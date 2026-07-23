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الاقتصاد

قلق هيلي بشأن تكاليف الأعمال والمعيشة يرفع عوائد السندات البريطانية

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
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قلق هيلي بشأن تكاليف الأعمال والمعيشة يرفع عوائد السندات البريطانية

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية في التعاملات المبكرة يوم الخميس، بعدما قال وزير المالية الجديد، جون هيلي، إنَّه يشعر بالقلق بشأن تكاليف ممارسة الأعمال التجارية، إلى جانب ارتفاع تكاليف المعيشة.

وارتفع عائد السندات البريطانية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 5.0862 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 20 مايو (أيار)، بعدما صعد بما يصل إلى 5 نقاط أساس بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

كما لامست عوائد السندات لأجل 30 عاماً، التي تتأثر بشكل كبير بالمخاطر المالية، أعلى مستوى لها منذ 19 مايو عند 5.7775 في المائة.

وأكد هيلي التزامه بالانضباط المالي، قائلاً: «المصداقية المالية هي حجر الأساس للاستقرار الاقتصادي، تماماً كما هي الحال بالنسبة للأمن القومي»، وذلك خلال تصريحات ألقاها في فعالية استضافتها وكالة «بلومبرغ».

وكان هيلي قد استقال من منصبه وزيراً للدفاع في الحكومة السابقة؛ بسبب الخلافات المتعلقة بالإنفاق على القوات المسلحة.

وأضاف: «لقد تحدَّثت أنا ورئيس الوزراء معاً حول كيفية العمل بشكل وثيق لضمان الامتثال للقواعد المالية، مع الحفاظ على هامش أمان لمعالجة حالة عدم اليقين».

كما ارتفعت عوائد السندات البريطانية قصيرة الأجل، التي تتأثر بتوقعات أسعار الفائدة. وصعد عائد السندات لأجل عامين بمقدار 4 نقاط أساس إلى 4.4729 في المائة بحلول الساعة 07:45 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 4.656 في المائة.

وأشارت العقود الآجلة لأسعار الفائدة البريطانية إلى توقعات بتشديد السياسة النقدية لـ«بنك إنجلترا» بنحو 48 نقطة أساس بحلول ديسمبر (كانون الأول)، بما يقترب من تسعير كامل لرفعين محتملين للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما، مقارنة بنحو 40 نقطة أساس يوم الأربعاء.

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سندات البنك المركزي بريطانيا

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