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الرياضة رياضة عربية

الاطمئنان على جاهزية ملعب دهوك لاستضافة السوبر الخليجي

ملعب دهوك العراقي يستضيف السوبر الخليجي (الاتحاد العراقي)
ملعب دهوك العراقي يستضيف السوبر الخليجي (الاتحاد العراقي)
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الاطمئنان على جاهزية ملعب دهوك لاستضافة السوبر الخليجي

ملعب دهوك العراقي يستضيف السوبر الخليجي (الاتحاد العراقي)
ملعب دهوك العراقي يستضيف السوبر الخليجي (الاتحاد العراقي)

زار وفد من اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم محافظة دهوك في العراق؛ للاطلاع على آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة مباراة كأس السوبر الخليجي للأندية، المقررة يوم 13 أغسطس (آب) المقبل على ملعب نادي دهوك، والتي تجمع بين نادي دهوك العراقي، بطل النسخة الأولى من دوري أبطال الخليج للأندية، ونادي الريان القطري بطل النسخة الثانية من البطولة.

وترأس الوفد الزائر، جاسم سلطان الرميحي، الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، حيث أجرى جولة ميدانية في ملعب نادي دهوك، اطلع خلالها على أرضية ومرافق الملعب، إلى جانب المتطلبات الإعلامية والبث التلفزيوني، ومعايير الأمن وأنظمة السلامة؛ وذلك للتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات اللازمة لاستضافة المباراة.

كما عقد الوفد اجتماعاً مع مسؤولي نادي دهوك العراقي، استعرض خلاله آخر التحضيرات المتعلقة بالمباراة، وناقش الجوانب التنظيمية واللوجستية وآليات التنسيق بين مختلف اللجان، بما يضمن إقامة الحدث وفق أعلى المعايير المعتمدة.

من جانبه، أكد عبد الله جلال، رئيس نادي دهوك العراقي، حرص النادي التام على إنجاح استضافة مباراة كأس السوبر الخليجي للأندية، مشيراً إلى تسخير جميع الإمكانات لإخراج الحدث بالصورة التي تليق بأهميته.

كما شدد على الالتزام الكامل بمتطلبات ومعايير اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، والعمل على توفير أفضل الظروف التنظيمية والفنية، بما يضمن إقامة المباراة على الوجه الأمثل وبطريقة تعكس المكانة المتميزة للبطولة.

وفي ختام الزيارة، أشاد وفد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم بمستوى الاستعدادات التي لمسها على أرض الواقع، مثمناً الجهود المبذولة من قِبل نادي دهوك والجهات المعنية، ومعرباً عن ثقته في قدرة المدينة على استضافة مباراة تليق بمكانة كأس السوبر الخليجي للأندية. كما أكد أن البطولة تمثل فرصة مهمة لتعزيز تنافسية الأندية الخليجية وتطوير مسابقات الاتحاد، إلى جانب ترسيخ الروابط الرياضية بين دول المنطقة.

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الرياضة كرة القدم كأس الخليج العراق

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