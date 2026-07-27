عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:10 دقيقه
الاقتصاد

مسؤول في «المركزي الأوروبي» يلمّح لتشديد نقدي أكبر من توقعات الأسواق

مبنى بنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى بنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT
TT

مسؤول في «المركزي الأوروبي» يلمّح لتشديد نقدي أكبر من توقعات الأسواق

مبنى بنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى بنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

أكد بيتر كازيمير، محافظ البنك المركزي السلوفاكي، يوم الاثنين، أن البنك المركزي الأوروبي سيحتاج، على الأرجح، إلى رفع أسعار الفائدة، مرة أخرى، لمواجهة التضخم، مشيراً إلى أن تدهور آفاق الأسعار قد يتطلب تشديداً نقدياً أكبر مما تتوقعه الأسواق حالياً.

كان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، الأسبوع الماضي، لكنه أشار بوضوح إلى احتمال رفعها، خلال اجتماعه المقبل في سبتمبر (أيلول)، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز، هذا الشهر، بفعل تجدد التوترات في الشرق الأوسط.

وقال كازيمير، المعروف بمواقفه المتشددة بشأن السياسة النقدية، في مقال رأي: «ما زلت أرى أن رفع سعر الفائدة، مرة أخرى على الأقل، سيكون ضرورياً في إطار تعديلنا المدروس لمخاطر التضخم، حتى في حال تحسن الظروف بشكل طفيف».

وأضاف أنه سيحتاج إلى بيانات اقتصادية وتطورات جيوسياسية «مقنعة للغاية»، خلال الأسابيع المقبلة، لتغيير موقفه الداعم لاتخاذ خطوة في سبتمبر.

وكان غياب التأثيرات الثانوية الكبيرة لارتفاع التضخم أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت البنك المركزي الأوروبي إلى التريث، في اجتماعه الأخير. إلا أن كازيمير أكد ضرورة تحرك صانعي السياسة، بشكل استباقي.

وقال: «غالباً ما تتشكل هذه التأثيرات بهدوء، وبحلول الوقت الذي تصبح فيه واضحة بالكامل، يكون عكس مسارها أكثر كلفة. مهمتنا هي التحرك قبل الوصول إلى تلك المرحلة، وليس بعدها».

وتتوقع الأسواق المالية، حالياً، رفعين إضافيين، على الأقل، لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي، مع تسعير الزيادة الأولى بالكامل تقريباً بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، والثانية بحلول مارس (آذار) 2027.

غير أن هذه التوقعات تبقى شديدة التقلب، وتتأثر، بشكل كبير، بتحركات أسعار النفط التي تتراوح حالياً بين السيناريو الأساسي للبنك المركزي الأوروبي والسيناريو الأكثر اعتدالاً.

وقال كازيمير: «إذا تفاقمت الأوضاع، وازدادت ضغوط الأسعار حدةً واستمرارية، فسيتعيّن علينا تشديد السياسة النقدية، خلال الفصول المقبلة، بوتيرة أكبر مما هو متوقع حالياً».

وأضاف: «لم نفاجئ الأسواق في يوليو (تموز) الحالي، وينبغي ألا نفاجئها في سبتمبر».

مواضيع
البنك المركزي الأوروبي التضخم حرب إيران نفط ألمانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

عضو بـ«المركزي الأوروبي»: شدة ومدة صدمة الطاقة أمران حاسمان في التضخم

الاقتصاد سفن في مضيق هرمز تنتظر العبور (رويترز)

عضو بـ«المركزي الأوروبي»: شدة ومدة صدمة الطاقة أمران حاسمان في التضخم

قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أنتي زيجمان، إن تداعيات تجدد القتال في الشرق الأوسط ستستغرق بعض الوقت لتظهر في البيانات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)
الاقتصاد

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة إلى 14 % رغم تسارع التضخم

خفَّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي إلى 14 في المائة، يوم الجمعة، من 14.25 في المائة، رغم تسارع التضخم.

«الشرق الأوسط» (موسكو )
الاقتصاد مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
الاقتصاد

مسؤولون في «المركزي» الأوروبي يحذرون من ارتفاع مخاطر التضخم بسبب الطاقة

حذّر ثلاثة من صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة من ارتفاع مخاطر التضخم.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
الاقتصاد

رئيسة المركزي الأوروبي: «لن تروا رحيلي قبل عام 2027»

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، يوم الخميس، أنها ستواصل أداء مهامها في منصبها خلال العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت )
الاقتصاد كريستين لاغارد تتحدث إلى وسائل الإعلام عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (أ.ب)
الاقتصاد

لاغارد: التأثير الكامل لصدمة الطاقة على التضخم لم يظهر بعد

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الخميس إن مجلس محافظي البنك قرر الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت )