فرنسا ستشدد ضبط حدودها مع إسبانيا في ظل تدفق المهاجرين إلى سبتة

أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز، الجمعة، أن فرنسا ستشدد ضبط حدودها مع إسبانيا بعد تدفق آلاف المهاجرين غير النظاميين إلى جيب سبتة الحدودي مع المغرب خلال الأيام الماضية.

وكتب نونييز على منصة «إكس»: «إزاء الوضع الذي تم رصده في جيب سبتة، أصدرتُ منذ مساء أمس (الخميس) تعليمات لتعزيز عمليات التفتيش على الحدود الإسبانية دون إبطاء»، مشيراً إلى تفعيل قوة التدخل السريع الحدودية من للقيام بـ«عمليات تفتيش معمقة».

وأكد نونييز أنه على تواصل مع نظيره الإسباني فرناندو غراندي-مارلاسكا.

مهاجرون أفارقة يحاولون اقتحام معبر سبتة الحدودي للوصول إلى إسبانيا (أ.ف.ب)

وقال في تصريحات لإذاعة «أر تي أل»: «نقوم بعمليات تفتيش على الحدود الفرنسية الإسبانية، فهي قائمة وجرى تعزيزها في الأشهر الأخيرة».

وأضاف: «لدينا قوة متنقلة منتشرة بشكل دائم. سنقوم، بالطبع، باتخاذ التدابير اللازمة إذا حدثت تحركات باتجاه الأراضي الفرنسية».

وتابع: «في أي حال، سنعزز بالتأكيد عمليات التفتيش على الحدود».