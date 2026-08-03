نيجيرفان بارزاني بعد لقائه الشرع: تجمعنا فرص كبيرة للتعافي والتعاون الاقتصادي

أعرب رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني عن ثقته بأن سوريا قادرة بقيادة الرئيس أحمد الشرع على المضي نحو مزيد من الاستقرار والازدهار ومستقبل أكثر إشراقاً.‏

سعدت اليوم بزيارة دمشق، تلبية لدعوة كريمة من فخامة الرئيس احمد الشرع.بعد سنوات طويلة من المعاناة، تقف سوريا اليوم أمام فرصة تاريخية للتعافي وإعادة البناء والازدهار. وقد أعربتُ عن ثقتي برؤية الرئيس الشرع، وإيماني بأن سوريا قادرة، في ظل قيادته، على المضيّ نحو مزيد من الاستقرار... pic.twitter.com/6tPF4HcdHQ — Nechirvan Barzani (@IKRPresident) August 3, 2026

وقال بارزاني ‏عبر منصة «إكس»، اليوم الاثنين: «سعدت اليوم بزيارة دمشق، تلبية لدعوة كريمة من فخامة الرئيس أحمد الشرع، وبعد سنوات طويلة من المعاناة تقف سوريا اليوم أمام فرصة تاريخية للتعافي وإعادة البناء والازدهار، وقد أعربتُ عن ثقتي برؤية الرئيس الشرع، وإيماني بأن سوريا قادرة، في ظل قيادته، على المضي نحو مزيد من الاستقرار والازدهار ومستقبل أكثر إشراقاً لجميع أبنائها». وأضاف: «أكدتُ دعمنا لسوريا مستقرة وموحدة، تُصان فيها حقوق جميع المكونات القومية والدينية، كما ناقشنا أهمية دور سوريا في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة».

نيجيرفان بارزاني يصافح مسؤولين سوريين بحضور الرئيس الشرع (الرئاسة السورية)

وأشار بارزاني ‏إلى أن سوريا والعراق وإقليم كردستان تجمعها مصالح مشتركة عديدة، كما تتوافر فرص كبيرة لتوسيع التعاون الاقتصادي بما يحقق المنفعة المشتركة لها جميعاً. وكان الرئيس الشرع التقى في وقت سابق اليوم، بارزاني والوفد المرافق في قصر الشعب بدمشق، ‌‏بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، وبحثا معه العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق، لا سيما في المجال الاقتصادي، إلى جانب ‏مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة، حسب وكالة «سانا».