قرار انضباطي يشعل صراع اللقب في الدوري العراقي

أعادت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم خَلْط أوراق سباق التتويج بلقب دوري نجوم العراق، بعدما أصدرت قراراً باعتبار فريق نفط ميسان خاسراً أمام الشرطة بنتيجة 0 - 3، على خلفية الاعتراض المتعلِّق بمشاركة اللاعب اليمني أحمد السروري بصورة غير قانونية.

وكانت مواجهة الشرطة ونفط ميسان قد انتهت بالتعادل (2 - 2) ضمن منافسات الجولة 31، قبل أن تحسم لجنة الانضباط الملف لصالح الشرطة، في قرار قلب موازين المنافسة على اللقب، وأجَّل الحسم حتى الجولتين الأخيرتين من الموسم.

وأوضح رئيس لجنة الانضباط علي والي أن القرار استند إلى مخالفة المواد التنظيمية الخاصة بوضع اللاعب المحترف، مؤكداً أن اعتماد النتيجة لصالح الشرطة جاء بعد مراجعة قانونية كاملة للملف.

وأشار والي إلى أن تأخر صدور القرار يعود إلى انتظار رد الاتحاد اليمني لكرة القدم بشأن وضع اللاعب، إضافة إلى تعقيدات إدارية ومخاطبات رسمية بين الجهات المعنية.

وبهذا القرار، اشتعل سباق التتويج مجدداً، بعدما أصبح الحسم مرتبطاً بنتائج الجولتين المتبقيتين، في ظل استمرار المنافسة المباشرة بين القوة الجوية والشرطة على لقب الدوري.

ويتصدر القوة الجوية جدول الترتيب برصيد 83 نقطة، مقابل 78 نقطة للشرطة بعد احتساب نقاط المباراة، علماً بأن الجوية كان قد احتفل بالتتويج عقب فوزه على الزوراء في الكلاسيكو، قبل أن تعيد لجنة الانضباط فتح باب المنافسة من جديد.