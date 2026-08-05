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وسط حشد الإعلام والجماهير... صلاح يعلن انتقاله إلى طرابزون التركي

محمد صلاح انتقل وفق صفقة حرة (رويترز)
محمد صلاح انتقل وفق صفقة حرة (رويترز)
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وسط حشد الإعلام والجماهير... صلاح يعلن انتقاله إلى طرابزون التركي

محمد صلاح انتقل وفق صفقة حرة (رويترز)
محمد صلاح انتقل وفق صفقة حرة (رويترز)

أعلن محمد صلاح، قائد المنتخب المصري لكرة القدم، انتقاله إلى نادي طرابزون التركي في صفقة انتقال حر.

وفي مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لنادي طرابزون على موقع «إكس» للتواصل الاجتماعي، ظهر صلاح وهو يرتدي قميص طرابزون سبور وسط حشد من وسائل الإعلام، والجماهير، وهو يقول: «طرابزون، هل أنتم مستعدون؟ يمكنني سماعكم... أراكم قريباً جداً».

عدسات المصورين لاحقت صلاح (رويترز)

وكان صلاح اتفق مع ليفربول الإنجليزي على الرحيل بشكل مجاني بنهاية الموسم الماضي.

وذكرت عدة تقارير إعلامية أن صلاح أتم اتفاقه مع نادي طرابزون سبور التركي، وسوف يحضر اليوم الأربعاء في مقر النادي من أجل توقيع العقود.

وجاء تحرك طرابزون سبور بعد أسابيع من التكهنات التي ربطت قائد منتخب مصر بعدة أندية، كان أبرزها بشيكتاش، قبل أن تتعثر المفاوضات بين الطرفين، ليفتح ذلك الباب أمام طرابزون سبور للدخول بقوة في السباق على ضم اللاعب.

الجماهير التركية تحتفل بالتوقيع مع محمد صلاح (رويترز)

ووفقاً لتقارير إعلامية تركية، فإن عقد صلاح يمتد لموسمين، مع وجود بنود تجارية تعكس القيمة التسويقية الكبيرة للنجم المصري، الذي أسدل الستار على مسيرته مع ليفربول بعد تسعة أعوام حافلة بالألقاب، والإنجازات الفردية، والجماعية.

وستكون الصفقة واحدة من أكبر التعاقدات في تاريخ طرابزون سبور من الناحية الإعلامية، والتسويقية، إذ يعول النادي على خبرة صلاح لقيادة الفريق في المنافسة على لقب الدوري التركي، وتعزيز حضوره في المسابقات الأوروبية.

محمد صلاح لحظة تقديمه (رويترز)

وكان طرابزون سبور قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري التركي، ليضمن مشاركته في بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم الجديد.

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