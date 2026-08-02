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الرياضة رياضة عالمية

تمهيداً لانتقاله ليوفنتوس... كولو مواني يصل إلى تورينو

الفرنسي راندال كولو مواني (رويترز)
الفرنسي راندال كولو مواني (رويترز)
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تمهيداً لانتقاله ليوفنتوس... كولو مواني يصل إلى تورينو

الفرنسي راندال كولو مواني (رويترز)
الفرنسي راندال كولو مواني (رويترز)

وصل راندال كولو مواني إلى مدينة تورينو الإيطالية، لإجراء الفحوصات الطبية قبل انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأصبح كولو مواني على وشك إتمام عودته رسمياً إلى يوفنتوس، هذه المرة في صفقة انتقال نهائي ربما تصل قيمتها إلى 50 مليون يورو، حسبما أفاد موقع «فوتبول إيطاليا» الإلكتروني.

وحسب تقارير من مصادر إعلامية متعددة، توصل يوفنتوس وسان جيرمان لاتفاق نهائي لانتقال كولو مواني بشكل نهائي مقابل 38 مليون يورو، بالإضافة إلى 12 مليون يورو حوافز محتملة.

ويسعى يوفنتوس منذ أسابيع لضم اللاعب الفرنسي، ولم ينس محاولاته لإعادة التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2025.

وقضى كولو مواني النصف الثاني من موسم 2024 - 2025 معاراً ليوفنتوس، إذ أحرز خلالها 8 أهداف في 16 مباراة خاضها بالدوري الإيطالي، قبل أن ينتقل إلى توتنهام هوتسبير الإنجليزي على سبيل الإعارة لموسم 2025 - 2026.

وعاد كولو مواني الآن إلى إيطاليا، إذ شوهد في المطار وفي المركز الطبي ليوفنتوس، إذ ينهي الإجراءات النهائية لانتقاله من سان جيرمان.

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الرياضة كرة القدم الدوري الإيطالي يوفنتوس إيطاليا

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