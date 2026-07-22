«ينساب» السعودية ترفع أرباحها 482 %... وموقعها على البحر الأحمر يدعم مرونة أعمالها

حققت «شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات السعودية (ينساب)» أعلى أرباح فصلية لها منذ الربع الثاني من عام 2022، بعدما قفز صافي أرباحها بنسبة 482 في المائة إلى 258.8 مليون ريال (69 مليون دولار)، مقارنة بـ44.5 مليون ريال (11.9 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، رغم استمرار الاضطرابات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على سلاسل الإمداد ورفعت تكاليف الخدمات اللوجستية ومدخلات الإنتاج.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 2210 في المائة، مقارنة بـ11.2 مليون ريال (3 ملايين دولار) في الربع الأول من عام 2026.

وأرجعت الشركة، في بيان نشر على موقع «السوق المالية السعودية (تداول)»، نمو الأرباح إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع جميع المنتجات مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إلى جانب استمرار تحقيق مستويات مرتفعة في اعتمادية المصانع، بما عزز الكفاءة التشغيلية، وذلك رغم ارتفاع تكلفة بعض مدخلات الإنتاج وتسجيل مخصصات بلغت 104 ملايين ريال (27.7 مليون دولار).

ويأتي هذا الأداء في وقت يواصل فيه قطاع البتروكيماويات مواجهة تحديات مرتبطة بالتقلبات الجيوسياسية، في حين استفادت «ينساب» من موقع مجمعها الصناعي بمدينة ينبع الصناعية على ساحل البحر الأحمر، الذي يوفر منفذاً مباشراً للتصدير عبر أحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية.

وتملك «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)» حصة 51 في المائة في «ينساب».

وقال رئيس الشركة، وازن السلمي، إن النشاط الاقتصادي العالمي أظهر تحسناً نسبياً خلال الربع الثاني، إلا إن التطورات الجيوسياسية واصلت فرض تحديات على سلاسل الإمداد، وأسهمت في زيادة تكاليف الخدمات اللوجستية وبعض مدخلات الإنتاج.

نظرة حذرة للربع الثالث

ورسمت «ينساب» في تقريرها المالي للربع الثاني نظرة حذرة لأداء الربع الثالث من عام 2026، متوقعة استمرار التحسن التدريجي في الطلب على منتجات البتروكيماويات، بدعم من تعافي النشاط الصناعي العالمي وتحسن مؤشرات التصنيع.

كما توقعت الشركة أن يشهد قطاع الكيماويات مساراً مماثلاً، مع استمرار التحسن التدريجي في الطلب واستقرار الأسواق الرئيسة، بما يدعم مستويات الاستهلاك الصناعي.

وفي المقابل، أكدت الشركة أن العوامل الجيوسياسية ستظل المحرك الرئيس لاتجاهات الأسواق خلال الفترة المقبلة، مرجحة استمرار الضغوط على سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية وبعض مدخلات الإنتاج، إلى جانب تحدٍ آخر يتمثل في دخول طاقات إنتاجية جديدة إلى السوق، مما قد يفرض ضغوطاً على توازن العرض والطلب وهوامش الربحية خلال الفترة المقبلة.

وارتفع سهم «ينساب» 5 في المائة إلى 32.86 ريال، ليتصدر قائمة الأسهم الأعلى ارتفاعاً في مستهل تداولات الأربعاء.