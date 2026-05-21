منتخب مصر يكشف عن برنامج الاستعداد لمونديال 2026

أعلن إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، تفاصيل برنامج إعداد «الفراعنة» لخوض منافسات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وقال إبراهيم حسن، في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، الخميس، إن معسكر المنتخب انطلق اليوم في مركز المنتخبات الوطنية.
وأوضح أن المعسكر سيستمر حتى 26 مايو (أيار) الحالي، قبل التوجه إلى العاصمة الإدارية الجديدة لخوض مباراة ودية أمام منتخب روسيا يوم 28 من الشهر نفسه.
وأضاف أن بعثة المنتخب ستغادر يوم 30 مايو إلى الولايات المتحدة، استعداداً لمواجهة منتخب البرازيل ودياً يوم السادس من يونيو (حزيران) المقبل.
وأشار إبراهيم حسن إلى أن المنتخب المصري سيتوجه ابتداءً من السابع من يونيو إلى مدينة سبوكين، استعداداً لانطلاق مباريات الفريق في البطولة.
وكانت قرعة كأس العالم قد أوقعت المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات منتخب بلجيكا ومنتخب إيران ومنتخب نيوزيلندا، وذلك في المشاركة الرابعة لـ«الفراعنة» في تاريخ المونديال.