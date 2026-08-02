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العالم العربي المشرق العربي

إسرائيل تُبدي «مخاوف جدية» إزاء اتفاق نزع سلاح «حماس»

مركبات عسكرية إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (رويترز)
مركبات عسكرية إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (رويترز)
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إسرائيل تُبدي «مخاوف جدية» إزاء اتفاق نزع سلاح «حماس»

مركبات عسكرية إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (رويترز)
مركبات عسكرية إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (رويترز)

قال دورون سبيلمان، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن إسرائيل نقلت إلى البيت الأبيض «مخاوف أمنية جدية» بشأن اتفاق نزع السلاح المقترح مع حركة «حماس» الفلسطينية، وذلك في رد فعل يأتى ضمن التصريحات العلنية الأولى منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاتفاق في وقت سابق هذا الأسبوع.

وأوضح دورون سبيلمان لوكالة «أسوشييتد برس» أن التقديرات الاستخباراتية الإسرائيلية تفيد بأن «حماس» لا تزال عازمة على إعادة بناء جيشها، وليس نزع سلاحها فعلياً.

وأشار سبيلمان إلى أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من قطاع غزة - حيث يسيطر على أكثر من 60 في المائة من مساحة القطاع - قبل أن تنزع «حماس» سلاحها.

وأضاف: «تقديرتنا أنه إذا أعدنا الانتشار قبل التأكد من نزع سلاح حركة (حماس) فعلياً، فإنها ستوسع سريعاً وجودها في أنحاء غزة، وتعيد بناء بنيتها التحتية الإرهابية، وتهدد المستوطنات الإسرائيلية مجدداً، وتسعى لتنفيذ هجوم آخر على غرار هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول»، في إشارة إلى الهجوم الذي وقع عام 2023 وأدى إلى اندلاع حرب إسرائيل في غزة.

وشدد سبيلمان على أن «نزع السلاح يعني التخلي فعلياً عن الأسلحة، ولا شيء أقل من ذلك».

وجاءت تصريحاته بعد أيام من إعلان «حماس» أنها ستبدأ عملية نزع سلاحها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، والموقع منذ تسعة أشهر لإنهاء الصراع الذي دام نحو ثلاث سنوات.

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حرب غزة حركة حماس فلسطين

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