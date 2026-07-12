بدر الرزيزاء يستقيل من رئاسة نادي القادسية... ويتأهب لانتخابات اتحاد القدم السعودي

أعلنت شركة نادي القادسية اليوم الأحد، عن موافقة مجلس الإدارة على استقالة رئيس المجلس بدر بن سليمان الرزيزاء من منصبه، وذلك بناءً على طلبه.

وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت في السابع من يوليو (تموز) الجاري رغبة الرزيزا في الترشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم خلفا للمستقيل ياسر المسحل .

ويُعد الرزيزاء من الأسماء التي تنطبق عليها الشروط الأساسية الخاصة بالترشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، إذ يحمل مؤهلاً جامعياً، ويتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة، إلى جانب امتلاكه خبرة إدارية ورياضية، حيث يقود نادي القادسية منذ فبراير (شباط) 2024، وهو ما عزز حضوره في المشهد الرياضي السعودي، إلى جانب تمتعه بعلاقات واسعة وخبرة في العمل المؤسسي.

وبحسب المصادر، فإن الرزيزاء يعد أحد أبرز الأسماء التي تجري مشاورات مكثفة خلال الفترة الحالية استعداداً لحسم موقفه النهائي من خوض الانتخابات، في وقت لا تزال فيه هوية المرشح الأوفر حظاً تحاط بسرية، مع تفضيل الشخصيات الراغبة في دخول السباق عدم إعلان مواقفها قبل اكتمال ترتيبات المرحلة المقبلة.

وقالت المصادر إن العديد من الأندية طلبت من الرزيزاء أن يترشح نظير قدارته وخبرته ومكانته بين نظرائه في أندية الدوري السعودي.

وأضافت المصادر أن الرزيزاء يعمل بالتوازي على إعداد قائمة انتخابية تضم شخصيات تمتلك خبرات متخصصة ومتنوعة في الجوانب الرياضية والاستثمارية والتسويقية والإدارية، بهدف تشكيل مجلس إدارة قادر على قيادة الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، بما ينسجم مع حجم التحول الذي تشهده الرياضة السعودية، ومتطلبات المرحلة المقبلة على المستويين المحلي والدولي.

ونقل المركز الإعلامي بنادي القادسية على لسان الرئيس المستقيل قوله «كان العمل في شركة القادسية شرفًا لي. ومع مغادرتي لمنصبي، أودّ أن أعرب عن امتناني لأرامكو السعودية لدعمها المتواصل وإيمانها برؤيتنا، حيث كان لذلك تأثيره الفعّال في تطور العمل بالنادي». كما أتوجه بخالص الشكر إلى زملائي الكرام في مجلس الإدارة على تفانيهم، وكذلك إلى جميع لاعبيننا وموظفيننا المتميّزين الذين يعملون بكل جهدهم من أجل النادي لتحقيق النجاح.وأضاف الرزيزاء: «والأهم من ذلك كله، أودّ أيضًا أن أشكر جماهير القادسية الذين يمثلون القلب النابض لهذا النادي. فقد كان شغفهم وولائهم ودعمهم المتواصل أكبر حافز لي».وتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير للرزيزاء على ما بذله من جهود وإسهامات خلال فترة رئاسته، والتي كان لها دورها في دعم مسيرة النادي وتطوير أعماله، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة.وأعلن المجلس تعيين «رامي بن خالد التركي» رئيسًا مكلفًا لمجلس الإدارة، اعتبارًا من تاريخه، متمنيًا له التوفيق والسداد في قيادة المرحلة المقبلة، ومواصلة مسيرة التطوير وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.ومن جهته، قال التركي: «يسعدني أن أحظى بالثقة لتولي منصب رئيس مجلس الإدارة المكلّف في هذه المرحلة من مسيرة النادي التي نعمل فيها من أجل تحقيق أهدافنا الاستراتيجية في جميع المجالات. وفريقنا ملتزم تمامًا، سواء داخل الملعب أو خارجه، بتحقيق الإنجازات الرياضية، ورعاية المواهب المتميّزة، فنحن لا نركّز على كرة القدم فقط، وإنما على جميع الأنشطة التي نعمل على أن تتوفر لها رعاية وتطوير ومن بينها الرياضات النسائية والأنشطة المجتمعية. كما أننا ملتزمون بتعميق علاقاتنا مع مختلف شرائح المجتمع، والارتقاء بتجارب جميع مشجعي النادي».