عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:7 دقيقه
العالم الولايات المتحدة​

سحب أوامر استدعاء صحافيين أميركيين نشروا تغطية حول طائرة ترمب

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يغادر طائرة الرئاسة (إير فورس وان) في قاعدة آندروز الجوية (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يغادر طائرة الرئاسة (إير فورس وان) في قاعدة آندروز الجوية (أ.ب)
TT
TT

سحب أوامر استدعاء صحافيين أميركيين نشروا تغطية حول طائرة ترمب

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يغادر طائرة الرئاسة (إير فورس وان) في قاعدة آندروز الجوية (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يغادر طائرة الرئاسة (إير فورس وان) في قاعدة آندروز الجوية (أ.ب)

قال ‌ممثل للادعاء خلال جلسة محكمة، الخميس، إن وزارة العدل الأميركية ستسحب أوامر استدعاء صحافيين في «نيويورك تايمز» نشروا ​تغطية عن مخاوف أمنية تتعلق بسفر الرئيس دونالد ترمب على متن طائرة الرئاسة (إير فورس وان) المهداة من قطر.

وتعد أوامر الاستدعاء، التي أصدرها جاي كلايتون، المدعي العام الأميركي في مانهاتن في العاشر من يوليو (تموز)، أحدث مثال على مساعي إدارة ترمب لإجبار الصحافيين على الكشف عن ‌مصادرهم، في ‌إطار ما يصفه المنتقدون بأنه حملة ​ضغط ‌أكبر من ​الرئيس على وسائل الإعلام.

وأوقف أرون سوبرامانيان، قاضي المحكمة الجزئية، تنفيذ أوامر الاستدعاء قبل جلسة المحكمة الاتحادية في مانهاتن المقرر عقدها في وقت لاحق من يوم الخميس.

وطلب ممثلو الادعاء من سوبرامانيان تعليق أوامر الاستدعاء لمدة أسبوعين؛ لأن الخطوات التالية في التحقيق قد تؤثر على قراره، في حين طلبت الصحيفة ‌من القاضي رفضها، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأصدر ‌كلايتون، المرشح الذي اختاره ترمب ​ليكون مدير المخابرات الوطنية الأميركية ‌المقبل، أوامر الاستدعاء بعدما أفادت «نيويورك تايمز» بأن ‌ترمب غادر تركيا على متن طائرة الرئاسة القديمة؛ لأن الطائرة الجديدة المهداة من قطر تفتقر إلى أنظمة مضادة للصواريخ وغيرها من الخصائص الدفاعية.

واستند الصحافيون إلى مصادر ‌مجهولة، وتزامنت تقاريرهم الصحافية مع انهيار وقف إطلاق النار في الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

وقالت الصحيفة في مذكرة للمحكمة إن الهدف من أوامر الاستدعاء هو مضايقة الصحافيين وترهيبهم، في انتهاك لحماية حرية الصحافة بموجب التعديل الأول للدستور.

واتهمت كذلك وزارة العدل بانتهاك السياسات الداخلية المتعلقة باستخدام أوامر الاستدعاء ضد الصحافيين، وهو إجراء يفترض أن يكون نادراً ويتطلب موافقة من أعلى مستوى.

ونفى ممثلو الادعاء إصدار أوامر الاستدعاء بشكل غير سليم، وقالوا في مذكرة قدموها للمحكمة، الثلاثاء، ​إن التعديل الأول للدستور ​لا يحمي الصحافيين من ضرورة الكشف عن معلومات أساسية في التحقيقات الجنائية.

مواضيع
دونالد ترمب أخبار أميركا أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

البرازيل ترفض الرسوم الأميركية الجديدة وتصفها بـ «التعسفية وغير المبررة»

الاقتصاد معدات زراعية في البرازيل وسط تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية على قطاعات اقتصادية (أ.ب)

البرازيل ترفض الرسوم الأميركية الجديدة وتصفها بـ «التعسفية وغير المبررة»

رفضت الحكومة البرازيلية يوم الخميس الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على البرازيل و59 شريكاً تجارياً آخر، على خلفية مزاعم مرتبطة بالعمل القسري.

«الشرق الأوسط» (برازيليا، ساو باولو )
الاقتصاد نموذج مصغّر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «رسوم جمركية» في رسم توضيحي (رويترز)
الاقتصاد

سويسرا ترفض مزاعم واشنطن بشأن العمل القسري بعد إعلان رسوم جديدة

قالت جمعية الأعمال السويسرية «إيكونوميسويس» إن قرار فرض رسوم على الواردات السويسرية استناداً إلى مزاعم بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمكافحة العمل القسري غير مبرر.

«الشرق الأوسط» (زيورخ )
الاقتصاد تُرفرف أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)
الاقتصاد

الاتحاد الأوروبي يرحب بحذر بالرسوم الجديدة ويعتبرها منسجمة مع الاتفاق التجاري

رحبت المفوضية الأوروبية بحذر بالتعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل )
شؤون إقليمية وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (الخارجية الإيرانية)
شؤون إقليمية

طهران: تهديد ترمب بتعويض أضرار السفن من الأموال الإيرانية «سابقة تؤجّج الوضع»

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على منصة «إكس» إن «مصادرة أصول دولة أخرى لسداد مطالبات مستقبلية لا علاقة لها بالأمر يشكل سابقة تؤجّج الوضع».

«الشرق الأوسط» (طهران)
الولايات المتحدة​ دونالد ترمب (أ.ب)
الولايات المتحدة​

ترمب: الاضرار التي تلحق بالسفن سيتم تعويضها من الأموال الإيرانية المجمدة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس، أن الأضرار التي تلحق بالسفن التي تهاجمها إيران في الخليج سيتم تعويضها من الأصول الإيرانية المجمدة لدى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)