استدعاء المهاجم مغانلو لتشكيلة إيران المبدئية للمونديال

قال منتخب إيران، الخميس، إن المهاجم شهريار مغانلو استُدعي للانضمام إلى التشكيلة المبدئية للفريق استعداداً لكأس العالم لكرة القدم؛ حيث سينضم إلى 30 لاعباً آخر في المعسكر التدريبي المقام في تركيا.وينضم مغانلو، الذي سجل 8 أهداف في الدوري الإماراتي للمحترفين هذا الموسم، إلى زميله في كلباء سامان قدوس في التشكيلة، والتي يجب أن يقلصها المدرب أمير قالينوي إلى 26 لاعباً بحلول الأول من يونيو (حزيران).

وأضاف الفريق أن لاعب خط الوسط روزبه جشمي، الذي تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال التدريبات هذا الأسبوع، سيغادر معسكر أنطاليا لتلقي العلاج.

وأكدت إيران التي ستواجه غامبيا في أنطاليا يوم 29 مايو (أيار)، ترتيب مباراة ودية ثانية ضد مالي في الرابع من يونيو، أي قبل يوم واحد من موعد مغادرة الفريق إلى الولايات المتحدة.

وأمضى اللاعبون معظم يوم الخميس في العاصمة التركية أنقرة لتقديم طلبات الحصول على تأشيرات دخول إلى كندا والولايات المتحدة.

وستقام مباريات إيران الثلاث في دور المجموعات بكأس العالم في الولايات المتحدة، وتستهل مشوارها من لوس أنجليس ضد نيوزيلندا في 15 يونيو (حزيران)، لكن الفريق قد يضطر للذهاب إلى كندا إذا تأهل إلى مرحلة خروج المغلوب.

ومُنع مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، من دخول كندا لحضور الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بسبب صلته بـ«الحرس الثوري» الإيراني.

وتصنف الولايات المتحدة وكندا، اللتان تستضيفان كأس العالم بالاشتراك مع المكسيك، «الحرس الثوري» الإيراني بأنه «كيان إرهابي»، وأوضحتا أنهما لن تسمحا بدخول أي شخص له صلة بهذه القوة العسكرية للنخبة.