عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:2 دقيقه
العالم العربي الخليج

تأكيد خليجي على الموقف الثابت في دعم أمن واستقرار اليمن

جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون خلال مباحثاته مع أفراح الزوبة وزيرة الخارجية اليمنية (التعاون الخليجي)
جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون خلال مباحثاته مع أفراح الزوبة وزيرة الخارجية اليمنية (التعاون الخليجي)
TT
TT

تأكيد خليجي على الموقف الثابت في دعم أمن واستقرار اليمن

جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون خلال مباحثاته مع أفراح الزوبة وزيرة الخارجية اليمنية (التعاون الخليجي)
جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون خلال مباحثاته مع أفراح الزوبة وزيرة الخارجية اليمنية (التعاون الخليجي)

أكد جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، خلال لقائه الدكتورة أفراح الزوبة، وزيرة الخارجية اليمنية، الأحد، على موقف مجلس التعاون الثابت والداعم لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وهنأ البديوي في مستهل لقائه الوزيرة الزوبة في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض، بمناسبة توليها حقيبة وزارة الخارجية اليمنية، متمنياً لها التوفيق والنجاح في أداء مهامها.

جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون خلال استقباله أفراح الزوبة وزيرة الخارجية اليمنية (التعاون الخليجي)

وناقش الجانبان خلال اللقاء مستجدات الأوضاع في اليمن، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار ودعم مسارات السلام والتنمية، وذلك عقب بحث العلاقات الراسخة بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية.

وشدد البديوي على استمرار دعم المجلس لكافة الجهود الإنسانية والإغاثية الرامية إلى التخفيف من معاناة الشعب اليمني، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

Your Premium trial has ended

مواضيع
أخبار الخليج الخليج العربي العالم العربي العالم

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الموقف السعودي... وعودة واشنطن وطهران إلى أجواء المفاوضات

تحليل إخباري ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترمب في الرياض العام الماضي (واس)

الموقف السعودي... وعودة واشنطن وطهران إلى أجواء المفاوضات

أكد مراقبون سياسيون أن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، تأجيل ضربة عسكرية كانت مقررة ضد إيران، يعكس أهميّة الدور الذي تلعبه الرياض.

غازي الحارثي (الرياض)
الخليج الكويت تؤكد احتفاظها بحقها المشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لصون سيادتها (كونا)
الخليج

الكويت تتصدى لهجمات استهدفت منشآت حيوية وعسكرية

تصدَّت القوات المسلحة الكويتية، الجمعة، لهجمات بطائرات مسيّرة معادية استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية والعسكرية في البلاد، دون تسجيل إصابات بشرية.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الخليج 14 دولة أكدت دعمها لمشروع التحالف ورحَّبت بما تحقق من توافق بشأن ترتيباته التأسيسية (وزارة الدفاع السعودية)
الخليج

«التحالف البحري الدفاعي» يؤكد ضرورة تعزيز التعاون لحماية حرية الملاحة

أكّد «التحالف البحري الدفاعي» أن التحديات المتزايدة التي تواجه الأمن البحري العالمي، فرضت ضرورة تعزيز التعاون الجماعي لحماية حرية الملاحة وخطوط التجارة الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج من المشاركين في الاجتماع الدولي بشأن إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات (وزارة الدفاع السعودية) p-circle 00:41
الخليج

السعودية تقود مبادرة دولية لإنشاء «التحالف البحري الدفاعي»

استضافت السعودية اجتماعاً دولياً لمناقشة مبادرتها لإنشاء «التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات»، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن البحري، وحماية الممرات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص اقتصادات الخليج تمتص أثر الفائدة الأميركية المرتفعة بدعم قوة المالية العامة وارتفاع أسعار النفط (الإنترنت)
الاقتصاد

خاص «الخليج» يواجه أثر تثبيت الفائدة الأميركية بدعم النفط وقوة المالية العامة

تملك اقتصادات دول الخليج قدرة على امتصاص أثر إبقاء مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، مستفيدة من قوة المراكز المالية…

مساعد الزياني