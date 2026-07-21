الكويت تستدعي سفير إيران وتحتج على استهداف الناقلة «كيفان»

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، الثلاثاء، السفير الإيراني لدى الدولة محمد توتونجي، وسلمته مذكرة احتجاج على قيام بلاده باستهداف الناقلة «كيفان» خلال عبورها مضيق هرمز، يوم الاثنين؛ ما أسفر عن إصابة عدد من أفراد طاقمها.

وأكد السفير حمد المشعان نائب وزير الخارجية الكويتي، وفق بيان للوزارة، أن هذا الاعتداء السافر يأتي في ظل تصاعد العدوان الآثم الذي تشنه إيران ضد الكويت منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، بما في ذلك البيانات التحريضية والاستفزازية الصادرة عن الجانب الإيراني.

وعدَّ المشعان العدوان الإيراني انتهاكاً صارخاً لسيادة الكويت وسلامة أراضيها ومصالحها، وتهديداً لأمن وحرية الملاحة الدولية، وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.

وجدَّد نائب الوزير مطالبة الكويت لإيران بالوقف الفوري لهجماتها غير المشروعة، مُشدداً على احتفاظ بلاده بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحميل طهران المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء وعدوانها المتواصل.