تأكيد خليجي على الموقف الثابت في دعم أمن واستقرار اليمن

أكد جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، خلال لقائه الدكتورة أفراح الزوبة، وزيرة الخارجية اليمنية، الأحد، على موقف مجلس التعاون الثابت والداعم لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وهنأ البديوي في مستهل لقائه الوزيرة الزوبة في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض، بمناسبة توليها حقيبة وزارة الخارجية اليمنية، متمنياً لها التوفيق والنجاح في أداء مهامها.

جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون خلال استقباله أفراح الزوبة وزيرة الخارجية اليمنية (التعاون الخليجي)

وناقش الجانبان خلال اللقاء مستجدات الأوضاع في اليمن، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار ودعم مسارات السلام والتنمية، وذلك عقب بحث العلاقات الراسخة بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية.

وشدد البديوي على استمرار دعم المجلس لكافة الجهود الإنسانية والإغاثية الرامية إلى التخفيف من معاناة الشعب اليمني، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.