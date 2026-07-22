الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر بعد إنذار مبكر في الدمام

أعلن الدفاع المدني السعودي، الأربعاء، زوال الخطر الذي استدعى إطلاق إنذار عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ بمدينة الدمام، وذلك بعد ساعات من تحذير السكان ودعوتهم إلى التقيد بالإرشادات الوقائية.

وكان الدفاع المدني قد أصدر إنذاراً مبكراً حذر فيه من وجود خطر في مدينة الدمام، داعياً السكان إلى التزام الهدوء واتباع التعليمات الرسمية، والتوجه إلى أقرب مكان آمن داخل المباني، مع البقاء بعيداً عن النوافذ والأماكن المكشوفة حتى الإعلان عن انتهاء الحالة.

كما أوصى آنذاك بعدم مغادرة المباني أو التوقف لتصوير الحوادث أو التجمع في مواقع الخطر، ووجّه قائدي المركبات إلى التوقف في أماكن آمنة بعيداً عن الجسور والمباني الشاهقة عند تلقي رسالة الإنذار، مع التواصل عبر الرقم (911) في حال وقوع أي طارئ.

تم إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في مدينة الدمام للتحذير من خطر، اتبع الآتي: pic.twitter.com/N6LBxsvIpr — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) July 22, 2026

وفي تحديث لاحق، أكد الدفاع المدني زوال الخطر عن مدينة الدمام، داعياً السكان إلى مواصلة الالتزام بتعليماته، وتجنب التجمهر والتصوير نهائياً، والتواصل مع الجهات المختصة عبر الرقم (911) عند الحاجة، بما يضمن الحفاظ على السلامة العامة.

تنبيه زال الخطر عن مدينة الدمام، لسلامتك الاستمرار في اتباع تعليمات #الدفاع_المدني وتجنب التجمهر والتصوير نهائيًا. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم (911). pic.twitter.com/H77Y6QmK4L — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) July 22, 2026

وأشار إلى أنه في حال تلقي رسالة الإنذار في أثناء القيادة، ينبغي التوقف على جانب الطريق بعيداً عن الجسور والمباني الشاهقة، داعياً إلى الإبلاغ عن أي خطر عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقم (998) في بقية مناطق المملكة.

وأكد الدفاع المدني أهمية استقاء المعلومات من القنوات الرسمية والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة حتى انتهاء الحالة الطارئة.