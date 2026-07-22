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الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر بعد إنذار مبكر في الدمام

دعا إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية والتوجه إلى أقرب مكان آمن وتجنب التجمعات حتى زوال الخطر

مدينة الدمام في شرق السعودية (واس)
مدينة الدمام في شرق السعودية (واس)
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الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر بعد إنذار مبكر في الدمام

مدينة الدمام في شرق السعودية (واس)
مدينة الدمام في شرق السعودية (واس)

أعلن الدفاع المدني السعودي، الأربعاء، زوال الخطر الذي استدعى إطلاق إنذار عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ بمدينة الدمام، وذلك بعد ساعات من تحذير السكان ودعوتهم إلى التقيد بالإرشادات الوقائية.
وكان الدفاع المدني قد أصدر إنذاراً مبكراً حذر فيه من وجود خطر في مدينة الدمام، داعياً السكان إلى التزام الهدوء واتباع التعليمات الرسمية، والتوجه إلى أقرب مكان آمن داخل المباني، مع البقاء بعيداً عن النوافذ والأماكن المكشوفة حتى الإعلان عن انتهاء الحالة.
كما أوصى آنذاك بعدم مغادرة المباني أو التوقف لتصوير الحوادث أو التجمع في مواقع الخطر، ووجّه قائدي المركبات إلى التوقف في أماكن آمنة بعيداً عن الجسور والمباني الشاهقة عند تلقي رسالة الإنذار، مع التواصل عبر الرقم (911) في حال وقوع أي طارئ.

وفي تحديث لاحق، أكد الدفاع المدني زوال الخطر عن مدينة الدمام، داعياً السكان إلى مواصلة الالتزام بتعليماته، وتجنب التجمهر والتصوير نهائياً، والتواصل مع الجهات المختصة عبر الرقم (911) عند الحاجة، بما يضمن الحفاظ على السلامة العامة.

وأشار إلى أنه في حال تلقي رسالة الإنذار في أثناء القيادة، ينبغي التوقف على جانب الطريق بعيداً عن الجسور والمباني الشاهقة، داعياً إلى الإبلاغ عن أي خطر عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقم (998) في بقية مناطق المملكة.

وأكد الدفاع المدني أهمية استقاء المعلومات من القنوات الرسمية والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة حتى انتهاء الحالة الطارئة.

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