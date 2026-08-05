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الاقتصاد

«المركزي الأوروبي»: استثمارات الذكاء الاصطناعي تخفف أثر عدم اليقين على نمو منطقة اليورو

مبنى البنك المركزي في فرانكفورت (فرانكفورت)
مبنى البنك المركزي في فرانكفورت (فرانكفورت)
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«المركزي الأوروبي»: استثمارات الذكاء الاصطناعي تخفف أثر عدم اليقين على نمو منطقة اليورو

مبنى البنك المركزي في فرانكفورت (فرانكفورت)
مبنى البنك المركزي في فرانكفورت (فرانكفورت)

قال البنك المركزي الأوروبي، يوم الأربعاء، إن حالة عدم اليقين الناجمة عن الحروب والتوترات التجارية ستواصل التأثير سلباً على النمو الاقتصادي في منطقة اليورو هذا العام، إلا أن تحوّل استثمارات الشركات نحو الأصول غير الملموسة، مثل الذكاء الاصطناعي، يبدو أنه يخفّف من حدة هذا الأثر.

وتشير التقديرات إلى أن حالة عدم اليقين خفّضت النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بنحو 0.4 في المائة بين الربعَين الأولين من عامي 2025 و2026، نتيجة لخفض الشركات والأسر إنفاقهما، ومن المتوقع أن يستمر هذا التأثير في النشاط الاقتصادي خلال ما تبقى من العام، وفق «رويترز».

لكن الإنفاق على الأصول غير الملموسة يبدو أكثر مرونة، إذ تشير استطلاعات الشركات إلى أن الإنفاق القوي على الذكاء الاصطناعي هذا العام يوفّر دعماً لاقتصاد لا يُتوقع أن ينمو سوى بنسبة 1 في المائة في 2026.

وقال البنك المركزي الأوروبي، في مقال نُشر في نشرته الاقتصادية: «مع استمرار التحول الحالي في تركيبة الاستثمار نحو الأصول غير الملموسة، قد يصبح رد فعل الاستثمار الإجمالي تجاه صدمات عدم اليقين أقل حدة بمرور الوقت».

وأضاف: «لذلك، يمكن أن يعمل هذا التحول في التركيبة بوصفه عامل استقرار تدريجياً لدورة الاستثمار، حتى مع بقاء عدم اليقين محركاً رئيسياً للتقلبات الاقتصادية الكلية».

كما تقلّل الأسر إنفاقها في أوقات عدم اليقين، فتؤجل شراء السلع مرتفعة التكلفة مثل السيارات، إلا أن التأثير السلبي الإجمالي يظل محدوداً نسبياً، فيما يتعافى الإنفاق بسرعة بعد انحسار حالة عدم اليقين، بحسب البنك المركزي الأوروبي.

وفي المقابل، يتأثر إنفاق الشركات على الأصول الملموسة عادةً بدرجة أكبر، ويظل منخفضاً لفترة أطول حتى بعد انحسار الصدمة.

مواضيع
البنك المركزي الأوروبي الذكاء الاصطناعي اليورو نمو ألمانيا

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