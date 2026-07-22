عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:7 دقيقه
الاقتصاد

«ينساب» السعودية ترفع أرباحها 482 %... وموقعها على البحر الأحمر يدعم مرونة أعمالها

أحد المصانع التابعة لشركة «ينساب» (سابك)
أحد المصانع التابعة لشركة «ينساب» (سابك)
TT
TT

«ينساب» السعودية ترفع أرباحها 482 %... وموقعها على البحر الأحمر يدعم مرونة أعمالها

أحد المصانع التابعة لشركة «ينساب» (سابك)
أحد المصانع التابعة لشركة «ينساب» (سابك)

حققت «شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات السعودية (ينساب)» أعلى أرباح فصلية لها منذ الربع الثاني من عام 2022، بعدما قفز صافي أرباحها بنسبة 482 في المائة إلى 258.8 مليون ريال (69 مليون دولار)، مقارنة بـ44.5 مليون ريال (11.9 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، رغم استمرار الاضطرابات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على سلاسل الإمداد ورفعت تكاليف الخدمات اللوجستية ومدخلات الإنتاج.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 2210 في المائة، مقارنة بـ11.2 مليون ريال (3 ملايين دولار) في الربع الأول من عام 2026.

وأرجعت الشركة، في بيان نشر على موقع «السوق المالية السعودية (تداول)»، نمو الأرباح إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع جميع المنتجات مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إلى جانب استمرار تحقيق مستويات مرتفعة في اعتمادية المصانع، بما عزز الكفاءة التشغيلية، وذلك رغم ارتفاع تكلفة بعض مدخلات الإنتاج وتسجيل مخصصات بلغت 104 ملايين ريال (27.7 مليون دولار).

ويأتي هذا الأداء في وقت يواصل فيه قطاع البتروكيماويات مواجهة تحديات مرتبطة بالتقلبات الجيوسياسية، في حين استفادت «ينساب» من موقع مجمعها الصناعي بمدينة ينبع الصناعية على ساحل البحر الأحمر، الذي يوفر منفذاً مباشراً للتصدير عبر أحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية.

وتملك «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)» حصة 51 في المائة في «ينساب».

وقال رئيس الشركة، وازن السلمي، إن النشاط الاقتصادي العالمي أظهر تحسناً نسبياً خلال الربع الثاني، إلا إن التطورات الجيوسياسية واصلت فرض تحديات على سلاسل الإمداد، وأسهمت في زيادة تكاليف الخدمات اللوجستية وبعض مدخلات الإنتاج.

نظرة حذرة للربع الثالث

ورسمت «ينساب» في تقريرها المالي للربع الثاني نظرة حذرة لأداء الربع الثالث من عام 2026، متوقعة استمرار التحسن التدريجي في الطلب على منتجات البتروكيماويات، بدعم من تعافي النشاط الصناعي العالمي وتحسن مؤشرات التصنيع.

كما توقعت الشركة أن يشهد قطاع الكيماويات مساراً مماثلاً، مع استمرار التحسن التدريجي في الطلب واستقرار الأسواق الرئيسة، بما يدعم مستويات الاستهلاك الصناعي.

وفي المقابل، أكدت الشركة أن العوامل الجيوسياسية ستظل المحرك الرئيس لاتجاهات الأسواق خلال الفترة المقبلة، مرجحة استمرار الضغوط على سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية وبعض مدخلات الإنتاج، إلى جانب تحدٍ آخر يتمثل في دخول طاقات إنتاجية جديدة إلى السوق، مما قد يفرض ضغوطاً على توازن العرض والطلب وهوامش الربحية خلال الفترة المقبلة.

وارتفع سهم «ينساب» 5 في المائة إلى 32.86 ريال، ليتصدر قائمة الأسهم الأعلى ارتفاعاً في مستهل تداولات الأربعاء.

مواضيع
أخبار السعودية اقتصاد الاقتصاد السعودي طاقة السوق المالية السعودية السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

روبيو: السعودية شريك استراتيجي مهم... ومن المنطقي إبرام اتفاق نووي معها

الولايات المتحدة​ تحدث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى الصحافة على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرقي آسيا (رويترز)

روبيو: السعودية شريك استراتيجي مهم... ومن المنطقي إبرام اتفاق نووي معها

أكد ماركو روبيو أن السعودية تُعدُّ «شريكاً استراتيجياً مهماً» للولايات المتحدة، وأشار إلى أن إبرام اتفاق للتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية معها أمر منطقي.

«الشرق الأوسط» (مانيلا )
الخليج صورة لـ«إنسيليا» من موقع شركة «بحار» التي تتبع لها السفينة
الخليج

تعرض سفينة سعودية لاستهداف في البحر الأحمر... وسلامة طاقمها

أفاد مصدر سعودي مسؤول، فجر الخميس، بتعرض سفينة «إنسيليا» لاستهداف في البحر الأحمر، مؤكداً سلامة طاقمها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج وزير الطاقة الأميركي كريس رايت خلال مؤتمر صحافي في الرياض بتاريخ 13 أبريل 2025 (تصوير: تركي العقيلي)
الخليج

اتفاق نووي سعودي - أميركي يؤسس لشراكة تمتد لعقود

وقّعت السعودية والولايات المتحدة اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في خطوة تؤسس لشراكة طويلة الأمد بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريسيس (الشرق الأوسط)
الخليج

رفض سعودي - يوناني لأي ممارسات تهدد أمن الملاحة

أكدت السعودية واليونان على أهمية أمن وحرية الملاحة في الخليج العربي والبحر الأحمر، ورفض أي أعمال أو ممارسات تهدد سلامتها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج جاسم البديوي يلقي كلمته خلال المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي في نيويورك الأربعاء (مجلس التعاون)
الخليج

«التعاون الخليجي»: اعتداءات إيران وتهديدات الحوثيين تستوجبان موقفاً دولياً حازماً

​أكد جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي أن اعتداءات إيران على دول الخليج وتهديدات الحوثيين بإغلاق باب المندب تستوجبان محاسبة فورية وموقفاً دولياً حازماً

«الشرق الأوسط» (نيويورك)