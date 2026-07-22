عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:7 دقيقه
الاقتصاد

«كيان السعودية» تعمّق خسائرها 35.5 % إلى 179 مليون دولار في الربع الثاني

أحد المصانع التابعة لشركة «كيان السعودية» (الشركة)
أحد المصانع التابعة لشركة «كيان السعودية» (الشركة)
TT
TT

«كيان السعودية» تعمّق خسائرها 35.5 % إلى 179 مليون دولار في الربع الثاني

أحد المصانع التابعة لشركة «كيان السعودية» (الشركة)
أحد المصانع التابعة لشركة «كيان السعودية» (الشركة)

واصلت شركة «كيان السعودية للبتروكيماويات» (كيان السعودية) تسجيل خسائر فصلية مرتفعة خلال الربع الثاني من العام الحالي، إذ ارتفعت خسائرها بنسبة 35.5 في المائة على أساس سنوي إلى 672.8 مليون ريال (179.4 مليون دولار)، مقارنة بـ496.4 مليون ريال (132.4 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت خسائر الشركة بنسبة 9.5 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، مسجلة خسائر بقيمة 615 مليون ريال (163.9 مليون دولار).

وأوضحت الشركة، في بيان نُشر على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، اليوم الأربعاء، أن إيراداتها تراجعت بنسبة 10 في المائة في الربع الثاني لتسجل ملياري ريال (533 مليون دولار)، مقابل 2.23 مليار ريال (595 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي، نتيجة انخفاض الكميات المببعة بسبب التحديات في سلاسل الإمداد، رغم ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات.

وأرجعت الشركة ارتفاع خسائرها على أساس سنوي إلى زيادة متوسط تكلفة بعض مدخلات الإنتاج، إلى جانب انخفاض الكميات المبيعة.

وخلال النصف الأول من عام 2026، ارتفعت خسائر الشركة بنحو 1.2 في المائة لتبلغ 1.28 مليار ريال (341.3 مليون دولار)، مقارنة مع 1.27 مليار ريال (338.7 مليون دولار) في الفترة المماثلة من عام 2025.

كما انخفضت مبيعات الشركة خلال النصف الأول بنسبة 18.6 في المائة إلى 3.49 مليار ريال (930.7 مليون دولار)، مقابل 4.29 مليار ريال (1.14 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، متأثرة بانخفاض الكميات المبيعة نتيجة تحديات سلاسل الإمداد، رغم ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات.

مواضيع
أخبار السعودية اقتصاد الاقتصاد السعودي السوق المالية السعودية خسائر السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

روبيو: السعودية شريك استراتيجي مهم... ومن المنطقي إبرام اتفاق نووي معها

الولايات المتحدة​ تحدث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى الصحافة على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرقي آسيا (رويترز)

روبيو: السعودية شريك استراتيجي مهم... ومن المنطقي إبرام اتفاق نووي معها

أكد ماركو روبيو أن السعودية تُعدُّ «شريكاً استراتيجياً مهماً» للولايات المتحدة، وأشار إلى أن إبرام اتفاق للتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية معها أمر منطقي.

«الشرق الأوسط» (مانيلا )
الخليج صورة لـ«إنسيليا» من موقع شركة «بحار» التي تتبع لها السفينة
الخليج

تعرض سفينة سعودية لاستهداف في البحر الأحمر... وسلامة طاقمها

أفاد مصدر سعودي مسؤول، فجر الخميس، بتعرض سفينة «إنسيليا» لاستهداف في البحر الأحمر، مؤكداً سلامة طاقمها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج وزير الطاقة الأميركي كريس رايت خلال مؤتمر صحافي في الرياض بتاريخ 13 أبريل 2025 (تصوير: تركي العقيلي)
الخليج

اتفاق نووي سعودي - أميركي يؤسس لشراكة تمتد لعقود

وقّعت السعودية والولايات المتحدة اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في خطوة تؤسس لشراكة طويلة الأمد بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريسيس (الشرق الأوسط)
الخليج

رفض سعودي - يوناني لأي ممارسات تهدد أمن الملاحة

أكدت السعودية واليونان على أهمية أمن وحرية الملاحة في الخليج العربي والبحر الأحمر، ورفض أي أعمال أو ممارسات تهدد سلامتها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج جاسم البديوي يلقي كلمته خلال المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي في نيويورك الأربعاء (مجلس التعاون)
الخليج

«التعاون الخليجي»: اعتداءات إيران وتهديدات الحوثيين تستوجبان موقفاً دولياً حازماً

​أكد جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي أن اعتداءات إيران على دول الخليج وتهديدات الحوثيين بإغلاق باب المندب تستوجبان محاسبة فورية وموقفاً دولياً حازماً

«الشرق الأوسط» (نيويورك)