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الرياضة رياضة عالمية

الإفراج عن الرئيس السابق لاتحاد الكرة التونسي وديع الجريء

وديع الجريء (الشرق الأوسط)
وديع الجريء (الشرق الأوسط)
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الإفراج عن الرئيس السابق لاتحاد الكرة التونسي وديع الجريء

وديع الجريء (الشرق الأوسط)
وديع الجريء (الشرق الأوسط)

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد عفواً رئاسياً يقضي بالإفراج عن الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم، وديع الجريء، القابع في السجن منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023.

ويلاحق الجريء الذي ترأس اتحاد الكرة بين عامي 2012 و2023، في قضايا ترتبط بفساد مالي ومخالفة الإجراءات الإدارية والقانونية، وهو ما ظل ينفيه بشكل مطلق.

وقبل صدور قرار العفو عنه، كان الجريء خاضعاً لعقوبة مدتها ثلاث سنوات بسبب مخالفات مالية إدارية، وهو ما ينفيه الجريء الذي أصدر بيانات احتجاج ودخل في إضرابات عن الطعام في سجنه.

وأصدر الرئيس سعيد قراراً بالعفو عن المئات من السجناء بمناسبة الذكرى 69 لعيد الجمهورية الذي يوافق يوم 25 يوليو (تموز).

وشمل القرار المرشح الرئاسي المعارض العياشي زمال، بالإضافة إلى وديع الجريء.

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