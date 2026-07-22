«كيان السعودية» تعمّق خسائرها 35.5 % إلى 179 مليون دولار في الربع الثاني

واصلت شركة «كيان السعودية للبتروكيماويات» (كيان السعودية) تسجيل خسائر فصلية مرتفعة خلال الربع الثاني من العام الحالي، إذ ارتفعت خسائرها بنسبة 35.5 في المائة على أساس سنوي إلى 672.8 مليون ريال (179.4 مليون دولار)، مقارنة بـ496.4 مليون ريال (132.4 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت خسائر الشركة بنسبة 9.5 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، مسجلة خسائر بقيمة 615 مليون ريال (163.9 مليون دولار).

وأوضحت الشركة، في بيان نُشر على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، اليوم الأربعاء، أن إيراداتها تراجعت بنسبة 10 في المائة في الربع الثاني لتسجل ملياري ريال (533 مليون دولار)، مقابل 2.23 مليار ريال (595 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي، نتيجة انخفاض الكميات المببعة بسبب التحديات في سلاسل الإمداد، رغم ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات.

وأرجعت الشركة ارتفاع خسائرها على أساس سنوي إلى زيادة متوسط تكلفة بعض مدخلات الإنتاج، إلى جانب انخفاض الكميات المبيعة.

وخلال النصف الأول من عام 2026، ارتفعت خسائر الشركة بنحو 1.2 في المائة لتبلغ 1.28 مليار ريال (341.3 مليون دولار)، مقارنة مع 1.27 مليار ريال (338.7 مليون دولار) في الفترة المماثلة من عام 2025.

كما انخفضت مبيعات الشركة خلال النصف الأول بنسبة 18.6 في المائة إلى 3.49 مليار ريال (930.7 مليون دولار)، مقابل 4.29 مليار ريال (1.14 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، متأثرة بانخفاض الكميات المبيعة نتيجة تحديات سلاسل الإمداد، رغم ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات.