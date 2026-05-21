كأس الإمارات: العين لتحقيق الثنائية... والجزيرة لإنقاذ موسمه

يتطلع العين إلى تحقيق الثنائية عندما يواجه الجزيرة الساعي لإنقاذ موسمه، الجمعة في أبوظبي في نهائي كأس الإمارات لكرة القدم.

وتوّج العين بلقب الدوري من دون خسارة، لكنه خسر نهائي كأس الرابطة أمام الوحدة بركلات الترجيح.

وقال الصربي فلاديمير إيفيتش مدرب العين في مؤتمر صحافي الخميس: «العين وصل إلى هذه المرحلة بعد عمل طويل بدأ منذ بداية الموسم».

وأضاف: «عمل الجهاز الفني على معالجة الأمور الأساسية قبل الانتقال تدريجياً إلى التفاصيل الدقيقة، واستوعب اللاعبون بسرعة أسلوب اللعب المطلوب».

وأنهى العين الموسم الماضي من دون ألقاب، وفشل في التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، الذي حمل لقبه مرتين بعدما احتل المركز الخامس في الدوري.

وتابع إيفيتش: «جماهير العين تملك الحق في الفخر بما قدمه اللاعبون هذا الموسم، ونحن علينا إسعادهم بتحقيق اللقب ونيل ثنائية الدوري والكأس».

وعلى عكس الدوري الذي يحمل رقمه القياسي (15 مرة)، فاز العين بلقب الكأس 7 مرات رغم أنه أكثر الفرق وصولاً إلى النهائي بـ14 مباراة.

وأكد خالد عيسى حارس مرمى العين أن «المباريات النهائية تُحسم غالباً بتفاصيل صغيرة، والتركيز والالتزام داخل الملعب سيكونان عاملين أساسيين في تحديد النتيجة».

وتابع: «طموحنا لقب الكأس ولا نريد التفريط بمكتسبات الموسم؛ لأن هناك عملاً كبيراً تم خلال الفترة الماضية ويجب استكماله».

من جهته، يسعى الجزيرة لإنقاذ موسمه وإحراز اللقب الذي سيسمح له بالمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة بنيل مقعد مباشر وليس عبر الملحق؛ كونه احتل المركز الرابع في الدوري.

وتصطدم طموحات الجزيرة بنيل اللقب الرابع في تاريخه والأول منذ 2016، بنتائج العين هذا الموسم، والذي كان قد هزمه بصعوبة في ذهاب الدوري 1 - 0 قبل التعادل إياباً 1 - 1.

وقال الهولندي مارينو بوشيتش مدرب الجزيرة: «واجهنا العين في مباريات قوية ومثيرة هذا الموسم، وكانت المواجهات مليئة بالندية والإثارة، لذلك أتوقع نهائياً كبيراً؛ لأن مثل هذه المباريات قد تحسم بلقطة واحدة أو بدرجة التركيز في لحظة معينة».

وأوضح علي خصيف، حارس مرمى الجزيرة، أن «المباريات النهائية للكؤوس تختلف عن بقية المواجهات؛ لأنها غالباً ما تحسم عبر التفاصيل الدقيقة، الأمر الذي يتطلب أعلى درجات التركيز وتقليل الأخطاء طوال مجريات اللقاء».