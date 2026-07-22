ولي العهد السعودي يؤكد تضامن المملكة مع الكويت

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأربعاء، اتصالاً هاتفياً بأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أكد خلاله تضامن المملكة الكامل مع الكويت في مواجهة الاعتداءات الإيرانية المتواصلة.

وأعرب ولي العهد، خلال الاتصال، عن تضامن السعودية ووقوفها إلى جانب دولة الكويت، مؤكداً إدانة المملكة الشديدة للاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة التي استهدفت الأراضي الكويتية.

كما استعرض الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة، وبحثا الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار، في ظل التصعيد الإقليمي الراهن.