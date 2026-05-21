أبرز التحديات التي تواجه ليفربول بعد موسم مخيب للآمال

سينتهى موسم 2025-2026 بخيبة أمل كبيرة لليفربول. فبعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، وتمديد عقدي النجمين فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح، وإنفاقه أكثر من 440 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع ستة لاعبين جدد، أنهى الفريق الموسم متأخراً بفارق كبير للغاية في النقاط عن الصدارة، وخرج من ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا. هناك العديد من التفسيرات لهذا الموسم المخيب للآمال - الإصابات، بالإضافة إلى صعوبة دمج هذا العدد الكبير من اللاعبين الجدد في وقت واحد - لكن يبدو أن ليفربول أخطأ في عدد من الأمور. التقرير التالي يطرح بعض الأسئلة المتعلقة بأبرز التحديات التي تواجه ليفربول بعد موسم مخيب للآمال.

أعلن نادي ليفربول أن أرني سلوت لن يرحل بنهاية الموسم، رغم النتائج المخيبة للآمال. فإذا كان الأمر كذلك، فهل ينبغي على النادي التفكير في تمديد عقده الذي ينتهي في عام 2027؟ يشعر كثيرون أن المدير الفني الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي يواجه عقبة إضافية فيما يتعلق بعلاقته مع الجماهير واللاعبين ووسائل الإعلام. ورغم أن العديد من مشجعي ليفربول - حسب موقع «إي إس بي إن» - ربما يكونون قد فقدوا الأمل في سلوت لعدة أسباب - من بينها أسلوب اللعب، وضعف الأداء، وحقيقة أنه لا يستطيع مجاراة جاذبية وكاريزما سلفه، يورغن كلوب - فإن هناك العديد من العوامل التي تتعلق أكثر ببناء الفريق وعمليات تدعيم صفوفه. (لنأخذ على سبيل المثال التعاقد الفوضوي مع ألكسندر إيزاك، وما حدث في ملف التعاقد مع مارك غويهي في اليوم الأخير من فترة الانتقالات).

ضم مهاجم آخر بجانب إيزاك أصبح ضرورياً بعد رحيل صلاح وإصابة إيكيتيكي (أ.ب)

قد يرغب ليفربول في إجراء تغييرات في أماكن أخرى، لذلك هناك اعتقاد بأن إقالة المدير الفني أيضاً ستكون خطوة مبالغ فيها. وهناك شعور أيضاً بأن هناك نقصاً في البدائل الجديرة بالثقة في حال رحيل سلوت. وحتى لو كان هناك بعض الخيارات التدريبية المناسبة، فإن الأمر يتعلق أكثر بترتيب الأمور على مستوى الإدارة العليا، وتحديداً على مستوى المدير الرياضي/ مسؤول التعاقدات، قبل اتخاذ أي خطوة بشأن المدير الفني، لأن صيفاً آخر من التغييرات الجذرية في النادي (خارج الملعب) لن يكون في صالح النادي على الإطلاق. مع ذلك، لا توجد حاجة لإبرام النادي عقد جديد مع سلوت. أنفق ليفربول مبلغاً قياسياً لتدعيم صفوفه الصيف الماضي، ومن الإنصاف القول إنه باستثناء هوغو إيكيتيكي، فإن جميع اللاعبين الجدد لم يقدموا مستويات تتناسب مع التوقعات. قد يتغير هذا الوضع، وبالطبع كانت هناك إصابات، بالإضافة إلى أننا نتفق على صعوبة دمج هذا العدد الكبير من اللاعبين الجدد في الفريق. لكن هل نحتاج إلى التشكيك في العمل الذي قام به الرئيس التنفيذي لكرة القدم مايكل إدواردز والمدير الرياضي ريتشارد هيوز في بناء هذا الفريق؟

يجب أن تكون هناك مراجعة شاملة للأخطاء التي حدثت وتوقيتها وأسباب حدوثها. لا يتمثل الهدف من ذلك في الانتقام، ولكن لكي يتحمل الشخص المخطئ المسؤولية ويتعلم في المستقبل. يعود الأمر إلى رحيل لاعبين بارزين الصيف الماضي: ترينت ألكسندر أرنولد ولويس دياز. لا يتعلق الأمر بالتشكيك في قدرات هذين اللاعبين - فقد كان أداء ألكسندر أرنولد ضعيفاً في ريال مدريد، بينما كان دياز استثنائياً مع بايرن ميونيخ - بل يتعلق الأمر ببدائلهما. ويجب الإشارة هنا إلى أن جيريمي فريمبونغ وكونور برادلي لاعبان مختلفان تماماً عن ألكسندر أرنولد. فهل كنا نعتقد أنهما قادران على تعويضه، أم أن المدير الفني كان يسعى للعب بطريقة مختلفة؟ علاوة على ذلك، فإن وجود فلوريان فيرتز في مركز صانع الألعاب يعني الاعتماد على نجم شاب باهظ الثمن في مركز لم يكن موجوداً سابقاً في ليفربول. فهل كان ليفربول مستعداً لذلك؟ ثم، بالطبع، هناك صفقة غويهي (والفشل في معالجة نقص المدافعين في فترة الانتقالات التالية)، والمبلغ الضخم الذي دُفع لإيزاك، وتمرد صلاح العلني في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والذي كان من الممكن، بل من الواجب، التعامل معه بشكل أفضل، بعيداً عن الأضواء. دعونا نتفق على أن الجميع يخطئ، لكن يتعين علينا أن نفهم ما حدث، وإذا لزم الأمر، أن نجري التغييرات اللازمة. يتمتع إدواردز وهيوز بسمعة طيبة، لكنهما لم يرتقيا إلى مستوى تلك السمعة الصيف الماضي. ويجب أن يخضعا لنفس القدر من التدقيق الذي خضع له سلوت بسبب إخفاقات بعض الصفقات.

صلاح سيرحل، وإيكيتيكي تعرض لإصابة مروعة في وتر أخيل، مما يعني أنه لن يعود قبل يناير (كانون الثاني) 2027 على أقرب تقدير. هذا يعني الاعتماد كلياً على إيزاك، الذي قد يكون أغلى صفقة في تاريخ ليفربول، لكنه إما مصاب أو يعاني من تراجع في الأداء منذ انضمامه. فهل يتعين على ليفربول التعاقد مع مهاجم آخر؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما هي مواصفاته، وما هو حجم الاستثمار المطلوب فيه؟ هذا هو المركز الذي يجب على ليفربول البحث فيه عن خيارٍ قصير الأجل من اللاعبين المخضرمين - حتى على سبيل الإعارة إذا لزم الأمر - لأن الاعتماد على إيزاك كمهاجمٍ صريحٍ وحيدٍ أمرٌ غير منطقي تماماً.

تقديم الحارس مامارداشفيلي مستويات رائعةيفتح الباب أمام ألاستغناء عن الحارس المخضرم أليسون بيكر (رويترز)

وهناك اعتقاد بأن المواصفات المطلوبة يجب أن تكون من طراز راؤول خيمينيز أو جان فيليب ماتيتا. يمكن أيضاً أن يكون لاعباً مُعاراً إذا لزم الأمر، لكن لا يمكن أن يكون لاعباً يكلف انتقاله النادي مبلغاً ضخماً أو يتطلب التزاماً طويل الأمد، لأن ليفربول قد استثمر بالفعل الكثير من الأموال في هذا المركز من خلال التعاقد مع إيزاك وإيكيتيكي. تكمن المشكلة في أنه بينما يُمكن لليفربول إيجاد حل مؤقت في مركز رأس الحربة نظراً لعودة إيكيتيكي، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة لمركز الجناح الأيمن، لذا ربما يحتاج الفريق إلى إيجاد حل تكتيكي. ربما يتم نقل فيرتز إلى هناك، على أن يلعب الفريق بطريقة 4-3-3، أو ربما يكون دومينيك سوبوسلاي هو الخيار المناسب. أو ربما يلعب فيرتز في مركز صانع الألعاب خلف مهاجمين (إيزاك، وواحد من كودي غاكبو أو ريو نغوموها).

من المقرر أن يمنح ليفربول إبراهيما كوناتي عقداً جديداً، وسينضم إليه جيريمي جاكيه من ستاد رين، وسيعود جيوفاني ليوني من إصابته بقطع في الرباط الصليبي. سينتهي عقد كل من فان دايك وجو غوميز في عام 2027، فهل هذه المجموعة من المدافعين كافية، وهل يجب التفكير في تجديد عقد فان دايك؟ سيبلغ فان دايك الخامسة والثلاثين من عمره في يوليو (تموز) المقبل، ولم يقدم مستويات مميزة هذا الموسم - لذا لا يوجد سبب للتفكير في تجديد عقده قبل مارس (آذار) أو أبريل (نيسان). ربما يتعين على ليفربول الإبقاء على غوميز لتعدد مهاراته، خاصةً إذا كان فريمبونغ سيحصل على دقائق لعب أكثر في مركز الجناح، لكن لا جدوى من الحديث عن عقد جديد حتى يثبت جاهزيته البدنية، مع أنه لا يزال في التاسعة والعشرين من عمره. ليوني وجاكيه لاعبان واعدان للغاية، مع أن كليهما جديد في الدوري الإنجليزي، وكلاهما يتعافى من إصابة خطيرة، لذا يجب الصبر عليهما. هذه المجموعة من المدافعين تكفي لبدء الموسم، لكن إذا تعرض أي لاعب للإصابة، سيتعرض الفريق لنفس مشكلة العام الماضي.

ينتهي عقد الحارس المخضرم أليسون بيكر أيضاً في عام 2027. لقد أنفق ليفربول بالفعل مبالغ طائلة للتعاقد مع جيورجي مامارداشفيلي ليحل محله، فهل الحارس الجورجي الدولي جاهز لهذه المهمة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل يجب التفكير في بيع أليسون الآن لتوفير راتبه؟ سيظل أليسون أسطورة من أساطير النادي، لكن الإصابات بدأت تؤثر عليه، فهو يبلغ من العمر 33 عاماً، ولديه عروض من أندية أخرى، وربما يتعين على النادي الحصول على مبلغ جيد مقابل بيعه مع توفير راتب عام كامل. علاوة على ذلك، يقدم مامارداشفيلي مستويات رائعة ويجيد اللعب بالقدمين، ولا يزال قادرا على تقديم ما هو أفضل من ذلك. وبالنظر إلى المبلغ الضخم الذي دفعه ليفربول لضمه - ما يصل إلى 35 مليون يورو - وأنه لا يزال في الخامسة والعشرين من عمره ولديه عقد طويل الأمد، فإنه يستحق فرصة اللعب أساسياً.

ينتهي عقد كل من سوبوسلاي وأليكسيس ماك أليستر في عام 2028، وسيحق لواتارو إندو وكورتيس جونز الانتقال لأي نادٍ آخر في صفقة انتقال حر في يونيو (حزيران) المقبل، فهل ينبغي على ليفربول اغتنام هذه الفرصة لإعادة بناء خط الوسط؟ يختلف وضع إندو قليلاً، فهو يبلغ من العمر 33 عاماً ولاعب احتياطي. من الواضح أنه لا يجب تجديد عقده، وإذا تقدم ناد لضمه، فيجب السماح له بالرحيل. أما بالنسبة للاعبين الآخرين، فستكون القرارات مصيرية. يبلغ ماك أليستر 27 عاماً، وسوبوسلاي وجونز 25 عاماً، وبالتالي فإن تجديد تعاقدهما والالتزام بدفع رواتبهما يعني الموافقة على استمرارهما في اللعب أساسيين بعد سن الثلاثين، وهو الأمر الذي يُقيد خيارات النادي إلى حد ما، خاصةً إذا تم الاستغناء عن سلوت وجاء مدير فني جديد لا يُقدرهما.

هل يجب تجديد عقدي المدرب سلوت ومدافعه المخضرم فان دايك؟ (إ.ب.أ)

قد يكون تمديد عقد سوبوسلاي بمثابة أولوية لليفربول نظراً للمستويات الممتازة التي قدمها خلال الموسم الحالي، لكن إذا قدم ماك أليستر أداءً مميزاً في كأس العالم وكان هناك اهتمام من الأندية الأخرى، فقد يتم الاستغناء عنه. أما جونز فيستحق البقاء إذا كان هناك اعتقاد بأنه سيشارك في عدد جيد من الدقائق. ربما سيفكر ليفربول في الاستغناء عنه لأنه لاعب صاعد من صفوف الناشئين، وبالتالي فإن أي رسوم انتقال ستكون ربحاً صافياً في حسابات النادي، لكن ما لم يكن هناك عرض جاد للغاية، أو إذا لم يرغب اللاعب نفسه في الرحيل، فقد يميل النادي للإبقاء عليه.

بالنظر إلى اللاعبين المُعارين، اقتصرت مشاركات كوستاس تسيميكاس على ست مباريات فقط كأساسي في الدوري الإيطالي مع روما، وكان أداء هارفي إليوت أسوأ، حيث شارك أساسياً في مباراة واحدة فقط مع أستون فيلا. ينتهي عقد كل منهما في عام 2027، فكيف سيتصرف ليفربول؟ مرّ تسيميكاس بفترة صعبة في روما، لكن نظراً للأولويات الأكثر إلحاحاً في ليفربول ورحيل آندي روبرسون، فمن الأفضل استعادة تسيميكاس ليكون بديلاً لميلوس كيركيز، بدلاً من إنفاق المال على التعاقد مع ظهير أيسر جديد. أهدر إليوت عاماً من مسيرته معاراً إلى أستون فيلا، وبالنظر إلى ما حدث سابقاً، لا ينظر إليه سلوت على أنه لاعب ذو قيمة كبيرة. لن يكون إصلاح العلاقة بينهما أمراً سهلاً، لكن لا جدوى من إعارته مرة أخرى، ولن يحصل ليفربول على مقابل مادي كبير من بيع لاعب شارك في مباراة واحدة فقط في الدوري الموسم الماضي. ربما يكون الحل الأمثل هو جمع إليوت وسلوت معاً وإقناعهما بأنه من مصلحة الجميع منحهما فرصة أخرى، على الأقل لموسم 2026-2027.