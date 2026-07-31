عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:36 دقيقه
الاقتصاد

«المركزي الأوروبي»: هوامش التكرير القياسية ترفع أسعار الوقود في منطقة اليورو

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT
TT

«المركزي الأوروبي»: هوامش التكرير القياسية ترفع أسعار الوقود في منطقة اليورو

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أوضحت مدونة نشرها البنك المركزي الأوروبي، يوم الجمعة، أن الارتفاع القياسي تقريباً في هوامش تكرير النفط أسهم في زيادة أسعار الوقود بمنطقة اليورو خلال الأشهر الأخيرة، ومن المرجح أن ترتفع هذه الهوامش أكثر خلال أغسطس (آب)، قبل أن تبدأ بالتراجع تدريجياً.

وجاء ذلك بعد ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.9 في المائة خلال يوليو (تموز)، مقارنة بنحو 2 في المائة قبل اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، في حين يشير استمرار تداول أسعار النفط قرب 90 دولاراً للبرميل إلى احتمال اتساع الضغوط التضخمية، بما قد يدعم مبررات رفع أسعار الفائدة.

ولم يقتصر أثر ارتفاع أسعار النفط على زيادة تكاليف الوقود، بل امتد أيضاً إلى اتساع هوامش التكرير، وفق «رويترز»؛ فقد ارتفعت هوامش تكرير الديزل من نحو 0.10 يورو للتر من سعر التجزئة في مختلف أنحاء منطقة اليورو قبل الحرب الإيرانية، إلى 0.35 يورو خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من يوليو (تموز). كما ارتفعت هوامش تكرير البنزين من 0.04 يورو للتر في فبراير (شباط) إلى 0.23 يورو في يوليو، وفقاً لما ورد في المدونة.

وأوضحت المدونة، التي لا تعكس بالضرورة الموقف الرسمي للبنك المركزي الأوروبي، أنه استناداً إلى أسعار العقود الآجلة للديزل المكرر في 20 يوليو، من المتوقع أن تبلغ مساهمة هوامش التكرير ذروتها خلال أغسطس، قبل أن تتراجع إلى نحو 0.16 يورو للتر بحلول نهاية عام 2027، وهو مستوى قريب من المسجل في نهاية فبراير 2026.

وأرجعت المدونة اتساع هوامش التكرير إلى اضطرابات عمليات التكرير وصادرات الوقود في الشرق الأوسط، إلى جانب انخفاض إنتاج المصافي الروسية، وهو ما أدى إلى تشديد الإمدادات العالمية من الوقود.

كما أسهم قرار روسيا هذا الأسبوع بتمديد حظر تصدير الديزل والبنزين حتى 31 يناير (كانون الثاني)، في تفاقم أزمة الإمدادات العالمية ودفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع، بما في ذلك في الدول التي توقفت بالفعل عن استيراد الوقود من موسكو.

مواضيع
اليورو حرب إيران طاقة البنك المركزي الأوروبي التضخم ألمانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

ارتفاع طفيف لتضخم منطقة اليورو إلى 2.9 % في يوليو يعزز توقعات رفع الفائدة

الاقتصاد متسوقون يشترون الفواكه من سوق محلية في نيس بفرنسا (رويترز)

ارتفاع طفيف لتضخم منطقة اليورو إلى 2.9 % في يوليو يعزز توقعات رفع الفائدة

ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو بشكل طفيف خلال يوليو (تموز)، ما عزز احتمالات إقدام البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة مجدداً.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)
الاقتصاد

عوائد السندات الأوروبية والأميركية تتجه لأكبر ارتفاع شهري منذ مارس

تراجعت أسعار السندات طويلة الأجل خلال يوليو، ما دفع عوائدها إلى الارتفاع بشكل حاد، مع بدء المستثمرين في تقييم التداعيات المحتملة لاستمرار الصراع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)
الاقتصاد

نمو منطقة اليورو يتجاوز التوقعات رغم ضغوط الطاقة والحرب

نما اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة فاقت قليلاً التوقعات في الربع الأخير، مدعوماً بارتفاع الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، وزيادة الإنفاق الحكومي.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
الاقتصاد

ارتفاع الجنيه الإسترليني مقابل اليورو قبيل قرار «بنك إنجلترا»

ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل اليورو، الخميس، قبيل قرار «بنك إنجلترا» بشأن أسعار الفائدة، لكنه تراجع أمام الدولار مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
الاقتصاد

ارتفاع عوائد سندات اليورو بعد موجة بيع حادة في نظيرتها الأميركية وصعود النفط

ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو، الخميس، متأثرة بصعود عوائد السندات في السوق الأميركية عقب قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

«الشرق الأوسط» (لندن )