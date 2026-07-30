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حفتر يطالب بتسريع وتيرة إعادة الإعمار في ليبيا

وسط احتفاء بظهور صدام بين مواطني سبها

حفتر خلال تفقده عدداً من مشاريع الإعمار في بنغازي (القيادة العامة)
حفتر خلال تفقده عدداً من مشاريع الإعمار في بنغازي (القيادة العامة)
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حفتر يطالب بتسريع وتيرة إعادة الإعمار في ليبيا

حفتر خلال تفقده عدداً من مشاريع الإعمار في بنغازي (القيادة العامة)
حفتر خلال تفقده عدداً من مشاريع الإعمار في بنغازي (القيادة العامة)

وجّه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، بتسريع عمليات إعادة الإعمار في ليبيا، واستكمال عمليات البناء وفق أحدث المعايير، و«بما يضمن توفير الخدمات والمرافق التي تلبي احتياجات المواطنين».

وأجرى حفتر جولة ميدانية مساء الأربعاء على عدد من مشاريع الإعمار والتنمية في مدينة بنغازي، رافقه خلالها «مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا»، بالقاسم حفتر، وعميد بلدية بنغازي عز الدين الغرابي.

وشملت الجولة منطقة الصابري وكورنيش بنغازي، حيث اطلع حفتر على أعمال لجنة الحصر والتعويضات، التي تتولى حصر المباني والمنشآت المتضررة وغير الصالحة للسكن، إلى جانب الإجراءات والآليات المعتمدة لتسوية أوضاع المواطنين المتضررين، تمهيداً لاستكمال أعمال إعادة الإعمار بالمنطقة.

حفتر يتوسط مستقبليه خلال جولة ميدانية على مشاريع الإعمار في بنغازي (القيادة العامة)

كما استعرضت لجنة «إعادة إعمار منطقة الصابري» خطط ومقترحات المشروعات المزمع تنفيذها، إلى جانب ما تم الشروع في تنفيذه فعلياً من أعمال في عدد من المواقع.

وأكد حفتر «المكانة التاريخية والاجتماعية التي تحتلها منطقة الصابري ووسط البلاد، باعتبارها جزءاً أساسياً من مدينة بنغازي»، مشدداً على «ضرورة استكمال أعمال إعادة الإعمار وفق أحدث المعايير».

في سياق قريب، التقى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مع بالقاسم حفتر، ووزير الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية، عوض البدري، بحضور مسؤولي وقيادات قطاع الكهرباء؛ للوقوف على مستجدات الشبكة العامة، وبحث التحديات وسبل معالجة الأزمة.

واستعرض اللقاء أوضاع إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة، وأسباب انقطاعات التيار المتكررة، إلى جانب مناقشة الاحتياجات العاجلة، وخطط رفع القدرة الإنتاجية وتسريع تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، بما يضمن تحسين الخدمات في مختلف المناطق.

وطالب بالقاسم حفتر من رئيس مجلس النواب بالتدخل العاجل لتوحيد جهود المؤسسات المعنية، وتذليل معوقات مشروعات الكهرباء، وتقدم باقتراح لتولي صندوق الإعمار تنفيذ مشروعات القطاع عبر شراكة وتوأمة مؤسسية مع وزارة الكهرباء والشركة العامة للكهرباء وبإشرافهما الفني.

بدوره، شدد صالح على ضرورة تكاتف الجهود والتنسيق بين الجهات التنفيذية والمالية والفنية لوضع حلول جذرية تضمن استدامة إمدادات الطاقة، مؤكداً دعم جميع الخطوات التي تعجل بتنفيذ المشروعات الحيوية.

واُختتم الاجتماع بقرار استدعاء كل من محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، لعقد اجتماع برئاسة عقيلة صالح؛ بهدف اعتماد آلية تنفيذ موحدة، وتأمين التمويل والاحتياجات اللازمة لمعالجة الأزمة بشكل عاجل.

إطلالة على مدينة بنغازي (القيادة العامة)

في غضون ذلك، احتفى ليبيون موالون لـ«الجيش الوطني» بزيارة نائب القائد العام الفريق صدام حفتر إلى مدينة سبها (جنوب)، مساء الأربعاء، وتجوله في مناطق عامة، من بينها مقهى «الطيبات» بمحلة القرضة في المدينة. وتناقلت صفحات موالية تبادل صدام الحديث مع بعض مرتادي المقهى، وعدّت ذلك «دليلاً على قربه وتفاعله مع المواطنين».

وسبق أن زار صدام سبها في 11 يونيو (حزيران) الماضي، واطّلع على مستوى الجاهزية والاستعداد داخل الوحدات التابعة للمنطقة العسكرية، متعهداً بالتصدي لأي محاولة تستهدف الحدود الجنوبية، كما أجرى جولة ميدانية في المدينة المعروفة بـ«عروس الجنوب»، لـ«الوقوف على سير العمل ومستوى الجاهزية، وتعزيز التنسيق بين الوحدات العسكرية بالمنطقة الجنوبية».

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