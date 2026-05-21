من اللاعبات اللاتي تجب متابعتهن في «دورة رولان غاروس»؟

تتجه أنظار عشاق كرة المضرب العالمية، الأحد، إلى ملاعب «رولان غاروس» في باريس مع انطلاق منافسات «فردي السيدات» في «دورة فرنسا المفتوحة»؛ ثانية البطولات الأربع الكبرى لهذا الموسم، وسط ترقب لصراع مفتوح على اللقب في إحدى أعلى النسخ إثارة خلال السنوات الأخيرة.

وبين نجمات الصف الأول وصاعدات الجيل الجديد، سلطت «وكالة الصحافة الفرنسية» الضوء على مجموعة من اللاعبات اللاتي يُنتظر أن يخطفن الأنظار في البطولة الفرنسية المقامة على الملاعب الترابية.

إيلينا ريباكينا (كازاخستان) التصنيف العالمي: الـ2

بدأت ريباكينا، التي وصلت مرتين إلى دور الـ8 في «دورة فرنسا المفتوحة»، عام 2026 بشكل رائع؛ حيث فازت ​بثاني لقب لها بالبطولات الأربع الكبرى في «أستراليا المفتوحة»، وهو أول لقب لها منذ «دورة ويمبلدون 2022». وقلبت ريباكينا، التي لم تتمكن من تجاوز الدور الـ4 في أي دورة كبرى العام الماضي، الأمور رأساً على عقب في البطولة الختامية لموسم تنس السيدات خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث تغلبت على المصنفة الأولى عالمياً أرينا سابالينكا في النهائي. وبدأت اللاعبة، البالغة من العمر 26 عاماً، موسم الملاعب الرملية بنجاح، حيث دافعت عن لقبها في «دورة شتوتغارت المفتوحة» الشهر الماضي، ولديها فرصة لانتزاع المركز الأول في التصنيف العالمي من سابالينكا في «بطولة فرنسا ‌المفتوحة».

إيلينا سفيتولينا (أوكرانيا) التصنيف ‌العالمي: الـ7

حققت سفيتولينا فوزاً ساحقاً على حاملة لقب «دورة ​فرنسا ‌المفتوحة»، كوكو ⁠غوف، ​في نهائي ⁠«دورة إيطاليا المفتوحة» الأسبوع الماضي، لتثبت نفسها واحدةً من أبرز المرشحات للفوز بـ«بطولة رولان غاروس» هذا العام. وكانت الأوكرانية، التي وصلت إلى دور الـ8 في «فرنسا المفتوحة» 5 مرات، قد هزمت أيضاً ريباكينا وإيغا شفيونتيك في وقت سابق بـ«دورة إيطاليا المفتوحة»، موجهة بذلك إنذاراً إلى المرشحات للفوز باللقب قبل انطلاق ثانية البطولات الأربع الكبرى لهذا العام. ووصلت اللاعبة؛ البالغة من العمر 31 عاماً، إلى ما قبل نهائي «بطولة أستراليا المفتوحة» في يناير (كانون الثاني) الماضي، وحققت 7 انتصارات على لاعبات مصنفات ضمن ⁠الـ10 الأوليات في عام 2026، وهي تتطلع إلى الفوز بأول لقب لها بالبطولات الكبرى في «دورة فرنسا المفتوحة».

جيسيكا بيغولا (الولايات ‌المتحدة) التصنيف العالمي: الـ5

لا تزال بيغولا تسعى إلى تحقيق أول ​ألقابها في البطولات الأربع الكبرى، وقد واجهت ‌خيبة أمل كبيرة في أدوار متقدمة بآخر بطولتين كبيرتين، حيث خرجت من الدور ‌ما قبل النهائي في بطولتَي «أميركا» و«أستراليا» المفتوحتين. وعزت اللاعبة؛ البالغة من العمر 32 عاماً، تحسن مستواها إلى تطور إرسالها، حيث قالت في مارس (آذار) الماضي إنها حولت تركيزها من السرعة البحتة إلى تحسين التمركز. وتأمل اللاعبة، التي وصلت إلى نهائي «دورة أميركا المفتوحة» سابقاً، أن تجعلها تقنيتها الجديدة أعلى فاعلية على الملاعب الرملية في ‌«رولان غاروس»، حيث وصلت إلى دور الـ8 في 2022.

مارتا كوستيوك (أوكرانيا) التصنيف العالمي: الـ15

لم تتجاوز كوستيوك الدور الثاني من «بطولة فرنسا ⁠المفتوحة» منذ عام 2021، ⁠لكن اللاعبة؛ البالغة من العمر 23 عاماً، برزت «حصاناً أسود مفاجئاً» قبل «دورة فرنسا المفتوحة» عندما فازت بـ«دورة مدريد المفتوحة»، وحصدت لقبها الأول في «بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة» بفوزها على ميرا آندريفا في النهائي. وأجبرتها إصابة في الورك والفخذ على الانسحاب من «دورة إيطاليا المفتوحة» في وقت سابق من هذا الشهر، لكن من المتوقع أن تدخل «دورة فرنسا المفتوحة» بعد تعافيها والحصول على راحة، منتشية أيضاً بعدم هزيمتها على الملاعب الرملية هذا العام، مع 12 فوزاً ولقبين، بعد أن فازت أيضاً بـ«بطولة روان المفتوحة» الشهر الماضي.

ميرا آندريفا (روسيا) التصنيف العالمي: الـ6

تقدمت آندريفا في التصنيف بوصولها إلى ما قبل نهائي «دورة فرنسا المفتوحة» في عام 2024، وتابعت ذلك بالوصول إلى دور الـ8 بعد عام. وأظهرت اللاعبة؛ البالغة من العمر 19 عاماً، تحسناً ​مطرداً خلال موسم الملاعب الرملية، حيث فازت ​بـ«دورة لينتس المفتوحة»، وهزمت شفيونتيك في دور الـ8 بـ«دورة شتوتغارت المفتوحة»، قبل أن تصل إلى أول نهائي لها بدورةٍ ذاتِ ألف نقطة في «مدريد المفتوحة» خلال وقت سابق من هذا الشهر.