«رولان غاروس»: القرعة تضع سينر وديوكوفيتش على مسارَين مختلفين حتى النهائي

تجنب الإيطالي يانيك سينر، المصنفُ أولَ عالمياً، مواجهة الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش حتى نهائي «بطولة فرنسا المفتوحة»؛ ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، وفق القرعة التي سُحبت الخميس.

في المقابل، قد تصطدم الأميركية كوكو غوف، حاملةُ اللقب، بالبيلاروسية أرينا سابالينكا، الأولى عالمياً، في نصف نهائي السيدات.

وسيفتتح سينر، المرشح الأبرز لإحراز لقب الرجال في ظل غياب منافسه المصاب الإسباني كارلوس ألكاراس، مشواره؛ سعياً إلى لقبه الأول في «رولان غاروس»، بمواجهة الفرنسي كليمان تابور المشارك ببطاقة دعوة.

وفي فئة السيدات، تبدو سابالينكا أمام طريق محتملة شاقة نحو النهائي، مع إمكانية مواجهة اليابانية ناومي أوساكا والبلجيكية الشابة فيكتوريا مبوكو وغوف قبل مباراة اللقب.

وقد خيم على التحضيرات للبطولة، التي تنطلق الأحد، تهديدُ اللاعبين واللاعبات بمقاطعة بعض واجباتهم الإعلامية احتجاجاً على الإيرادات المالية.

وقد يتواجه سينر مع الأميركي بن شيلتون؛ المصنفِ خامساً، في ربع النهائي، مع احتمال لقاء الروسي دانييل ميدفيديف في نصف النهائي، بعدما تواجها قبل أيام معدودة بالدور ذاته في «دورة روما لماسترز الألف نقطة»، حيث كان اللقب من نصيب الإيطالي.

وأحرز سينر لقبه الـ6 توالياً في «دورات ماسترز الألف نقطة» بفوزه على النرويجي كاسبر رود في نهائي «روما»، ليصبح الفائزُ بـ4 بطولات كبرى ثانيَ لاعب فقط يحرز جميع الألقاب الـ9 لـ«دورات ماسترز الألف نقطة»، بعد ديوكوفيتش، الذي يفتتح مشواره في «رولان غاروس» مصنفاً ثالثاً بمواجهة الفرنسي جيوفاني مبيتشي بيريكار.

وسيكون الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف ثانياً، خصماً محتملاً لديوكوفيتش في نصف النهائي، علماً بأن الصربي الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ39 الجمعة، يبحث عن لقبه الكبير الـ25.

ويأمل ديوكوفيتش فض شراكته مع الأسترالية مارغريت كورت، وأن يصبح أكثر الفائزين بالألقاب الكبرى؛ إن كان في عصر الاحتراف أم الهواة، من خلال الصعود إلى منصة التتويج لأول مرة منذ «فلاشينغ ميدوز 2023».

وعند السيدات، تستهل غوف، المصنفةُ رابعةً التي هزمت سابالينكا في نهائي مشوق قبل 12 شهراً، حملة الدفاع عن لقبها بمواجهة مواطنتها تايلور تاونسند.

وتُعد أوساكا، المتوجة بـ4 ألقاب كبرى، منافسةً محتملة لسابالينكا في ثمن النهائي، رغم أن النجمة اليابانية لم تبلغ سابقاً الأسبوع الثاني في «باريس».

وقد تنتظر اللاعبة البيلاروسية في ربع النهائي الكندية الصاعدة مبوكو أو المصنفة الخامسة الأميركية جيسيكا بيغولا.

وتلتقي سابالينكا في الدور الأول الإسبانية جيسيكا بوساس مانيرو.

وقد تحتاج غوف إلى تجاوز مواطنتها آماندا أنيسيموفا التي خسرت نهائيي «ويمبلدون» و«أميركا المفتوحة» العام الماضي، في ربع النهائي.

ويمكن للبولندية إيغا شفيونتيك، المصنفةِ ثالثة وبطلةِ «رولان غاروس» 4 مرات، أن تواجه الفائزة بـ«دورة روما الألف نقطة» الأوكرانية إيلينا سفيتولينا في ربع النهائي.

وقد تصطدم الكازاخستانية، المصنفةُ ثانية، إيلينا ريباكينا، الفائزةُ بأولى بطولات «غراند سلام» هذا العام في «أستراليا المفتوحة»، بشفيونتيك في نصف النهائي.

وتبدأ شفيونتيك مشوارها بمواجهة الأسترالية إيمرسون جونز، ابنة الـ17 عاماً المشاركة ببطاقة دعوة، فيما تلعب ريباكينا مع السلوفينية فيرونيكا إيرجافيتس.