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في سن الـ39... المغربي يوسف العربي سيلعب في الدرجة الثانية اليونانية

المهاجم المغربي يوسف العربي (رويترز)
المهاجم المغربي يوسف العربي (رويترز)
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في سن الـ39... المغربي يوسف العربي سيلعب في الدرجة الثانية اليونانية

المهاجم المغربي يوسف العربي (رويترز)
المهاجم المغربي يوسف العربي (رويترز)

أعلن نادي ماركو، المنافس في دوري الدرجة الثانية اليوناني، الأحد، تعاقده مع المهاجم المغربي يوسف العربي، البالغ من العمر 39 عاماً.

وعاد العربي إلى الدوري الفرنسي الموسم الماضي عبر بوابة نانت، لكنه لم يتمكن من إنقاذ الفريق من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، بعدما سجل 4 أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين في 27 مباراة.

ورغم نهاية التجربة بهبوط نانت، فضّل العربي الذي خاض 47 مباراة مع منتخب المغرب، وسجل 16 هدفاً، الاستمرار في الملاعب وخوض تحدٍ جديد.

ويمتلك العربي تجربة مميزة في الدوري اليوناني بعدما حقّق نجاحات كبيرة بقميص أولمبياكوس، كما سبق له أيضاً تمثيل أندية الدحيل القطري وغرناطة الإسباني.

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