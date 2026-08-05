ديوماندي ينتظم في معسكر «لايبزيغ»... واستمرار مفاوضات «ريال مدريد»

انتظم يان ديوماندي في معسكر فريق لايبزيغ الألماني لكرة القدم، المُقام في النمسا؛ استعداداً للموسم الجديد، وسط استمرار التكهنات بشأن انتقاله إلى ريال مدريد.

وغاب الإيفواري ديوماني (19 عاماً) عن بداية المعسكر بسبب المرض، وأكد المسؤولون حضوره إلى سالفيلدن بمجرد أن يستعيد عافيته.

قالت مصادر، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن مفاوضات ريال مدريد لا تزال مستمرة، لكن دون تحقيق أي تقدم حتى الآن.

وذكرت تقارير أن «الريال» تقدّم بعرض أوليّ قيمته 105 ملايين يورو، ورفضه لايبزيغ الذي أكد أنه يريد أن يضمن الحصول على 120 مليون يورو، كما أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في النزاع بين شركتي الوكلاء السابقين والحاليين للاعب ديوماندي.

وانضم ديوماندي إلى لايبزيغ قبل عام مقابل 20 مليون يورو من فريق ليغانيس، وسجل 12 هدفاً وصنع 9، كما جذب الأنظار خلال مشاركته مع منتخب كوت ديفوار في بطولة «كأس العالم» الأخيرة.

وذكرت تقارير أن فريقيْ باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا، وليفربول أبديا اهتمامهما بضم اللاعب.

ويبدأ لايبزيغ الموسم يوم 22 أغسطس (آب) الحالي بمواجهة «آينتراخت ترير»، المنافس بالدرجة الرابعة، في الدور الأول بـ«كأس ألمانيا».

ويبدأ مبارياته في «الدوري الألماني (بوندسليغا)»، بعدها بأسبوع، بمواجهة «بوروسيا مونشنغلادباخ».