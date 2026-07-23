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العالم العربي المشرق العربي

بعثة عسكرية أميركية إلى بيروت لدعم الجيش

التفاف لبناني حول مقاربة عون لنزع السلاح

الرئيسان دونالد ترمب وجوزيف عون في البيت الأبيض (أ.ب)
الرئيسان دونالد ترمب وجوزيف عون في البيت الأبيض (أ.ب)
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بعثة عسكرية أميركية إلى بيروت لدعم الجيش

الرئيسان دونالد ترمب وجوزيف عون في البيت الأبيض (أ.ب)
الرئيسان دونالد ترمب وجوزيف عون في البيت الأبيض (أ.ب)

كشف مصدر لبناني لـ«الشرق الأوسط» أن قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر، سيزور بيروت قريباً جداً بعدما سبقه إليها الجنرال جوزيف كليرفيلد الذي يرأس مجموعة التنسيق العسكرية الخاصة بلبنان، وأن وجودهما معاً يأتي في سياق دعم الجيش والتحقق من انتشاره في المنطقتين التجريبيتين، وخلوّهما من أي وجود مسلح غير الوحدات العسكرية اللبنانية، في إشارة إلى «حزب الله»، كما يفتح الباب أمام البحث بتوسعة رقعة المناطق النموذجية.

وتوقع المصدر أن يُشكل الاجتماع اللبناني - الأميركي - الإسرائيلي، السياسي والعسكري، في روما في 4 أغسطس (آب) المقبل، محطة لوضع اللمسات على توسعتها.

في غضون ذلك، عكست مواقف قوى سياسية لبنانية، أمس، تأييداً لمقاربة رئيس الجمهورية جوزيف عون لنزع سلاح «حزب الله» الذي لا يزال يهاجم المسار الرسمي اللبناني.

وأكد النائب عن حزب «الكتائب اللبنانية» إلياس حنكش، أن عون «رسم خريطة طريق متكاملة تقوم على الانسحاب الإسرائيلي، وحصرية السلاح، وإعادة الإعمار، وتقوية الجيش، واستعادة سيادة الدولة على كامل أراضيها».

من جانبه، ثمّن النائب عن «الحزب التقدمي الاشتراكي»، هادي أبو الحسن، موقف عون «الذي يعكس حرصه ووطنيته في الدفع نحو مسار الحل السلمي»، معتبراً أنه يفضي «إلى تطبيق القرار (1701)، و(اتفاق الطائف)».

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