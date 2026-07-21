الإمارات تدين تصريحات الحوثيين بشأن السعودية

أدانت الإمارات، الأربعاء، بأشد العبارات تصريحات الحوثيين تجاه السعودية، وما تضمنته من تهديدات بحظر الملاحة البحرية على المملكة.

ودعا بيان لوزارة الخارجية الإماراتية المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرارين رقم 2216 بشأن اليمن، و2722 حول حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر.

وشدَّد البيان على أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق يكفله القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مؤكداً تضامن الإمارات الكامل مع السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها.