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الرياضة رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: بدر الرزيزاء يدرس بجدية رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم

قالت إنه يعمل على تجهيز قائمة ثرية بالخبرات المتنوعة… والمسحل سيطلب في الجمعية غداً تقديم الانتخابات

بدر الرزيزاء (حسابه في إكس)
بدر الرزيزاء (حسابه في إكس)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: بدر الرزيزاء يدرس بجدية رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم

بدر الرزيزاء (حسابه في إكس)
بدر الرزيزاء (حسابه في إكس)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر وثيقة الاطلاع، أن بدر الرزيزاء، رئيس نادي القادسية، يدرس بجدية الترشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، لخلافة ياسر المسحل الذي تقدم باستقالته قبل أسبوعين عقب خروج المنتخب السعودي من دور المجموعات في كأس العالم 2026.

ويُعد الرزيزاء من الأسماء التي تنطبق عليها الشروط الأساسية الخاصة بالترشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، إذ يحمل مؤهلاً جامعياً، ويتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة، إلى جانب امتلاكه خبرة إدارية ورياضية، حيث يقود نادي القادسية منذ فبراير (شباط) 2024، وهو ما عزز حضوره في المشهد الرياضي السعودي، إلى جانب تمتعه بعلاقات واسعة وخبرة في العمل المؤسسي.

وبحسب المصادر، فإن الرزيزاء يعد أحد أبرز الأسماء التي تجري مشاورات مكثفة خلال الفترة الحالية استعداداً لحسم موقفه النهائي من خوض الانتخابات، في وقت لا تزال فيه هوية المرشح الأوفر حظاً تحاط بسرية، مع تفضيل الشخصيات الراغبة في دخول السباق عدم إعلان مواقفها قبل اكتمال ترتيبات المرحلة المقبلة.

وقالت المصادر إن العديد من الأندية طلبت من الرزيزاء أن يترشح نظير قدارته وخبرته ومكانته بين نظرائه في أندية الدوري السعودي.

وأضافت المصادر أن الرزيزاء يعمل بالتوازي على إعداد قائمة انتخابية تضم شخصيات تمتلك خبرات متخصصة ومتنوعة في الجوانب الرياضية والاستثمارية والتسويقية والإدارية، بهدف تشكيل مجلس إدارة قادر على قيادة الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، بما ينسجم مع حجم التحول الذي تشهده الرياضة السعودية، ومتطلبات المرحلة المقبلة على المستويين المحلي والدولي.

وتدخل انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم مرحلة مفصلية مع اقتراب انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، غداً الأربعاء، للتصويت على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي ولائحة الانتخابات، تمهيداً لبدء الإجراءات الرسمية الخاصة بانتخاب مجلس إدارة جديد علماً أن ياسر المسحل سيعلن خلال الجمعية العمومية غداً طلب تقديم الانتخابات حيث يقوم حالياً بتسيير أعمال الاتحاد حتى موعد تسليم الرئيس المقبل المهمة رسمياً.

وكانت «الشرق الأوسط» قد كشفت في وقت سابق أن الانتخابات ستقام خلال فترة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع من موعد انعقاد الجمعية العمومية، ما يجعل الفترة بين 19 أغسطس (آب) و2 سبتمبر (أيلول) المقبلين الموعد الأقرب لإجراء الاقتراع، على أن يتسلم المجلس المنتخب مهامه قبل انطلاق منافسات كأس الخليج المقررة في جدة أواخر سبتمبر.

وتتراجع فرص معظم الكثير من الأسماء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي في التقدم للرئاسة، في ظل اشتراطات ومعايير خاصة تفرضها لائحة الانتخابات على المرشحين لرئاسة الاتحاد.

ويشغل الرزيزاء منصب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية منذ يناير (كانون الثاني) 2022، كما يتولى منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة الرزيزا للتجارة والتعهدات منذ عام 2020. ويحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ولاية كاليفورنيا عام 2005، وبكالوريوس في إدارة نظم المعلومات من الجامعة ذاتها عام 2002، كما أكمل برنامج تطوير القيادات في المعهد الدولي للإدارة في سويسرا.

كما يشغل عضوية مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة الشرقية، وعضوية لجنة الاستثمار التابعة لها، إضافة إلى عضويته في مجلس إدارة شركة الرزيزاء للاستثمار، واللجنة التنفيذية لمجلسي الأعمال السعودي البريطاني والسعودي الروسي، إلى جانب عضويته في لجنة المراجعة بشركة تشب العربية للتأمين.

وسبق للرزيزاء أن شغل عدداً من المناصب القيادية، من بينها نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، ورئيس مجلس إدارة «عقال الشرقية»، وعضو مجلس أمناء «مجموعة عقال»، وعضو مجلس إدارة الكلية التقنية بالدمام، ونائب رئيس المجلس التنفيذي لمجلس شباب الأعمال في غرفة الشرقية، ونائب رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال، إلى جانب عضويته السابقة في مجلس الأعمال السعودي الياباني، فضلاً عن مسيرته التنفيذية في شركة الرزيزا للتجارة والتعهدات التي بدأها عام 2002 قبل أن يتولى قيادتها التنفيذية لاحقاً.

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مصادر: عمومية اتحاد التنس السعودي تبحث الأربعاء حل مجلس إدارة السراح

محمد السراح (الشرق الأوسط)
محمد السراح (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
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  • الرياض: «الشرق الأوسط»
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مصادر: عمومية اتحاد التنس السعودي تبحث الأربعاء حل مجلس إدارة السراح

محمد السراح (الشرق الأوسط)
محمد السراح (الشرق الأوسط)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الجمعية العمومية للاتحاد السعودي للتنس ستعقد اجتماعاً عاجلاً، غداً الأربعاء، بعد توجيه دعوات إلى الأندية الأعضاء، لمناقشة مخالفات وإجراءات منسوبة إلى مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس محمد السراح.

وحسب المصادر، فإن الاجتماع قد يشهد التصويت على حل مجلس إدارة الاتحاد برئاسة السراح، تمهيداً لتكليف لجنة الانتخابات بالإشراف على المرحلة المقبلة، والدعوة إلى انتخابات جديدة لاختيار مجلس إدارة جديد، على أن تحدد اللجنة الجدول الزمني وإجراءات العملية الانتخابية خلال الفترة المقبلة.

وأضافت المصادر أن مجلس الإدارة واجه خلال الأشهر الماضية عدداً من الملاحظات المتعلقة بالحوكمة، ما أدى إلى إيقاف الدعم المالي المخصص للاتحاد من قبل اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، في ظل ما وصفته المصادر بوجود عدم انسجام داخل مجلس الإدارة، الأمر الذي انعكس على سير العمل، وجعله غير متوافق مع توجهات اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.

وتشير المصادر أيضاً إلى أن العديد من الأندية لا تريد استمرار المجلس الحالي، ودرست في الفترة الماضية فكرة الدعوة إلى جمعية عمومية ومناقشة حل مجلس الإدارة؛ كون الرؤية بشأن تطوير اللعبة لا تسير وفق الخطة التي يجب أن تكون خاصة، وأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى عمل كبير في ظل الاستضافات السعودية الكبيرة لبطولة الماسترز 1000 نقطة لأفضل لاعبي العالم المحترفين التي ستبدأ في فبراير (شباط) 2028؛ حيث ستقام في معقل التنس السعودي الجديد في القدية.

بقيت الإشارة إلى أن المهندس محمد السراح قد انتُخب رئيساً للاتحاد السعودي للتنس في ديسمبر (كانون الأول) 2024، خلفاً لأريج مطبقاني، التي تولت رئاسة الاتحاد لنحو ثلاثة أعوام ونصف العام، منذ انتخابها في فبراير 2021.

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الرياضة رياضة سعودية

الأهلي يطوي صفحة محرز وكيسيه... تجديد فني أم مجازفة بخسارة قادة الإنجازات؟

رياض محرز (أ.ب)
رياض محرز (أ.ب)
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الأهلي يطوي صفحة محرز وكيسيه... تجديد فني أم مجازفة بخسارة قادة الإنجازات؟

رياض محرز (أ.ب)
رياض محرز (أ.ب)

يعيش عشاق النادي الأهلي حالة من الترقب والقلق بعد اتجاه إدارة النادي للاستغناء عن اثنين من أبرز نجوم المشروع الذي أعاد الفريق إلى منصات التتويج، وهما الجزائري رياض محرز والعاجي فرنك كيسيه، في خطوة تعكس رغبة الإدارة والجهاز الفني في إعادة تشكيل الفريق بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة، لكنها في الوقت ذاته تطرح الكثير من علامات الاستفهام حول قدرة البدلاء على تعويض لاعبين كانا يمثلان الركيزة الفنية والقيادية داخل الملعب.

وجاء هذا التوجه بعد أن حقق الأهلي إنجازاً تاريخياً بالفوز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة في نسختين متتاليتين، إلى جانب كأس السوبر السعودي، إلا أن الإدارة ترى أن المحافظة على التفوق تتطلب تجديداً مستمراً قبل أن يتراجع المستوى الفني مع تقدم عدد من العناصر الأساسية في العمر، وهو ما يتوافق مع رؤية الجهاز الفني بقيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله، الذي يعتمد على كرة قدم قائمة على الضغط العالي والاستحواذ والانتقال السريع، وهي فلسفة تحتاج إلى معدلات بدنية مرتفعة طوال التسعين دقيقة.

يصعب اختزال تأثير رياض محرز في أرقامه فقط، رغم أنها تتحدث عن نفسها. فمنذ انضمامه إلى الأهلي في صيف 2023 قادماً من مانشستر سيتي، خاض 122 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 37 هدفاً وصنع 46 هدفاً، ليصل إلى 83 مساهمة تهديفية مباشرة.

وكان محرز أحد أهم مفاتيح اللعب في الفريق؛ إذ امتاز بقدرته على صناعة الفرص، وكسر التكتلات الدفاعية، وامتلاك الشخصية التي تظهر في المباريات الكبرى. كما يُعدّ من أكثر اللاعبين الأجانب مشاركة بقميص الأهلي في دوري المحترفين، وأسهم بشكل مباشر في تحقيق دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين وكأس السوبر السعودي.

وفي الكثير من المباريات الحاسمة، لعب النجم الجزائري دور المنقذ، سواء بتسجيل الأهداف أو بصناعة الفرص، كما مثل المرجع الفني للاعبين الشباب داخل الملعب، بفضل خبرته الطويلة في الملاعب الأوروبية.

فرنك كيسيه (أ.ب)

أما فرنك كيسيه، فقد كان القلب النابض لوسط ملعب الأهلي، واللاعب الذي منح الفريق التوازن بين الدفاع والهجوم.

وخاض الدولي العاجي 119 مباراة بقميص الأهلي، سجل خلالها 26 هدفاً وصنع 14، وهي أرقام مميزة بالنسبة للاعب وسط يمتلك أدواراً دفاعية كبيرة.

لكن القيمة الحقيقية لكيسيه كانت في حضوره القيادي وقدرته على إدارة نسق المباريات، إضافة إلى شخصيته القوية في المواجهات الكبرى، حيث سجل أهدافاً حاسمة وصنع أخرى في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا للنخبة، وكان أحد أبرز أسباب نجاح الفريق في تجاوز أصعب المحطات وصولاً إلى اللقب.

ترى الإدارة والجهاز الفني أن المرحلة الحالية تستوجب إعادة بناء الفريق بعناصر أصغر سناً وأكثر قدرة على تنفيذ الضغط المكثف طوال المباراة، كما أن التخلص من الرواتب المرتفعة لمحرز وكيسيه يمنح النادي مرونة مالية تسمح باستقطاب أكثر من لاعب في مراكز مختلفة، وهو ما ينسجم مع خطة المنافسة على أربع بطولات خلال الموسم المقبل.

سيكون الفرنسي فالنتين أتانغانا أحد أبرز الأسماء المرشحة لشغل مركز كيسيه. ويتميز اللاعب بالشباب والحيوية والقدرة على افتكاك الكرة، إضافة إلى امتلاكه إمكانات كبيرة في التحول السريع بين الدفاع والهجوم، إلا أنه لا يزال يفتقد الخبرة والقيادة اللتين كان يوفرهما كيسيه في المباريات الكبيرة.

كما يعول الأهلي على الفرنسي إنزو ميلوت، الذي يملك جودة فنية عالية في صناعة اللعب والربط بين الخطوط، لكنه يميل أكثر إلى الأدوار الهجومية؛ ما يعني أن الفريق سيحتاج إلى توزيع مختلف للمهام داخل وسط الملعب.

وعلى الصعيد المحلي، ينتظر أن يحصل كل من عيد المولد وزياد الجهني على دقائق لعب أكبر، في إطار مشروع بناء قاعدة سعودية شابة للمستقبل، إلا أن الفارق في الخبرة بينهما وبين كيسيه لا يزال واضحاً، خصوصاً في المباريات ذات الضغوط العالية.في الجبهة اليمنى، تبدو الخيارات أكثر تعقيداً. فالنادي يعول على أبو الشامات، الذي يمتلك السرعة والمهارة، لكنه لم يثبت حتى الآن قدرته على تحمل المسؤولية بصورة مستمرة، كما أن الإصابات المتكررة أثرت في استقراره الفني خلال المواسم الماضية.

ومن بين الصفقات الجديدة، يبرز مشعل المطيري القادم من أبها، وهو جناح شاب يمتلك الجرأة والسرعة والقدرة على اللعب في أكثر من مركز هجومي، وقدم مستويات لافتة في دوري يلو، دفعت الأهلي إلى الاستثمار فيه للمستقبل. غير أن الانتقال إلى فريق ينافس على جميع البطولات يمثل تحدياً مختلفاً، ويحتاج اللاعب إلى الوقت لاكتساب الخبرة والتأقلم مع الضغوط.

كما ينتظر أن تمنح الإدارة مساحة للتعاقد مع جناح أجنبي جديد، يمتلك المواصفات البدنية التي تتناسب مع فلسفة الجهاز الفني، ويعوض جانباً من الإنتاج الهجومي الذي كان يقدمه محرز.

لا تبدو المشكلة بالنسبة لجماهير الأهلي في رحيل محرز وكيسيه بحد ذاته، وإنما في حجم الفراغ الذي سيتركانه داخل غرفة الملابس وعلى أرضية الملعب. فالثنائي لم يكن مجرد لاعبين يقدمان أرقاماً، بل كانا يمثلان القيادة والخبرة والثقة في أصعب اللحظات.

وستكون مهمة البدلاء شاقة، ليس فقط في تعويض الأهداف والتمريرات الحاسمة، وإنما في صناعة الشخصية التي ميّزت الأهلي خلال السنوات الماضية، خاصة أن الفريق مقبل على موسم طويل ينافس فيه على الدوري السعودي، وكأس الملك، وكأس السوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا للنخبة.

ويبقى نجاح هذه الخطوة مرهوناً بقدرة الإدارة على توفير البديل الأجنبي المناسب، وتطور العناصر الشابة سريعاً؛ حتى لا يتحول مشروع تجديد الدماء إلى خسارة فنية يصعب تعويضها في موسم لا يقبل أنصاف الحلول.

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نادي الرياض يغادر إلى النمسا استعداداً للموسم الجديد

البرازيلي ماوريسو دولاك مدرب نادي الرياض (نادي الرياض)
البرازيلي ماوريسو دولاك مدرب نادي الرياض (نادي الرياض)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
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  • الرياض: «الشرق الأوسط»
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نادي الرياض يغادر إلى النمسا استعداداً للموسم الجديد

البرازيلي ماوريسو دولاك مدرب نادي الرياض (نادي الرياض)
البرازيلي ماوريسو دولاك مدرب نادي الرياض (نادي الرياض)

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض، الثلاثاء، متوجهة إلى النمسا؛ لإقامة المعسكر الإعدادي، وذلك استعداداً للموسم الرياضي الجديد.

ويهدف الفريق من هذا المعسكر إلى خوض برنامج تدريبي متكامل يتضمَّن 3 مباريات ودية، وذلك لرفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، والوقوف على مستوياتهم قبل انطلاق الموسم.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى الـ28 من شهر يوليو (تموز) الحالي، حيث ستعود البعثة إلى الرياض بعد ذلك لاستكمال التحضيرات النهائية للموسم.

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