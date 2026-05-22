مدرب إيفرتون يهدف لإنقاذ وست هام على حساب توتنهام

رغم أن إيفرتون، الذي يحتل المركز 12 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، خرج عملياً من سباق المشاركة الأوروبية في الموسم المقبل، فإن مدربه ديفيد مويز لديه هدف شخصي يود تحقيقه في المباراة الأخيرة للفريق بالموسم أمام توتنهام هوتسبير، وهو إنقاذ ناديه السابق وست هام يونايتد من الهبوط.

ويتفوق توتنهام بفارق نقطتين على وست هام صاحب المركز 18 قبل الجولة الأخيرة من منافسات الدوري، ويحتاج وست هام، الذي يحمل سجل أهداف أسوأ بكثير من توتنهام، إلى الفوز على ليدز يونايتد يوم الأحد المقبل إلى جانب خسارة توتنهام أمام إيفرتون، من أجل تجنب الهبوط.

أما توتنهام، فيكفيه على الأرجح التعادل مع إيفرتون لتجنب الهبوط.

وقال مويز للصحافيين الجمعة: «أود المساعدة في الحفاظ على بقاء وست هام في الدوري إن أمكن».

وقضى مويز خمسة أعوام ونصف العام في تدريب وست هام على فترتين بين عامي 2017 و2024، وساعد الفريق في التتويج بدوري المؤتمر الأوروبي عام 2023.

لكن المدرب البالغ من العمر 63 عاماً سارع في توضيح أن تركيزه في مباراة يوم الأحد سينصب بشكل أساسي على مساعدة إيفرتون في الصعود، إذ لا يزال بإمكانه أن ينهي الموسم ضمن المراكز العشرة الأولى.

وقال مويز: «الأهم هو مساعدة إيفرتون على احتلال مركز أفضل، وأن نحصل على بضعة ملايين جنيه إسترليني إضافية بسبب ترتيبنا في الدوري».

وخسر توتنهام، الذي خرج من مراكز الهبوط تحت قيادة المدرب الجديد روبرتو دي زيربي، مباراة واحدة فقط من آخر خمس مباريات، بينما لم يحقق إيفرتون أي فوز في ست مباريات متتالية.