«المركزي الأوروبي»: هوامش التكرير القياسية ترفع أسعار الوقود في منطقة اليورو

أوضحت مدونة نشرها البنك المركزي الأوروبي، يوم الجمعة، أن الارتفاع القياسي تقريباً في هوامش تكرير النفط أسهم في زيادة أسعار الوقود بمنطقة اليورو خلال الأشهر الأخيرة، ومن المرجح أن ترتفع هذه الهوامش أكثر خلال أغسطس (آب)، قبل أن تبدأ بالتراجع تدريجياً.

وجاء ذلك بعد ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.9 في المائة خلال يوليو (تموز)، مقارنة بنحو 2 في المائة قبل اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، في حين يشير استمرار تداول أسعار النفط قرب 90 دولاراً للبرميل إلى احتمال اتساع الضغوط التضخمية، بما قد يدعم مبررات رفع أسعار الفائدة.

ولم يقتصر أثر ارتفاع أسعار النفط على زيادة تكاليف الوقود، بل امتد أيضاً إلى اتساع هوامش التكرير، وفق «رويترز»؛ فقد ارتفعت هوامش تكرير الديزل من نحو 0.10 يورو للتر من سعر التجزئة في مختلف أنحاء منطقة اليورو قبل الحرب الإيرانية، إلى 0.35 يورو خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من يوليو (تموز). كما ارتفعت هوامش تكرير البنزين من 0.04 يورو للتر في فبراير (شباط) إلى 0.23 يورو في يوليو، وفقاً لما ورد في المدونة.

وأوضحت المدونة، التي لا تعكس بالضرورة الموقف الرسمي للبنك المركزي الأوروبي، أنه استناداً إلى أسعار العقود الآجلة للديزل المكرر في 20 يوليو، من المتوقع أن تبلغ مساهمة هوامش التكرير ذروتها خلال أغسطس، قبل أن تتراجع إلى نحو 0.16 يورو للتر بحلول نهاية عام 2027، وهو مستوى قريب من المسجل في نهاية فبراير 2026.

وأرجعت المدونة اتساع هوامش التكرير إلى اضطرابات عمليات التكرير وصادرات الوقود في الشرق الأوسط، إلى جانب انخفاض إنتاج المصافي الروسية، وهو ما أدى إلى تشديد الإمدادات العالمية من الوقود.

كما أسهم قرار روسيا هذا الأسبوع بتمديد حظر تصدير الديزل والبنزين حتى 31 يناير (كانون الثاني)، في تفاقم أزمة الإمدادات العالمية ودفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع، بما في ذلك في الدول التي توقفت بالفعل عن استيراد الوقود من موسكو.