وود قائد نيوزيلندا متحمس لخوض المونديال

قال كريس وود، قائد نيوزيلندا، الجمعة، إنه جاهز تماماً للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم، وإن معركته الطويلة مع الإصابة جعلته أكثر تعطشاً للنجاح، في الوقت الذي يتطلع فيه الفريق للوصول إلى مرحلة خروج المغلوب لأول مرة.

وبعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته اليسرى في ديسمبر (كانون الأول)، عاد وود (34 عاماً) إلى الملاعب مع نوتنغهام فورست المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، الشهر الماضي، قبل انضمامه إلى تشكيلة المدرب دارين بيزلي التي ستشارك في كأس العالم في أميركا الشمالية، خلال الفترة من 11 يونيو (حزيران) إلى 19 يوليو (تموز).

وقال وود، الهداف التاريخي لنيوزيلندا برصيد 45 هدفاً في 88 مباراة، إنه تجاوز مرحلة التعافي من إصابة ركبته، ويتطلع إلى مواجهة إيران ومصر وبلجيكا في المجموعة السابعة بكأس العالم.

وأضاف في مكالمة فيديو مع الصحافيين: «عدت إلى كامل لياقتي البدنية. ألعب المباريات منذ أكثر من شهر ونصف شهر، وأشعر أنني بخير، وأنني في أفضل حالاتي، وهو أمر رائع، وأنا مستعد لمواصلة العمل».

وتابع: «أنا سعيد للغاية بعودتي إلى التسجيل مع فورست والمنتخب الوطني مع اقتراب كأس العالم».

وأردف: «منحني ذلك بالتأكيد الرغبة في السعي لتحقيق المزيد».

يعد وود والمدافع تومي سميث اللاعبين الوحيدين في التشكيلة اللذين مثّلا نيوزيلندا في آخر مشاركة لها في كأس العالم في جنوب أفريقيا عام 2010.

وكان وود يبلغ من العمر 18 عاماً حينها، وشارك بديلاً في دور المجموعات ضد إيطاليا وسلوفاكيا وباراغواي. وخرجت نيوزيلندا من البطولة بثلاثة تعادلات، لكنها نالت الإشادة بعد خروجها دون هزيمة في مشاركتها الثانية في كأس العالم، والأولى منذ عام 1982. وقال وود إن التشكيلة الحالية مختلفة تماماً؛ لأن الفريق أكثر مهارة في اللعب بالمقارنة مع لاعبي عام 2010 الذين كانوا «يخترقون الجدران».

ورغم ذلك، فإنه كان واثقاً من قدرة الفريق على تجاوز دور المجموعات. وأضاف: «هذا هو هدفنا، ثم سنبني عليه. نحن لا نوهم أنفسنا بأن الأمر سيكون سهلاً، لكننا نعتقد أن لدينا الجودة في غرفة الملابس التي تمكننا من تحقيق ذلك».

وتستهل نيوزيلندا مشوارها في كأس العالم بمواجهة إيران يوم 15 يونيو في لوس أنجليس، وهي مباراة ستكون في دائرة الضوء في أعقاب الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

ورغم أن استعدادات إيران قد تعطلت بسبب الصراع، قال وود إنها لن تكون منافساً سهلاً.

وأضاف: «أعتقد أن إيران تحتل المركز الـ21 أو الـ22 على مستوى العالم، لذلك فهي ليست منافساً سهلاً، وسيكون من الصعب التغلب عليها ومن الصعب اللعب ضدها».

وأكمل: «أعلم أن الجهاز الفني (لنيوزيلندا) يبذل قصارى جهده لتحليل (إيران). وسنكون مستعدين لها داخل الملعب وخارجه».