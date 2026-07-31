نتائج «أمازون» السحابية تُنعش عقود «ناسداك» وتخفف تقلبات أسهم التكنولوجيا

قادت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» مكاسب الأسواق الأميركية قبيل افتتاح تداولات الجمعة، مدفوعة بقفزة سهم «أمازون» بعد أن انضمت شركة التكنولوجيا العملاقة إلى منافسيها في تسجيل نمو قوي بإيرادات الحوسبة السحابية، ما ساعد على تهدئة المخاوف بشأن العوائد المحتملة لاستثمارات الذكاء الاصطناعي التي تسببت في تقلبات حادة بالأسواق خلال الشهر الحالي.

وارتفع سهم «أمازون» بنحو 12 في المائة في تداولات ما قبل الافتتاح، بعدما كشفت الشركة عن أداء قوي لوحدتها للحوسبة السحابية، في حين تراجعت أسهم «أبل» بنسبة 7.3 في المائة بعد تحذيرها من أن قيود الإمدادات قد تضغط على النمو، ما دفع المستثمرين إلى تقييم تداعيات ارتفاع تكاليف الإنتاج واحتمالات زيادة أسعار هواتف «آيفون».

وشكل هذا الأسبوع محطة حاسمة لقطاع التكنولوجيا، الذي تعرض لضغوط في يوليو (تموز) مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح بعد مكاسب قوية في الربع الثاني، وسط ترقب إشارات حول قدرة الاستثمارات الضخمة لشركات الذكاء الاصطناعي الكبرى على تحقيق عوائد فعلية وتحسين التدفقات النقدية.

وكانت «أمازون» قد أعلنت يوم الخميس تسجيل أقوى نمو في إيراداتها منذ أكثر من أربع سنوات خلال الربع السابق، لتنضم إلى «مايكروسوفت» و«ألفابت» اللتين قدمتا نتائج قوية في وقت سابق من الشهر، ما دفع المستثمرين إلى تجاوز المخاوف بشأن التراجع الحاد في التدفقات النقدية الناتج عن الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وقال جون بلاسارد، رئيس استراتيجية الاستثمار لدى «سيتي غيستيون»: «لم يعد تجاوز توقعات الأرباح كافياً، إذ يتعين على الشركات أيضاً طمأنة المستثمرين بشأن محركات النمو المستقبلية».

وأضاف أن نتائج «أمازون» تؤكد استمرار قوة زخم الذكاء الاصطناعي بالنسبة لشركات التكنولوجيا الكبرى، في حين تسلط «أبل» الضوء على التحديات التي تواجهها في تسريع استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي، إلى جانب استعادة زخم النمو في السوق الصينية.

وتراجع سهم «مايكروسوفت» بنسبة 0.8 في المائة بعد تسجيله أكبر مكسب يومي في تاريخه خلال الجلسة السابقة، بينما ارتفعت أسهم «ألفابت» بنسبة 2.3 في المائة، و«ميتا» بنسبة 2 في المائة، و«تسلا» بنسبة 1.6 في المائة.

كما صعدت أسهم شركات الرقائق، إذ ارتفع سهم «إنفيديا» بنسبة 1.5 في المائة، و«مايكرون» بنسبة 3.5 في المائة.

وبحلول الساعة 5:37 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 259 نقطة، أو 0.49 في المائة، وصعدت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 34.5 نقطة، أو 0.46 في المائة. كما قفزت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 316 نقطة، أو 1.12 في المائة.

شهر صعب لأسهم التكنولوجيا

تتجه المؤشرات الرئيسية الثلاثة في «وول ستريت» لتحقيق مكاسب أسبوعية، مدعومة بالانتعاش القوي في نهاية الأسبوع، لكنها لا تزال في طريقها لتسجيل خسائر شهرية نتيجة موجة البيع التي طالت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي خلال يوليو.

ولا يزال مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات منخفضاً بأكثر من 20 في المائة خلال الشهر، في أكبر تراجع شهري له منذ انفجار فقاعة الإسكان في أواخر عام 2008.

وفي المقابل، توجه المستثمرون نحو قطاعات أخرى، حيث يتجه مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» متساوي الأوزان لتحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي.

وقال لوران كلافيل، الرئيس العالمي للأصول متعددة الفئات لدى «أكسا لإدارة الاستثمارات» التابعة لـ«بي إن بي باريبا لإدارة الأصول»: «كان فقدان الزخم واسع النطاق، وتمت تصفية العديد من المراكز الاستثمارية».

وأضاف: «مع دخول شهر أغسطس (آب)، وفي حال عدم حدوث تغييرات كبيرة، سنعود تدريجياً إلى السوق. نحن نشتري خلال فترات الضعف ونعيد بناء مراكزنا في أسهم الذكاء الاصطناعي».

وفي الوقت نفسه، استمرت حالة عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة بعد قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. كما ساهمت تصريحات رئيس المجلس كيفين وارش، إلى جانب بيانات التضخم الصادرة الخميس والتي جاءت أكثر إيجابية، في رفع توقعات المستثمرين لاحتمال تثبيت الفائدة في سبتمبر (أيلول) إلى 36.8 في المائة، مقارنة بنحو 20 في المائة الأسبوع الماضي.

ومن المقرر صدور مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك عن شهر يوليو في الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وانخفض سهم شركة «غو دادي» بنسبة 12.4 في المائة بعد أن خفضت الشركة المتخصصة في تسجيل أسماء النطاقات توقعاتها للإيرادات السنوية.