تدفقات صناديق الأسهم العالمية ترتفع إلى أعلى مستوياتها في 3 أسابيع

ارتفعت التدفقات إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في 3 أسابيع خلال الأسبوع المنتهي في 29 يوليو (تموز) الحالي، مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم قطاع التكنولوجيا خلال موجة التراجع الأخيرة، مراهنين على استمرار الزخم الذي يقوده الذكاء الاصطناعي.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن المستثمرين ضخّوا صافي 27.21 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، في أكبر تدفق أسبوعي للشراء منذ 8 يوليو. وجاء ذلك بعدما تعرضت أسهم التكنولوجيا لضغوط عقب إعلان شركتي «ألفابت» و«تسلا» عن تدفقات نقدية سلبية خلال الأسبوع السابق.

إلا أن الأسهم العالمية استعادت زخمها، مرتفعة بنحو 1.5 في المائة يوم الخميس، بعدما أسهمت النتائج القوية لشركتي «مايكروسوفت» و«أمازون» في تهدئة المخاوف بشأن حجم الإنفاق الرأسمالي الضخم على الذكاء الاصطناعي.

وجذبت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات صافية بقيمة 11.83 مليار دولار خلال الأسبوع؛ ما أنهى موجة خروج استمرت أسبوعين، وبلغ إجماليها 10.68 مليار دولار، كما استقطبت صناديق الأسهم الأوروبية والآسيوية تدفقات داخلة بقيمة 7.79 مليار دولار و5.37 مليار دولار على التوالي.

وسجلت صناديق قطاع التكنولوجيا صافي تدفقات داخلة بقيمة 5.67 مليار دولار، وهو أعلى مستوى شراء أسبوعي منذ 8 يوليو، بينما ضخ المستثمرون 2.1 مليار دولار في صناديق القطاع المالي و766 مليون دولار في صناديق السلع الاستهلاكية الأساسية.

في المقابل، تباطأت التدفقات إلى صناديق السندات العالمية إلى أدنى مستوى لها في 17 أسبوعاً، إذ بلغت 6.16 مليار دولار خلال الأسبوع.

وشهدت صناديق السندات عالية العائد تدفقات خارجة بقيمة 789 مليون دولار، في انعكاس شبه كامل لصافي التدفقات الداخلة البالغ 815 مليون دولار في الأسبوع السابق، كما تراجعت التدفقات إلى صناديق السندات الحكومية وصناديق السندات قصيرة الأجل إلى 1.99 مليار دولار و478 مليون دولار على التوالي، مقارنة بـ3.13 مليار دولار و1.74 مليار دولار في الأسبوع السابق.

واستمرت صناديق سوق النقد في تسجيل تدفقات خارجة للأسبوع الثالث على التوالي، مسجلة صافي سحوبات بقيمة 6.55 مليار دولار.

وفي المقابل، اجتذبت صناديق الذهب والمعادن النفيسة الأخرى تدفقات داخلة بقيمة 281 مليون دولار، لتمدد سلسلة مكاسبها إلى 3 أسابيع.

أما في الأسواق الناشئة، فضخ المستثمرون 1.75 مليار دولار في صناديق الأسهم للأسبوع الثالث على التوالي، بينما سحبوا نحو 800 مليون دولار من صناديق السندات، وفقاً للبيانات التي شملت 28913 صندوقاً.

صناديق الأسهم الأميركية تستعيد جاذبيتها

أنهت صناديق الأسهم الأميركية أسبوعين متتاليين من التدفقات الخارجة، بعدما زاد المستثمرون انكشافهم على أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى خلال موجة البيع الأخيرة، وسط توقعات باستمرار انتعاش السوق، ووفق بيانات «إل إس إي جي»، استقطبت صناديق الأسهم الأميركية 11.83 مليار دولار خلال الأسبوع.

وقال مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية لدى «يو بي إس»، إن «مايكروسوفت» توقعت تسارع نمو إيرادات الحوسبة السحابية خلال الربع الحالي، بينما أعلنت «ألفابت» عن ارتفاع الطلب على خدمات الحوسبة السحابية المتقدمة التي لم تُسجل بعد كإيرادات.

وأضاف: «لا نزال متفائلين بشأن نمو الذكاء الاصطناعي».

وضخ المستثمرون صافي 11.57 مليار دولار في صناديق الشركات الأميركية الكبرى، وهو أكبر تدفق أسبوعي منذ 24 يونيو (حزيران)، بينما شهدت صناديق الشركات المتوسطة والصغيرة تدفقات خارجة بقيمة 2.29 مليار دولار و196 مليون دولار على التوالي.

واجتذبت صناديق قطاع التكنولوجيا الأميركية 4.9 مليار دولار، وهو أعلى تدفق أسبوعي منذ 8 يوليو، في حين سجلت صناديق القطاع المالي والسلع الاستهلاكية الأساسية مشتريات صافية بقيمة 1.96 مليار دولار و751 مليون دولار على التوالي.

وفي سوق السندات، تباطأت التدفقات الداخلة إلى صناديق السندات الأميركية إلى أدنى مستوى لها في 15 أسبوعاً، مسجلة 1.34 مليار دولار.

وانخفضت صافي مشتريات صناديق السندات الحكومية وصناديق الخزانة قصيرة ومتوسطة الأجل، إلى جانب صناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري قصيرة ومتوسطة الأجل، إلى 865 مليون دولار و1.08 مليار دولار على التوالي، مقارنة بـ1.32 مليار دولار و1.54 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما سحب المستثمرون 466 مليون دولار من صناديق الدخل الثابت المحلية الخاضعة للضريبة، في حين ضخوا 761 مليون دولار في صناديق ديون البلديات.

وسجلت صناديق سوق النقد تدفقات خارجة بقيمة 11 مليار دولار للأسبوع الثالث على التوالي.