السيسي والدبيبة يبحثان تعزيز التعاون في الطاقة والربط الكهربائي

فرضت ملفات الطاقة والربط الكهربائي والاستكشافات البترولية نفسها على لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، بالإضافة إلى بحث تطورات العملية السياسية.

ووصل الدبيبة صباح الخميس إلى مدينة العلمين المصرية في ثاني زيارة له إلى البلاد، وجاءت في أعقاب توتر تشهده العاصمة طرابلس منذ الأسبوعين الماضيين، على خلفية أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تسببت في احتجاجات متتالية شهدتها بعض المناطق بغرب ليبيا.

مدبولي مستقبلاً الدبيبة في العلمين (منصة حكومتنا التابعة لحكومة «الوحدة«)

واستهل السيسي اللقاء مؤكداً على «الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بين مصر وليبيا»، وشدد على «ضرورة تكثيف العمل من أجل تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، ويدفع ما يربطهما من علاقات وأواصر تعاون ممتدة منذ سنوات».

وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن السيسي «تطرق إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات التي تحظى بفرص واعدة، وخاصة في مجالات الكهرباء، والطاقة، والبنية التحتية، وإعادة الإعمار، فضلاً عن العمل على زيادة حجم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين».

وحضر اللقاء من الجانب المصري مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، وبدر عبد العاطي وزير الخارجية، وحسن رشاد رئيس المخابرات العامة. ومن الجانب الليبي إبراهيم الدبيبة، مستشار الأمن القومي، ووليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية.

الدبيبة يصافح مستقبليه في مقر مجلس الوزراء بالعلمين (منصة حكومتنا)

وأشار المتحدث إلى أن السيسي أكد أن مصر «كانت دائماً حريصة على استقرار وازدهار ليبيا الشقيقة، وأولت اهتماماً كبيراً بدعم استقرارها، وضمان وحدة وسلامة أراضيها».

ونقل المتحدث المصري أن الدبيبة أكد على «محورية العلاقات التي تجمع بين البلدين»، مشيراً أيضاً إلى أهمية مواصلة العمل على الارتقاء بهذه العلاقات في كافة المجالات ذات الأولوية، بما يحقق التنمية، والازدهار. كما ثمّن «موقف مصر الداعم لأمن واستقرار ليبيا، ما يعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين». مبرزاً أن «المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة تتطلب مزيداً من التنسيق والتعاون لمواجهة المتغيرات، والتحديات الإقليمية، والدولية».

وقال المتحدث المصري إن المباحثات تناولت «فرص التنسيق المشترك من أجل الحفاظ على السلم، والاستقرار الإقليمي»، كما تم التأكيد على «أهمية تسوية مختلف النزاعات التي تشهدها المنطقة عبر الحوار، والوسائل السلمية، تحقيقاً للسلم الإقليمي».

وانتهى المتحدث إلى أنه «تم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق القائمين بين البلدين من أجل مواجهة التحديات المشتركة».

مدبولي خلال اجتماعه برئيس «الوحدة» الليبية (منصة حكومتنا)

وكان مدبولي قد عقد اجتماعاً مع الدبيبة، وانضم إليه من الجانب المصري وزيرا الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية؛ كريم بدوي. كما حضره من الجانب الليبي -بالإضافة إلى إبراهيم الدبيبة، واللافي- وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد بن غلبون، ورئيس الفريق التنفيذي لرئيس الحكومة مصطفى المانع، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان.

وأعرب مدبولي، بحسب المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تطلع مصر للتعاون مع ليبيا الشقيقة في مجال الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي، وتكرير المنتجات البترولية، إلى جانب دعم شبكة الربط الكهربائي، لافتاً إلى «أهمية البدء في تفعيل التنسيق اللازم بين الجهات التنفيذية في البلدين في ملف الطاقة».

وأفاد بيان مجلس الوزراء أن مدبولي تناول «جهود الدولة المصرية في تحقيق الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، خاصة السعودية، وليبيا؛ وهو ما يسهم في دعم تبادل الطاقة بين البلدان العربية الشقيقة»، مشيراً أيضاً إلى إمكانات التعاون المشترك بين مصر وليبيا في مجال إنتاج الأسمدة. ونوه مدبولي إلى «أهمية وضع خطة زمنية للتعاون بين البلدين في مجالات الغاز الطبيعي، والاستكشافات البترولية، فضلاً عن دعم الربط الكهربائي بين البلدين».

وأوضحت منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة «الوحدة» أن لقاء مدبولي والدبيبة بحث «سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها التحضير لانعقاد الدورة المقبلة للجنة العليا الليبية-المصرية المشتركة، بما يضمن تحديث الاتفاقيات القائمة، وإعداد حزمة جديدة من مذكرات التفاهم، والمشروعات التنفيذية».

كما تناول الاجتماع، بحسب حكومة «الوحدة»، التعاون في مشروعات البنية التحتية، وإعادة الإعمار، وتوسيع مشاركة الشركات المصرية في المشروعات التنموية بليبيا، إلى جانب تعزيز التعاون في قطاع النفط، والغاز، والطاقة، بما يشمل مشروع الربط الغازي، وتعزيز التعاون بين المؤسسة الوطنية للنفط والجهات المصرية المختصة في مجالات التكرير، والاستكشاف، والإنتاج.

كما ناقش الجانبان -وفق حكومة «الوحدة»- تنظيم منتدى اقتصادي ليبي-مصري على هامش اجتماعات اللجنة العليا الليبية-المصرية المشتركة المقبلة، وبمشاركة الحكومتين، والقطاع الخاص، بهدف توسيع الشراكات الاقتصادية، والإعلان عن مشروعات جديدة، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

وشهد اللقاء مداخلات لعدد من وزراء ومسؤولي الوفدين المصري، والليبي؛ حيث أشار وزير الخارجية المصري إلى أن بلاده «تحرص على توسيع قاعدة حضور الشركات المصرية للمساهمة في تنفيذ المشروعات الكبرى، التي تتطلع لتنفيذها ليبيا»، كما تناول «جهود الحكومة لرعاية الجالية الليبية الشقيقة في مصر».

الجانب الليبي المرافق للدبيبة في زيارته إلى العلمين (منصة حكومتنا)

وأشار رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط إلى مجالات واقتراحات التعاون بين البلدين في مجال النفط، والغاز الطبيعي، والاستكشافات البترولية، موضحاً أيضاً إمكانية التنسيق والتعاون في مجال إنتاج الأسمدة.

وكان الدبيبة قد زار مصر في منتصف سبتمبر (أيلول) 2021، بعد توليه رئاسة الحكومة بقرابة ثمانية أشهر. وتواجه حكومته احتجاجات واسعة تسببت في إغلاق مقر وزارة التخطيط في منطقة الظهرة، والمقر الرئيس لهيئة مكافحة الفساد بمنطقة «سوق الجمعة» بطرابلس.