جماهيرية شهراً كاملاً في كأس العالم...

«الشرق الأوسط» (كاليفورنيا (الولايات المتحدة))